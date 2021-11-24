В Казахстане повысят пенсии, зарплаты и пособия

НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - С 1 января 2022 года планируется индексация величины прожиточного минимума и месячного расчетного показателя на 5%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, в 2022 году размер прожиточного минимума составит 36 018 тенге, а месячного расчетного показателя - 3 063 тенге.

На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе 190,4 млрд на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий. Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек. Из них:

- порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге;

- 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге.

Также повышение ПМ положительно скажется на уровне доходов более 900 тыс. человек, получающих адресную социальную помощь", - отметили в Минтруда.

Во исполнение поручения главы государства с 1 января 2022 года размер МЗП будет увеличен с текущих 42,5 до 60 тыс. тенге. Таким образом, рост размера минимальной зарплаты составит 41%, рассказали в ведомстве.

В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности.

В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников", - рассказали в министерстве.

Кроме того, правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы.

Так, с 2020 года поэтапно повышается зарплата педагогов, к 2023 году она увеличится в два раза. В 2021 году начато поэтапное повышение зарплаты медицинских и социальных работников, в результате в течение четырех лет их зарплата также увеличится в два раза", - проинформировали в МТСЗН.

Также с 2022 года будет увеличиваться заработная плата тех категорий, которые повышение не затронуло. Это архивариусы, библиотекари, музееведы, лесники, технический персонал и другие, всего порядка 588 тыс. человек. В настоящее время идет подготовительная работа.

В целом заработная плата повышается у 1,2 млн гражданских служащих.

Вместе с тем по итогам третьего квартала текущего года номинальные доходы населения по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 15,4%, а с учетом инфляции - на 6%. В третьем квартале 2021 года средняя зарплата достигла 243 667 тенге, что на 19% выше, чем в третьем квартале предыдущего года. При этом в реальном выражении рост заработной платы с учетом инфляции составил 9,8%", - добавили в пресс-службе.



