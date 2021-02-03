Нур-Султан. 2 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане запущен государственный Банк проектов строительства, передает Kazakhstan Today.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев ранее дал поручение внедрить механизмы, не позволяющие завышать цены при реализации проектов на этапе планирования расходов (технико-экономическое обоснование и проектно-сметная документация).

На сегодняшний день законодательно установлено обязательное применение типовых проектов при реализации за счет бюджетных инвестиций. 10 января текущего года запущен новый государственный Банк проектов строительства, он содержит 150 проектов. Это дополнительная возможность повторного применения проектов, имеющих положительные заключения экспертизы", - сообщил сегодня на заседании правительства министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов.

Он также отметил, что с 1 мая 2020 года запущен онлайн-калькулятор, который устанавливает предельные лимиты стоимости строительства социальных объектов на портале экспертизы.

Кроме того, в бюджетном законодательстве установлен запрет: теперь без подтвержденного финансирования из бюджета не допускается разработка проектов.

Дополнительно, во избежание разработки ненужных проектов в регионах, мы предлагаем при планировании предусмотреть предварительное согласование объекта с отраслевыми центральными госорганами", - проинформировал глава МИИР.

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