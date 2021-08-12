В Казахстане в 5,3 раза снизился темп изъятия пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений замедлился в 5,3 раза. Об этом в ходе заседания правительства сообщил председатель Национального Банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.





По словам Досаева, пенсионные активы ЕНПФ за июль увеличились на 42 млрд тенге, или 0,3%, до 12,8 трлн тенге.

Темп изъятий гражданами части пенсионных накоплений замедлился в 5,3 раза. Количество исполненных заявок граждан на 31 июля составило 403 тысячи на сумму 1 685 млрд тенге, из них 98,2% направлено на улучшение жилищных условий", - отметил глава НБ РК.

Он проинформировал, что инвестиционный доход пенсионных активов с начала года составил 821 млрд тенге. В результате обеспечена доходность на уровне 6,5% при инфляции 5,3%, за 12 месяцев - 10,6% при инфляции 8,4%.





Досаев также доложил, что активы Национального фонда на конец июля составили 56,9 млрд долларов США, снизившись за месяц на 450 млн долларов США.

Для обеспечения выделения трансфертов в июле на 477 млрд тенге продано валютных активов на 1,11 млрд долларов США. Поступления в Нацфонд в июле составили 40 млрд тенге, в том числе 65 млн долларов США в иностранной валюте", - сообщил Досаев.

По его словам, инвестиционный доход Нацфонда за июль сложился положительным и составил 590 млн долларов США.

Несмотря на волатильность на финансовых рынках, инвестиционный доход Нацфонда на одну треть компенсировал трансферты в республиканский бюджет и составил с начала года 2 млрд долларов США или 3,5% по сравнению с 1,3 млрд долларами США за аналогичный период прошлого года", - уточнил спикер.





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