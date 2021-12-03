Система Orphus

В Казахстане минимальная заработная плата утверждена на уровне 60 тысяч тенге

02.12.2021, 18:30 59914
В Казахстане минимальная заработная плата утверждена на уровне 60 тысяч тенге
НУР-СУЛТАН. 2 ДЕКАБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Акорды, текст закона публикуется в печати.
 
Как сообщалось ранее, Министерством труда и социальной защиты населения РК были подготовлены изменения в статью 9 проекта Закона РК "О республиканском бюджете на 2022-2024 годы", согласно которым предлагалось установить с 1 января 2022 года:
 
1) минимальный размер заработной платы - 60 000 тенге;
 
2) минимальный размер государственной базовой пенсионной выплаты - 19 450 тенге;
 
3) минимальный размер пенсии - 46 302 тенге;
 
4) месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан - 3063 тенге;
 
5) величину прожиточного минимума для исчисления размеров базовых социальных выплат - 36 018 тенге.
 

Комментарии

новости по теме

Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26

03.12.2021, 17:26 19900
Мамин: Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26
Фото: aigak.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Казахстан своевременно исполнит обязательства в рамках СОР26, сообщил премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе заседания Совета по улучшению инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе заседания были рассмотрены вопросы развития возобновляемых источников энергии и перехода РК к низкоуглеродной экономике в рамках реализации обязательств Казахстана по итогам глобального саммита по изменению климата СОР26, а также обсуждены организационные, законодательные и финансовые аспекты процесса декарбонизации экономики, практической реализации обновленного Казахстаном определяемого на национальном уровне вклада по снижению выбросов (ОНУВ), оптимизации энергетического баланса и дальнейшего наращивания объемов инвестиций в развитие возобновляемых источников энергии и в целом "зеленой" экономики, сообщает портал primeminister.kz.
 
Как отметил глава правительства, на Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго Шотландии Казахстан объявил о своей цели увеличить к 2030 году объем энергии из возобновляемых источников в 5 раз с 3% до 15%, повысить потенциал поглощения углерода за счет посадки свыше 2 млрд деревьев, а также обеспечить достижение РК углеродной нейтральности к 2060 году. 
 
Премьер-министр подчеркнул, что Казахстан принял целый ряд мер по улучшению инвестиционной среды для привлечения иностранного капитала и передовых технологий в отрасль развития альтернативной энергетики.
 

В результате, в 2020 году были введены в эксплуатацию 25 проектов в сфере возобновляемой энергетики общей мощностью почти 600 МВт. Объем инвестиций превысил $510 млн. По итогам 2021 года будет введено 22 проекта совокупной мощностью 450 МВт с привлечением $445 млн инвестиций. В течение следующих четырех лет планируется ввод в эксплуатацию свыше 60 новых проектов ВИЭ общей мощностью 2400 МВт и объемом инвестиций более $2,5 млрд", - сообщает источник.

 
Мамин также отметил, что дальнейшему росту инвестиций в модернизацию энергетического сектора и развитию возобновляемых источников энергии РК будет способствовать подписание 1 декабря этого года в Дубай соглашения о стратегическом сотрудничестве между АО "Самрук-Казына" и суверенным фондом Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ), а также инвестиционных документов по строительству в РК солнечных и ветровых электростанций общей мощностью 4 ГВт.
 

В целом, к 2030 году в Казахстане планируется ввод свыше 180 проектов возобновляемой энергетики совокупной мощностью 9 ГВт. Нет сомнений, что наша страна своевременно выполнит все свои обязательства в рамках СОР26", - заключил Мамин.

 
В ходе заседания с докладами о перспективах развития "зеленой экономики" и привлечения иностранных инвестиций в возобновляемые источники энергии выступили исполнительный директор Американской торговой палаты (АТП) в РК Дорис Брэдбюри, исполнительный директор Международного экономического агентства Фатих Бироль, руководитель отдела Евразии Международного валютного фонда Николас Бланше, директор Центра налоговой политики ОЭСР Паскаль Сент-Аман, директор ЕБРР по Казахстану Хусейн Озхан, послы Италии в РК Марко Альберти, Нидерландов- Андре Карстенс, а также представители компаний EY, Eni и др. С информацией о принимаемых мерах выступили министры экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, энергетики - Магзум Мирзагалиев, национальной экономики - Асет Иргалиев.
 
Как сообщалось ранее, 1 ноября 2021 года премьер-министр РК Аскар Мамин принял участие в Саммите мировых лидеров Рамочной конвенции ООН по изменению климата (СОР26) в Глазго (Шотландия). 
 

В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%

03.12.2021, 16:51 27649
В Казахстане с начало года выработка электроэнергии увеличилась на 6,7%
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - Выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7% к уровню прошлого года, сообщает Комитет атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Минэнерго РК оценило состояние работы ЕЭС Казахстана на 3 декабря 2021 года, согласно итогам, выработка электрической энергии по Казахстану с начала года составила 104,2 млрд кВтч, или 106,7%, потребление составило 103,5 млрд кВтч или 106,8% к уровню прошлого года.
 
Суточный максимум генерации - 14 650 МВт, суточный максимум потребления - 14 699 МВт, проинформировали в министерстве.
 
Загрузка электрического транзита "Север - Юг" - 1 тыс. 932 МВт.
 

На складах энергоисточников накоплено 3,1 млн тонн угля и 98 тыс. тонн мазута, что в целом соответствует нормам", - отметили в ведомстве.

 
Работа электростанций национального значения:
 
- Экибастузская ГРЭС-1 - 2 450 МВт;
 
- Экибастузская ГРЭС-2 - 910 МВт;
 
- Аксуская ГРЭС АО "ЕЭК" - 1 720 МВт;
 
- Жамбылская ГРЭС - 464 МВт.
 
По данным Минэнерго, текущий отопительный сезон проходит в штатном режиме. Крупные технологические нарушения на станциях и электрических сетях не зафиксированы.
 

В министерстве энергетики РК создан Штаб по мониторингу прохождения отопительного сезона 2021 - 2022 годов совместно с представителями центральных государственных органов и местных исполнительных органов, национальных компаний, а также энергопроизводящих и энергопередающих организаций", - сообщили в ведомстве.

 
Как сообщалось ранее, по состоянию на вечерний максимум 10 ноября 2021 года потребление в РК составило 14 838 МВт, генерация - 14 265 МВт. Дефицит мощности в объеме 573 МВт покрывался перетоками из энергосистемы Российской Федерации. Из которых 10 МВт - поставки электроэнергии для казахстанских потребителей, 563 МВт - межсистемные перетоки, вызванные отклонениями потребителей РК от заданного диспетчерского графика.
 
Также напомним, что в АЛ "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (KEGOC) рассказали, что недостаток генерации, отклонения мощности и электроэнергии реально угрожают нарушением устойчивости ЕЭС Казахстана - есть риск возникновения крупной системной аварии. 
 

В Казахстане проводится масштабная кампания по приватизации более 700 госпредприятий

03.12.2021, 16:14 32104
В Казахстане проводится масштабная кампания по приватизации более 700 госпредприятий
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 ДЕКАБРЯ - В Казахстане в настоящее время проводится масштабная кампания по приватизации более 700 государственных предприятий в различных отраслях экономики республики, сообщил глава государства Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с представителями крупных международных инвестиционных компаний, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Акорда, в ходе встречи Токаев отметил, что иностранные инвестиции стали одним из ключевых факторов развития Казахстана, поэтому в нашей стране уделяется особое внимание улучшению инвестиционного климата.
 

Системная и всесторонняя работа в этой сфере позволила стать нам крупнейшей в Центральной Азии и одной из быстрорастущих на постсоветском пространстве экономик. За годы независимости мы привлекли более 370 млрд долларов прямых иностранных инвестиций. Государство уделяет приоритетное внимание поддержке инвесторов. Мы ввели принцип индивидуальной и комплексной поддержки каждого инвестора", - сказал президент.

 
Глава государства также подчеркнул, что лично возглавляет Совет иностранных инвесторов, который является ключевой площадкой для взаимодействия с инвесторами. Помимо привлечения прямых инвестиций в реальный сектор большое внимание уделяется развитию рынка ценных бумаг и привлечению иностранных портфельных инвесторов. По его словам, Казахстан обладает крупнейшим рынком капитала в регионе.
 

Национальный банк как ключевой финансовый регулятор активно работает над дальнейшим развитием рынков долговых обязательств и ценных бумаг. В Казахстане создана развитая правовая и материальная инфраструктура. В стране успешно функционируют две фондовые биржи - KASE в Алматы и Международный финансовый центр "Астана", - заявил Токаев.

 
По его мнению, IPO ведущей мировой уранодобывающей компании "Казатомпром" и регионального лидера в сфере финтеха Kaspi.kz позволили повысить динамичность и ликвидность рынка капиталов.
 
Глава государства проинформировал участников встречи о планах по приватизации предприятий госсектора.
 

В настоящее время проводится масштабная кампания по приватизации более 700 государственных предприятий в различных отраслях экономики Казахстана, в том числе нефтегазовой, энергетической, инфраструктурной. Мы считаем предпочтительным размещение акций крупнейших компаний на национальных фондовых биржах", - проинформировал президент.

 
Глава государства отметил необходимость проведения встреч такого формата на регулярной основе.
 
В ходе мероприятия выступили руководители компаний Blackrock, Luxor Capital, Lugard Road Capital, Aberdeen Asset Management, Capital Group, Sands Capital, Alameda Research & FTX, Kingsway Capital.
 
Как сообщалось ранее, президент РК принял участие в заседании Инвестиционного круглого стола в Женеве. В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что Швейцария уже долгие годы выступает одним из основных стратегических и инвестиционных партнеров Казахстана. Инвестиции швейцарского капитала в экономику нашей страны за последние 15 лет достигли 26 миллиардов швейцарских франков.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов