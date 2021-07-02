В мае казахстанцы купили более 1800 золотых слитков

НУР-СУЛТАН. 1 ИЮЛЯ - В мае 2021 года казахстанцы приобрели у банков второго уровня и отдельных небанковских обменных пунктов 1813 мерных слитков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации Национального банка РК, общий вес приобретенных в мае населением золотых слитков составил 60,7 килограмма.

В Нацбанке напомнили, что программа по продаже и выкупу мерных слитков аффинированного золота для населения была в 2017 году. Всего с начала ее действия продано 54 780 золотых слитков общим весом 1,95 тонны.

Золотые слитки представлены в пяти разновидностях: 5, 10, 20, 50 и 100 граммов. Наибольшей популярностью среди покупателей пользуется слиток весом 10 граммов. Его доля от общего объема продаж составляет 30% - 16 630 штук. Далее следуют 100-граммовые - 12 128 штук (22%) и 20-граммовые - 11 430 штук (21%), 5-граммовые - 8650 штук (16%), 50-граммовые - 5942 штуки (11%)", - проинформировали в ведомстве.

В основном мерные слитки пользуются спросом в городах Алматы, Нур-Султане и Атырау.

Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков - это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту "день в день". С начала действия Программы на обратный выкуп принято всего 177 мерных слитков общей массой 5,8 килограмма. Это связано с тем, что золотые слитки являются долгосрочным инструментом инвестирования и накопления сбережений", - рассказали в пресс-службе НБ РК.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить, вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

В настоящее время купить и обратно продать золотые слитки можно в Halyk Bank, Евразийском банке, Jusan Bank, Банке "ЦентрКредит", а также в отдельных небанковских обменных пунктах", - добавили в Нацбанке.

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