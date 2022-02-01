В Казахстане снизят тарифы на услуги предоставления подъездных путей

НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ -21 января президентом Касым-Жомартом Токаевым были даны поручения по наведению порядка на подъездных путях, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поручил провести проверки деятельности субъектов естественных монополий, осуществляющих услуги в сфере подъездных путей, проанализировать ценообразование стоимости услуг и принять меры по снижению тарифов, сообщает пресс-служба главы правительства.
Так, с 1 февраля в среднем на 80% снижены тарифы 21 субъекта, осуществляющего услуги предоставления подъездных путей в ряде регионах страны (Нур-Султан, Алматы, Кызылординская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Алматинская, Павлодарская, Акмолинская, Карагандинская, Восточно-Казахстанская, Актюбинская и Северо-Казахстанские области).
Также, снижены тарифы на 93% (с 1741,53 тенге/вагон км до 118,07 тенге/вагон км) ТОО "ARMAN KALA LTD", предоставляющего услуги подъездных путей в Павлодарской области.
Эта мера положительно скажется на стоимости энергетического угля ТОО "Богатырь комир", являющегося основным поставщиком топлива для энергопроизводящих организаций Казахстана.
Кроме того, в целях объективного ценообразования на 92% снижены тарифы АО "Центр транспортного сервиса" (с 2117,98 тенге/вагон км до 164,29 тенге/вагон км), крупнейшего балансодержателя подъездных путей, расположенных на ключевых железнодорожных объектах страны. Тарифы вводятся в действие с 1 марта.
Принятые меры окажут положительный эффект на транспортные расходы и конечные стоимости товаров, в том числе продуктов питания.
Работа правительства в этом направлении будет продолжена.