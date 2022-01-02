В Казахстане увеличился размер пошлин на ряд госуслуг в сфере миграции

ПАВЛОДАР. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане увеличился размер государственных пошлин на ряд услуг в сфере миграции, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Увеличение с 1 января 2022 года размера МРП (3063 тенге) повлечет за собой изменение государственных пошлин на ряд госуслуг в сфере миграции, сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области.
Так, по данным ведомства изменится госпошлина на следующие виды услуг:
- за выдачу документов, удостоверяющих личность, составит: паспорт гражданина Республики Казахстан, удостоверение лица без гражданства, проездной документ - 24 тыс. 504 тенге (8 МРП);
- удостоверение личности гражданина Республики Казахстан, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан - 612 тенге 60 тиынов (0,2 МРП);
- регистрация приема, восстановления и выхода из гражданства Республики Казахстан - 3 тыс. 063 тенге (1 МРП);
- выдача разрешения на постоянное проживание в Республике Казахстан" (вводится с 1 января 2022 года) - 12 тыс. 252 тенге (4 МРП);
- прием и согласование приглашений принимающих лиц по выдаче виз Республики Казахстан" - 1 тыс. 531 тенге 50 тиынов (0,5 МРП);
- выдача, восстановление или продление на территории Республики Казахстан иностранцам и лицам без гражданства виз на право выезда из Республики Казахстан и въезда в Республику Казахстан - 3 тыс. 063 тенге (1 МРП);
- об утверждении правил выдачи, продления и отзыва разрешения трудовому иммигранту, а также регистрации, формирования и ведения дакто-, фотоучетов трудовых иммигрантов - 6 тыс. 126 тенге (2 МРП за каждый месяц).