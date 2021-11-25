НУР-СУЛТАН. 24 НОЯБРЯ - В Казахстане запретят вывозить отдельные виды лесоматериалов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Принято решение ввести запрет на вывоз с территории страны лесоматериалов (код товарной номенклатуры Внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 4401, 4403, 4404, 4406 и 4407) сроком на шесть месяцев с последующей пролонгацией в рамках поддержки отечественных деревообрабатывающих предприятий, насыщения внутреннего рынка сырьем и сохранения лесного фонда Казахстана. Принятие данного нормативного правового акта также запрещает вывоз с территории Казахстана российского необработанного лесоматериала (кругляка)", - говорится в сообщении Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Территория Казахстана является малолесистой. Лесом покрыто всего 11% территории страны (13,3 млн гектаров), из них лесистость составляет 4,9%. Основная поставка необработанного лесоматериала в Казахстан осуществляется из Российской Федерации.
В ведомстве отметили, что при принятии приказа были соблюдены все правила принятия нормативно-правовых актов:
- проект приказа был вынесен на рассмотрение Межведомственной комиссии по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях;
- был направлен для согласования в заинтересованные органы и организации;
- согласован с аккредитованными организациями;
- опубликован на открытом портале НПА;
- получил положительное заключение общественного совета.
Согласно кодам товарной номенклатуры, вывозить будет запрещено следующие виды лесоматериалов:
4401 - Древесина топливная в виде бревен, поленьев, ветвей, вязанок хвороста или в аналогичных видах; древесина в виде щепок или стружки; опилки и древесные отходы и скрап, неагломерированные или агломерированные в виде бревен, брикетов, гранул или в аналогичных видах;
4403 - Лесоматериалы необработанные, с удаленной или неудаленной корой, или заболонью, или грубо окантованные или неокантованные;
4404 - Древесина бондарная; бревна расколотые; сваи, колья и столбы из дерева, заостренные, но не распиленные вдоль; лесоматериалы, грубо обтесанные, но не обточенные, не изогнутые или не обработанные другим способом, используемые для производства тростей, зонтов, ручек для инструментов или аналогичных изделий; щепа и аналогичная древесина;
4406 - Шпалы деревянные для железнодорожных или трамвайных путей;
4407 - Лесоматериалы, полученные распиловкой или расщеплением вдоль, строганием или лущением, не обработанные или обработанные строганием, шлифованием, имеющие или не имеющие торцевые соединения, толщиной более 6 мм.