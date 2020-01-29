В Казахстане разработают Стратегию денежно-кредитной политики до 2030 года

Нур-Султан. 28 января. Kazakhstan Today - Сегодня на заседании правительства председатель Национального банка Ерболат Досаев доложил об исполнении поручений главы государства, данных на расширенном заседании правительства, передает Kazakhstan Today.

В соответствии с поручениями главы государства Касым-Жомарта Токаева, которые были даны на расширенном заседании правительства 24 января 2020 года, нами был согласован соответствующий план мероприятий правительства, Национального банка и Агентства по регулированию и развитию финансового рынка", - сказал Досаев.

Как пишет primeminister.kz , в рамках мероприятий, закрепленных за Нацбанком, планируется проведение работы по нескольким направлением. В том числе - по повышению эффективности денежно-кредитной политики, обеспечению баланса между стабильностью финансовой системы и необходимостью общеэкономического развития, развитию валютного рынка и т. д.

Вопросы борьбы с теневой экономикой и повышение доли безналичных расчетов являются одной из основных приоритетных задач Нацбанка", - подчеркнул Досаев.

Отмечается, что для достижения поставленных целей Нацбанк совместно с Агентством по регулированию и развитию финансового рынка и правительством до 1 октября 2020 года разработает Программу развития национальной платежной системы . Система будет выстраиваться на взаимовыгодной основе для всех заинтересованных сторон.

Также для повышения эффективности денежно-кредитной политики, заякорения инфляционных ожиданий и обеспечения долгосрочного фондирования экономики до конца марта будет разработан проект Стратегии денежно-кредитной политики до 2030 года. После обсуждения с экспертным сообществом и согласования с заинтересованными государственными органами проект будет вынесен на рассмотрение правления Нацбанка до 1 июля текущего года.

В целях координации мер макроэкономической политики в марте будет заключено Соглашение между правительством, Нацбанком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка. В документе будет отражено продолжение начатой в 2019 году работы по координации макроэкономической политики и разработаны подходы к обеспечению баланса между стабильностью финансовой системы и необходимостью общеэкономического развития.

В Соглашении будут отражены: меры по повышению конкуренции на продовольственных рынках и эффективному контролю тарифов на регулируемые услуги. Вопросы развития рынка государственных ценных бумаг и выпуска преимущественно 2-5-летних облигаций. Усилия по дальнейшей диверсификации экспорта и импортозамещению. Продолжение работ по совершенствованию процедур банкротства, в частности принцип "один тенге - один голос", а также ограничение сроков проведения процедуры банкротства для повышения ее эффективности.

В свою очередь, в рамках работы по обеспечению сбалансированного развития валютного рынка и привлечения иностранного капитала в Казахстан, Нацбанком совместно с Агентством по регулированию и развитию финрынка до 1 июля 2020 года будут внесены предложения по развитию рыночной инфраструктуры хеджирования валютных рисков. Это, с одной стороны, позволит перенаправить валютные средства на балансе финансовых организаций на кредитование экономики в национальной валюте. С другой стороны, появится инструмент защиты для иностранных инвесторов от валютных рисков, что, в конечном итоге, будет способствовать доведению объема инвестиций в основной капитал до 30% от ВВП.

Вопрос дальнейшего развития финансовых технологий важен не только с точки зрения их внедрения в финансовую систему, а является ключевым фактором комплексного развития всего финансового сектора", - сказал Досаев. При этом он отметил, что Нацбанком совместно с Агентством по регулированию и развитию финрынка до 1 июля 2020 года будет разработан проект Концепции по развитию финансовых технологий и инноваций на 2020-2025 годы.

Как было отмечено главой государства, привлечение прямых инвестиций является ключевым инструментом странового развития. Для получения более ясной картины, начиная с апреля 2020 года, Нацбанк будет ежеквартально публиковать статистику притока иностранных прямых инвестиций без учета нефтегазовой отрасли.

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