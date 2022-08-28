В Миннацэкономики озвучили три сценария развития экономики Казахстана

НУР-СУЛТАН. 27 АВГУСТА - Министр национальной экономики Республики Казахстан Алибек Куантыров на заседании правительства озвучил три возможных сценария развития экономики страны на 2023-2027 годы: базовый, оптимистический и пессимистический, передает KAZAKHSTAN TODAY.
При базовом сценарии предлагается использовать среднюю цену на нефть на уровне 85 долларов за баррель и расчетный курс доллара США на уровне 470 тенге. Среднегодовой реальный рост ВВП по данному сценарию составит 3,9%, в том числе в 2023 году - 4%.
При оптимистическом сценарии предполагаемая цена на нефть определена на уровне 110 долларов за баррель, курс доллара США - 440 тенге. Среднегодовой рост экономики прогнозируется на уровне 4,2%.
Пессимистический сценарий предусматривает цену на нефть 60 долларов за баррель и ослабление курса до 500 тенге за доллар США. Прогнозируемый реальный рост ВВП составит в среднем 3,5%.
Инфляция во всех сценариях определена в 2023 году на уровне 7,5-9,5%, в 2024 году - на уровне 4-5% с последующим снижением в 2025 - 2027 годы до 3-4%", - рассказал Куантыров.
При этом он отметил, что в качестве основы для бюджетного планирования предлагается использовать базовый сценарий. Согласно данному сценарию реальный рост ВВП ускорится с 4,0% в 2023 году до 4,2% в 2027 году. Номинальный ВВП вырастет с 120,7 трлн тенге до 176,6 трлн тенге.
Ожидается положительный рост во всех базовых отраслях экономики. Так, среднегодовые темпы роста в промышленности составят 3,1%, в том числе в обрабатывающей промышленности - 3,5%, в горнодобывающей промышленности - 2,9%. Среднегодовой прирост объема валовой продукции сельского хозяйства составит 3,9%. Прогнозируемый рост строительной отрасли в среднем составит 3,8%, торговли - 5,7%. Добыча нефти в 2023 году составит 92,6 млн тонн с увеличением в 2027 году до 99,9 млн тонн. По прогнозам Национального банка, экспорт увеличится с $80,9 млрд до $84,6 млрд, импорт - с $45,7 млрд до $53,5 млрд", - рассказал глава МНЭ.
Напомним, согласно прогнозам правительства, рост ВВП в 2026 году составит 3,2%, поскольку планируется сокращение добычи нефти из-за истощения месторождений. Далее прогнозируется рост до 4,2% в 2027 году.