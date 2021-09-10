В МНЭ рассказали о планах снизить нагрузку на бизнес

НУР-СУЛТАН. 9 СЕНТЯБРЯ - Первый вице-министр национальной экономики Тимур Жаксылыков сделал доклад на заседании Комитета по экономической реформе и региональному развитию мажилиса по проекту закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Во исполнение указа президента от 31 декабря 2020 года №483 "О мерах по внедрению новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК", правительством разработан законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности в РК".

Этот законопроект направлен на формирование максимально благоприятных и стимулирующих условий для активизации предпринимательской деятельности и привлечения частного капитала в условиях новой экономической реальности", - сказал Тимур Жаксылыков.

Он подчеркнул, что в рамках законопроекта в целях кардинального снижения нагрузки на бизнес, формирования оптимальной и эффективной регуляторной системы сформированы новые подходы регулирования предпринимательской деятельности с "чистого листа".

Они предусматривают: совершенствование базовых принципов взаимодействия государства и предпринимательства; условия установления требований; принцип "1 in 2 out"; реестр обязательных требований; автоматизацию отчетности, риск-анализа в контроле; совершенствование государственного контроля.

Эффективность государственного регулирования предпринимательства будет обеспечена посредством имплементации новых принципов взаимодействия государства и бизнеса.

Это соблюдение условий установления требований; недопустимость введения неоправданных регуляторных требований для субъектов предпринимательства; системность и последовательность госрегулирования, преемственность ранее принятых решений; а также повышение доверия государства к субъектам предпринимательства.

Совершенствование базовых принципов взаимодействия позволит повысить доверие субъектов предпринимательства государству и эффективность регулирования бизнес-среды. В целях предотвращения роста избыточных и исключения неэффективных требований будут законодательно определены условия установления требований к бизнесу", - сказал первый вице-министр.

Он подчеркнул, что любое вводимое государством требование должно, как минимум, быть обоснованным, исполнимым, предсказуемым, соразмерным и обеспечивать равенство предпринимателей.

Введение принципа "1-IN 2-OUT" предполагает внедрение одного регуляторного требования взамен двух существующих.

Таким образом, при введении государством нового требования будут отменяться два действующих в той же области правового регулирования.

Этот принцип позволит сократить избыточное регулирование и административные издержки для субъектов предпринимательства.

В целях формирования единого информационного ресурса, содержащего исчерпывающий перечень требований для бизнеса в виде НПА и иных документов, предусматривается создание Реестра обязательных требований.

В Реестр подлежат включению только те требования, которые будут соответствовать новой регуляторной политике.

Кроме того, в Реестре будут определены сроки рассмотрения нормативных правовых актов на соответствие новой регуляторной политике. Следовательно, в случае несоответствия правовые акты будут пересмотрены или отменены.

Таким образом, Реестр позволит применить метод "регуляторной гильотины" в отношении требований, негативно влияющих на бизнес-среду.

Данный принцип поспособствует оптимизации количества обязательных требований, обеспечивающих необходимый уровень безопасности, совершенствование базы НПА в отношении бизнеса. Для снижения административной нагрузки предусматривается законодательное закрепление требования о предоставлении отчетности только в электронной форме с использованием информационных систем, а также автоматизации оценки и управления рисками при отборе субъектов контроля и надзора", - добавил представитель МНЭ.

Он также отметил, что в 2022 году будет проведена интеграция информационных систем, по которым предоставляется автоматизированная отчетность.

В 2023 году будет обеспечена цифровизация неавтоматизированной отчетности, системы оценки и управления рисками.

Это позволит снизить нагрузку на бизнес, связанную с предоставлением отчетности на бумажном носителе, оптимизирует перечень контролируемых субъектов бизнеса.

Система государственного контроля и надзора будет реформирована. Новые формы государственного контроля будут включать переход от проверок к профилактическим мероприятиям. Профилактические мероприятия будут предусматривать 3 вида профилактического контроля", - сообщил Тимур Жаксылыков.

По его словам, новый подход предусматривает проверки только на соответствие разрешительным требованиям и внеплановые проверки, назначаемые по конкретным фактам и обстоятельствам. Проверки, проводимые по особому порядку, на основе оценки степени риска будут отменены.

Вводится новая форма государственного контроля "расследование", представляющая комплекс действий органов контроля по определению причин и ответственных лиц за нарушение требований законодательства, возникновение событий, повлекших ущерб жизни и здоровью людей, окружающей среде и национальной безопасности.

Это позволит сократить меры административного взыскания, возлагаемые на бизнес, а также снизить угрозы ЧС-ситуаций по вине бизнеса за счет применения мер оперативного реагирования при госконтроле.

Представитель МНЭ подчеркнул, что реализация новых подходов в регулировании предпринимательской деятельности позволит кардинально снизить нагрузку на бизнес и придать импульс развитию деловой активности в условиях новой экономической реальности.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства