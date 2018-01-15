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В Костанае с февраля подорожает проезд в автобусах15.01.2018
Экономика  13:18

Костанай. 15 января. Kazakhstan Today - В Костанае с февраля проезд в общественном транспорте будет стоить 100 тенге, передает Kazakhstan Today.

"В ноябре 2017 года от всех автопредприятий были получены письменные обращения с подтверждающими документами о рассмотрении вопроса повышения тарифа на проезд в общественным транспорте. Свое обращение они аргументировали повышением цен на ГСМ, автозапчасти. Тариф за проезд в общественном транспорте по городу с февраля текущего года будет составлять 100 тенге", - сообщил на аппаратном совещании в акимате Костаная руководитель ГУ "Отдел ЖКХ, ПТ и АД акимата города" Алексей Тарасов.

По информации газеты "Костанайские новости", для пенсионеров проезд будет стоить 90 тенге, для детей от 7 до 15 лет - 50 тенге. Бесплатный проезд оставили детям в возрасте до 7 лет, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 группы по зрению.

Напомним, последнее повышение тарифа было 1 марта 2017 года. Тогда цена проезда увеличилась с 60 тенге до 80 тенге.

Аким Костаная Базыл Жакупов также заметил, что к нему неоднократно обращались руководители фирм-перевозчиков, но цену удавалось сдерживать. "Спасибо, нашим перевозчикам, что они потерпели в прошлом году",- коротко резюмировал аким города.

На сегодняшний день проект соответствующего постановления опубликован на сайте акима города, а также параллельно идет согласования данного постановления с палатой предпринимателей "Атамекен" и общественным советом Костаная.
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