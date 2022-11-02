В Казахстане в октябре инфляция составила 1,6%, с начала года - 17,2%

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Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане в октябре 2022 года месячная инфляция составила 1,6%, с начала года - 17,2%, в годовом исчислении - 18,8%. Об этом сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По данным статведомства, в октябре по сравнению с сентябрем 2022 года непродовольственные товары и платные услуги подорожали на 1,7% каждый, продовольственные товары - на 1,4%.

Сообщается, что среди непродовольственных товаров больше всего поднялись цены на моющие и чистящие средства - на 5%, одежда и обувь, товары личного пользования, бытовые товары подорожали на 2,1%, посуда - на 1,9%, текстильные изделия - на 1,7%. Уголь каменный подорожал на 2,1%, дрова - на 1,7%.

Уровень цен на платные услуги за прошедший месяц вырос на 1,7%. Повышение цен отмечено на услуги гостиниц - на 6%, организации комплексного отдыха - на 4%, услуги в области отдыха и спортивных мероприятий - на 3,3%, услуги бань - на 3%, детских центров развития - на 2,9%, общественного питания - на 2,2%.

Цены на продовольственные товары в октябре 2022 года повысились на 1,4%. Помидоры подорожали на 21%, огурцы - на 14,7%, яйца - на 6,3%, рыба и морепродукты - на 2,3%, булочные и мучные изделия - на 2,2%, прохладительные напитки - на 1,9%, сыр и творог - на 1,8%. Напротив, подешевели такие овощи, как морковь - на 5,6%, свекла - на 5,5%, лук репчатый - на 5,1%, картофель - на 3,5%, капуста - на 2,6%. Цена на сахар-песок снизилась на 2,3%.

В годовом исчислении инфляция в октябре 2022 года составила 18,8%. Цены на продовольственные товары за год повысились на 23,1%, непродовольственные товары - на 17,9%, платные услуги - на 13,5%.

Показатель индекса потребительских цен, характеризующий уровень инфляции, рассчитывается ежемесячно. Специалисты бюро наблюдают изменения тарифов и цен на услуги и товары, всего по 508 позициям", - говорит директор департамента статистики цен бюро Куанышбек Жакыпбекулы.

С января 2022 года при построении индекса потребительских цен доля продовольственных товаров составляет 40,7%, непродовольственных - 30,2%, платных услуг - 29,1%.



