В Казахстане сахар подорожал на 33% за месяц

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НУР-СУЛТАН. 4 МАЯ - В Республике Казахстан сахар подорожал на 33% за месяц и на 50% за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В марте в среднем по РК килограмм сахара стоил 396 тенге. Всего за месяц продукт подорожал сразу на 33,2%, с начала года - на 36,1%, за год - на 50,2%", - информирует energyprom.kz.

По данным аналитиков, среди крупных городов Казахстана самые высокие цены на сахар зафиксированы в столице (449 тенге за килограмм), Алматы (444 тенге) и Костанае (430 тенге). Дешевле всего сахар стоил в Таразе - 348 тенге.

Отмечается, что наибольший годовой рост цен на сахар был зарегистрирован в Алматы (плюс 70,1%), а также в Костанайской (плюс 64,7%), и Жамбылской (плюс 60,5%) областях.

В апреле удорожание сахара - напомним, это социально значимый продукт - продолжилось. Так, с начала месяца по 26 апреля цены выросли еще на 5,4%", - подчеркнули эксперты.

По итогам первого квартала текущего года в стране произвели 51,2 тысячи тонн сахара. После заметного прошлогоднего роста в секторе зафиксирован серьезный спад - минус 20,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021.

В региональном разрезе основной объем производства пришелся на Жамбылскую область: 73,1% от РК, или 37,4 тысячи тонн. Производство в регионе упало сразу на 12,5%, что значительно повлияло на сокращение выпуска в стране.

В целом за январь - декабрь 2021 года в стране произвели 276,9 тысячи тонн сахара - на 58% больше, чем годом ранее", - проинформировали аналитики.

По данным экспертов, за январь - февраль 2022 года местные компании обеспечили спрос на сахар всего на 29,8% против 42,5% годом ранее. Доля импорта, соответственно, составила 70,2% от ресурсов. Объемы импорта на фоне спада казахстанского производства выросли сразу на 18,3%, до 42,3 тысячи тонн.

По итогам двух месяцев на внутреннем рынке реализовали 60,2 тысячи тонн сахара - на 2,3% меньше, чем годом ранее. Экспорт в секторе ожидаемо практически отсутствует", - отметили они.

В совокупности тростникового или свекловичного сахара и химически чистой сахарозы в РК за два зимних месяца завезли 45,4 тысячи тонн на 26,9 млн долларов США. 93,2% всего импорта в секторе в натуральном выражении пришлось на Россию - 42,3 тысячи тонн. Еще 6,7% сахара и сахарозы было завезено из Бразилии - 3 тысячи тонн.