Кызылорда. 14 мая. Kazakhstan Today - В Кызылординской области наблюдается истощение нефтегазовых месторождений. Об этом сегодня в ходе рабочей поездки в Кызылорду заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает Kazakhstan Today.

Сейчас наблюдается истощение нефтегазовых месторождений региона и ежегодное снижение добычи углеводородов. В будущем у занятых в этой сфере людей могут возникнуть проблемы. Необходимы срочные меры по расширению ресурсной базы", - цитирует Токаева пресс-служба Акорды в Twitter.

В этой связи президент поручил приступить к разработке новых месторождений, а также внедрить современные технологии в действующие проекты.

"Правительству совместно с национальной компанией "КазМунайГаз" и акиматом предстоит выработать четкую стратегию развития нефтегазовой отрасли в регионе", - сказал Токаев.

В своем выступлении глава государства также отметил, что, по сравнению с общереспубликанским уровнем, доходы населения Кызылординской области все еще остаются низкими. "Необходимо изменить ситуацию. Повышение зарплат населения региона является основной задачей правительства и акима области", - подчеркнул Токаев.

При этом он обратил внимание на вопрос защиты трудовых прав граждан, призвав защищать интересы казахстанцев, работающих в иностранных компаниях.

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