В Минфине РК разъяснили ситуацию, сложившуюся на казахстанско-кыргызской границе

Нур-Султан. 5 апреля. Kazakhstan Today - Министерство финансов Казахстана разъяснила ситуацию, сложившуюся на казахстанско-кыргызской границе, в пункте пропуска "Карасу", передает Kazakhstan Today.

"С января этого года органы госдоходов на границе осуществляют контроль в части экономической безопасности страны совместно с пограничной службой КНБ. Возникают вопросы по уплате косвенных налогов. Например, товары заявляются транзитом из Кыргызстана в РФ, но по факту они не перемещаются по территории страны, полностью "растворяясь" на рынках наших. Поэтому вопрос взыскания косвенных налогов остается", - сказал на пресс-конференции в СЦК исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Куат Рахимов.

По его словам, действия казахстанских пограничников не нарушают законодательство ЕАЭС, а напротив, направлены не неукоснительное соблюдение установленных правил.

"Не согласен, что нарушаем. У нас есть опасения, что кто-то не в полной мере осуществляет свои функции. Но мы запретов и ограничений не выставляем, а лишь требуем, чтобы грузы соответствовали документам", - уточнил он.

По словам Рахимова, на границе зачастую возникают проблемы из-за несоответствия перевозимого товара накладным.

"В накладных указываются одни товары, а по факту совсем другие. То есть занижается количество товара, их стоимость, объем. Помимо этого, есть много вопросов, касающихся заявления самих товаров. У нас есть опасения, что заявляются не те товары, которые перемещаются, и потом они в дальнейшем перемещаются на рынке наших коллег по ЕАЭС", - разъяснил он.

По этой причине с 27 марта были усилены контрольные меры на границе.

"С 27 марта по 4 апреля перемещено было порядка 1080 транспортных средств. При этом 114 машин сразу же развернулись, сказали, что отказываются от проведения контрольных мероприятий. Они признали то, что у нас на сегодня по грузу и товарам идет полное несоответствие", - добавил он.

Рахимов заверил, что по товарам, которые были произведены на территории Кыргызстана, и товарам с полным пакетом документов, перемещение проводится в переделах 15-20 минут.

Мы провели две встречи с руководством таможенной службой Кыргызстана. Договорились, что все контрольные мероприятия будем проводить совместно. Наши опасения в части того, что есть занижение стоимости, и вероятность недостоверного декларирования признана. Они проведут работу эту у себя. Есть полное взаимопонимание в этом вопросе. Последняя встреча была вчера, они провели большую работу с перевозчиками, думаю, что сложившаяся ситуация на границе в ближайшее время стабилизируется", - рассказал К. Рахимов.

По его информации, в настоящее время на контрольно-пропускном пункте "Карасу" находятся 100-150 единиц транспортных средств.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства