В Китае прошла торгово-экономическая миссия казахстанских предприятий

Сиань. 14 августа. Kazakhstan Today - Казахстанские предприятия готовы сотрудничать с китайскими закупочными компаниями, сообщил председатель правления Внешнеторговой палаты Казахстана Аян Еренов, выступая на открытии Торгово-экономической миссии РК в городе Сиане, Китай, передает Kazakhstan Today.

Еренов также отметил, что экспорт из Казахстана в Китай по сравнению с прошлым годом вырос на 24,8%. По его словам, особую роль в этом сыграла набирающая обороты программа "Один пояс - один путь".

В свою очередь, советник посольства Казахстана в КНР Сауле Нургалиева в приветственной речи подчеркнула, что Китай находится на первом месте по прямым инвестициям в РК, а также сообщила, что в данный момент 292 компаний из Казахстана, которые вошли в таможенный реестр, готовы поставлять свою продукцию в Китай.

Стоит отметить, что концепция "Один пояс - один путь" - международная инициатива Китая, направленная на совершенствование существующих и создание новых торговых путей, транспортных, а также экономических коридоров, связывающих более чем 60 стран Центральной Азии, Европы и Африки, которая способствует развитию торговых отношений между ними и Китаем.

Идея формирования "Экономического пояса Шелкового пути" была выдвинута председателем КНР Си Цзиньпином и впервые прозвучала во время его выступления в Астане в рамках государственного визита в Казахстан в сентябре 2013 года. Как отметил Си Цзиньпин, у Китая и стран Центрально-Азиатского региона общая стратегическая цель, которая заключается в стабильном развитии экономики, процветании и могуществе государств. Китайский лидер призвал применять на пространстве Евразии новые модели сотрудничества, общими усилиями формировать "Экономический пояс Шелкового пути" (ЭПШП) и предложил пять необходимых для этого мер: политическую координацию, взаимосвязь инфраструктуры, либерализацию торговли, свободное передвижение капитала и укрепление взаимопонимания между народами. По итогам 2018 года число участников китайской интеграционной инициативы "Один пояс - один путь" достигло 152. В 2018 году договоры о сотрудничестве в рамках инициативы с Китаем подписали 67 стран.

В торгово-экономической миссии, проходившей 8-9 августа в Сиане приняли участие казахстанские производители продуктов питания. После официальной части и презентации продукции состоялись встречи В2В между представителями казахстанского бизнеса и китайских закупочных и производственных компаний. Основной целью подобных мероприятий является налаживание прямых контактов, активизация торговых отношений между казахстанскими предприятиями и потенциальными покупателями их продукции, а также проведение двусторонних встреч.

Поддержка казахстанского бизнеса осуществляется в рамках государственной программы по продвижению экспорта, которую реализует Внешнеторговая палата Казахстана и НПП "Атамекен". Главная задача программы - увеличение объема несырьевого экспорта региона и рост числа экспортеров.

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