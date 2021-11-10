В Казахстане в октябре повысились цены на жилье

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НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - В Казахстане в октябре 2021 года повысились цены на жилье, передает KAZAKHSTAN TODAY.
За месяц (октябрь 2021 года к сентябрю 2021 года) цены продажи нового жилья повысились на 1,9%, перепродажи благоустроенного – на 1,2%. Арендная плата за благоустроенное жилье стала выше на 0,9%", - сообщает Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан.
Цена продажи нового жилья в среднем по республике за один квадратный метр общей площади квартир с черновой и чистовой отделкой составила 352 654 тенге, перепродажи благоустроенного - 279 216 тенге за один квадратный метр. Арендная плата за благоустроенное жилье составила 1888 тенге за один квадратный метр.
Ранее сообщалось, что на 19% за год подорожала аренда благоустроенного жилья в Казахстане.
В Казахстане в октябре 2021 года по сравнению с предыдущим месяцем количество сделок купли-продажи жилья уменьшилось на 11,7% и составило 44 464. Количество сделок купли-продажи жилья за январь - октябрь 2021 года по сравнению c соответствующим периодом прошлого года увеличилось на 89,1%. В январе - октябре 2021 года было совершено 464 978 сделок купли-продажи жилья.
Согласно данным ведомства, наибольшее количество сделок было совершено в Алматы (6537), Нур-Султане (6441) и Карагандинской области (5121). Наименьшее количество было зарегистрировано в Северо-Казахстанской области - 862 сделки.