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В МСХ РК прокомментировали повышение цены на хлеб

11.10.2022, 13:26 17776
В МСХ РК прокомментировали повышение цены на хлеб
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр сельского хозяйства Казахстана Ербол Карашукеев прокомментировали повышение цены на хлеб.
 

Хлеб может дорожать по ряду причин. Это комплектующие, электроэнергия дорожает, дорожают коммунальные услуги, поэтому в целом рост цен есть, мы это видим по статистике. С января мы примем все меры для того, чтобы стабилизировать цены", - сказал Карашукеев.

 
При этом он отметил, что в целом для большого всплеска цен нет оснований.
 

Муки в Казахстане производится больше, чем в прошлом году, пшеницы у нас явно больше, даже выше среднегодовых урожаев. В стабфонд мы планируем собрать миллион тонн зерна. Из них 900 тысяч тонн пшеницы. Учитывая запасы, которые есть в Продкорпорации, мы полностью будем держать цены на все социально значимые продукты питания, в том числе на социальную муку", - добавил министр.

 
Как сообщалось ранее, стоимость хлеба по итогам сентября текущего года выросла на значительные 19,4% по сравнению с сентябрем прошлого года. Хлеб подорожал во всех регионах РК. Цена на ржано-пшеничный хлеб увеличилась на 24,7%, на пшеничный хлеб из муки высшего сорта - на 28,2%, на пшеничный хлеб из муки первого сорта - на 14,4%, на нарезной батон - на 28,1%.
 

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ЕЭК продлила действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию ЕАЭС

11.10.2022, 15:50 13771
ЕЭК продлила действие повышенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования на территорию ЕАЭС
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Совет Евразийской экономической комиссии продлил действие увеличенного порога беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до 1 апреля 2023 года, сообщает Комитет государственных доходов РК.
 
Решение вступило в силу 10 октября.
 

В указанный период товары для личного пользования, доставляемые перевозчиком, пересылаемые в международных почтовых отправлениях, ввозимые в сопровождаемом и (или) несопровождаемом багаже видами транспорта, отличными от воздушного, в пределах 1000 евро и 31 килограмма не подлежат обложению таможенными платежами", - сообщается в пресс-релизе КГД.

 

В Казахстане намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе

11.10.2022, 14:04 17081
В Казахстане намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане завершается уборка зерновых культур. Намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе. Об этом сообщил в ходе заседания правительства министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев.
 
По его словам, уборочные работы уже завершены в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской областях.
 

По состоянию на 10 октября, по оперативным данным акиматов областей, убрано 15,9 млн га зерновых (или 99,5% от всей площади зерновых), намолочено 21,6 млн тонн зерна в бункерном весе при средней урожайности 13,5 ц/га (в 2021 году средняя урожайность составила 10,1 ц/га)", - сказал Ербол Карашукеев.

 
Он отметил, что за 9 месяцев текущего года объем валовой продукции сельского хозяйства увеличился на 6,9% и составил 6,8 трлн тенге.
 
Данный рост обеспечен за счет увеличения на 11% объемов производства продукции растениеводства (4144,6 млрд тенге) и на 1,1% - продукции животноводства (2625,0 млрд тенге).
 
В животноводстве отмечен рост производства мяса в живом весе на 0,7% (1464,5 тысячи тонн), молока коровьего - на 1,8% (5 087,7 тысячи тонн), яиц куриных - на 5,3% (3824,4 млн штук).
 
В разрезе областей темпы роста ИФО валовой продукции сельского хозяйства выше республиканских отмечены в 4 областях (Костанайская - 119,9%, Акмолинская - 116,5%, Мангистауская - 114,8%, Северо-Казахстанская - 112,2%).
 
По данным МСХ, производство продуктов питания за указанный период выросло на 3,7% и составило 2,1 трлн тенге.
 

При этом отмечается рост производства сахара на 49,8% (с 179,4 тысячи тонн до 268,7 тысячи тонн), крупы на 40% (с 52,9 тысячи тонн до 74,1 тысячи тонн), масла растительного на 39,9% (с 301,7 тысячи тонн до 422,1 тысячи тонн), рыбы свежей, охлажденной или мороженой на 20,3% (с 29,6 тысячи тонн до 35,6 тысячи тонн), муки на 10,2% (с 2 118,8 тысячи тонн до 2 334,4 тысячи тонн), риса переработанного на 8% (с 163,6 тысячи тонн до 176,7 тысячи тонн), макарон на 5,8% (с 116,1 тысячи тонн до 122,9 тысячи тонн), колбасных изделий на 4,9% (с 45,3 тысячи тонн до 47,6 тысячи тонн)", - сказал министр.

 
Кроме того, за 9 месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал сельского хозяйства увеличился на 7,5% и составил 598,9 млрд тенге (за 9 месяцев 2021 года - 534,8 млрд тенге), в производство продуктов питания - на 27,6% и составил 88,8 млрд тенге (за 9 месяцев 2021 года - 67,5 млрд тенге).

Ранее сообщалось, что в МСХ РК прокомментировали повышение цены на хлеб.
 

Минэнерго: КТК полноценно заработает в октябре

11.10.2022, 12:32 19486
Минэнерго: КТК полноценно заработает в октябре
Фото: cpc.ru
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков заявил, что работу всех выносных причалов Каспийского трубопроводного консорциума восстановят в октябре.
 

Как известно, на сегодня на КТК из трех ВПУ работает одно. Ввиду ремонтных работ на Кашагане работа одного ВПУ КТК достаточна для текущих объемов. Полноценная работа КТК ожидается в октябре этого года", - сказал глава Минэнерго на заседании правительства.

 
Акчулаков также проинформировал, что на Кашагане объем добычи нефти составил 8,7 миллиона тонны, или 83% к плану.
 

Снижение обусловлено выходом из строя газосепарационной установки на заводе "Болашак" в августе… Сегодня месторождение работает вполовину от своей мощности", - пояснил министр.

 
По оперативным данным, за январь-сентябрь объем добычи нефти и конденсата составил 61,9 млн тонн, или 99% к аналогичному периоду 2021 года.
 

На Тенгизском месторождении добыто 21,5 млн тонн нефти, или 113,6% к аналогичному периоду прошлого года. Добыча нефти Карачаганакском месторождении составила 8,5 млн тонн, или 100% к аналогичному периоду прошлого года", - проинформировал министр.

 
Он также сообщил, что экспорт нефти за 9 месяцев текущего года составил 46,8 млн тонн нефти, или 96% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Объем добычи газа за январь-сентябрь составил 39,4 млрд кубических метров газа, или 100,6% к аналогичному периоду прошлого года.
 
Производство товарного газа составило 21,1 млрд кубических метров, это превысило плановый показатель на 6,6%. Внутреннее потребление товарного газа составило 12,7 млрд кубических метров, или 101,6% к аналогичному периоду 2021 года. Экспорт газа составил 4,6 млрд кубических метров, или 66,7% к аналогичному периоду прошлого года.
 

Как вы знаете, приоритетом является обеспечение газом внутреннего рынка перед экспортом. Объем производства сжиженного нефтяного газа на внутренний рынок составил 1,27 млн тонн, или 95,5% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил Болат Акчулаков

 
По данным министра, объем производства нефтепродуктов за январь-сентябрь оставил 11,1 млн тонн, или 107,8% к аналогичному периоду прошлого года.
 
Таким образом, увеличены объем переработки нефти и производства нефтепродуктов, в том числе:
 
- автобензинов - 3,7 млн тонн, или 105,9%;
 
- дизельного топлива - 4 млн тонн, или 108,3%;
 
- авиатоплива - 517 тысяч тонн, или 119,1%;
 
- мазута - 2,1 млн тонн, или 117,3%.
 
Кроме того, отметил он, принят ряд мер по недопущению дефицита и необоснованного роста цен на ГСМ в регионах.
 

До января 2023 года продлены предельные розничные цены на социально значимые виды нефтепродуктов на АЗС. В целях недопущения перетоков в приграничные страны цены на дизельное топливо были дифференцированы и внедрена электронная система учета реализации дизельного топлива через автозаправочные станции", - проинформировал глава Минэнерго.

 
По его словам, в регионах работают региональные комиссии для мониторинга остатков и принятия решений по распределению объемов ГСМ на нефтебазах в адрес АЗС, находящихся в отдаленных населенных пунктах.
 
Также до конца года продлен запрет на экспорт нефтепродуктов автомобильным транспортом.
 

В рамках исполнения поручений главы государства принят комплекс мер по реформированию рынка горюче-смазочных материалов, в том числе по исключению непродуктивных посредников. До конца года будут приняты соответствующие законодательные нормы", - заявил министр.

 
По его данным, объем производства битума за январь-сентябрь составил 707 тысяч тонн битума, или 87,1 % к аналогичному периоду прошлого года.
 

Основная причина снижения производства связана с высокой ценой битума на ТОО "Qazaq Bitum". Ввиду дорогого импортного сырья цена битума выше в 2 раза по сравнению с другими производителями ", - пояснил Болат Акчулаков.

 
С целью полного покрытия внутреннего спроса прорабатываются меры:
 
- планирование дорожно-строительных работ с учетом рыночной конъюнктуры цен на битум;
 
- вопрос авансирования и/или круглогодичного финансирования дорожно-строительных организаций со стороны уполномоченных органов, в том числе определение единого оператора АО "КазАвтоЖол" для осуществления процедуры закупа битума в течение года;
 
- увеличение объемов производства битума путем загрузки НПЗ нефтью в зимние месяцы с обеспечением стабильного сбыта.
 
Напомним, в августе КТК временно вывел из эксплуатации два ВПУ для проведения ремонтных работ.
 

Переселенцы из южных регионов Казахстана испытывают проблемы с трудоустройством на новом месте - Дуйсенова

11.10.2022, 11:52 20366
Переселенцы из южных регионов Казахстана испытывают проблемы с трудоустройством на новом месте - Дуйсенова
Фото: Depositphotos
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Глава Министерства труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова проинформировала о переселении казахстанцев из трудоизбыточных в трудодефицитные регионы.
 

На сегодняшний день плановый показатель по переселению исполнен на 71%. Вместе с тем с наступлением холодов уменьшится активность по переезду со стороны жителей южных регионов, соответственно, высоки риски неисполнения квоты. В настоящее время более чем на 1 тысячу человек не исполнена квота Павлодарской областью, на 500 - СКО, 362 - Костанайской областью",- сообщила Дуйсенова на заседании правительства.

 
Кроме того, отмечается низкий уровень трудоустройства прибывших трудоспособных членов семей.
 

По трем регионам - Акмолинской, СКО и Павлодарской области - доля трудоустроенных колеблется от 58,5% до 67%. При этом только у 54,4% трудоустроенных имеются пенсионные отчисления", - сообщила она.

 
Министр добавила, что в соответствии с новыми подходами граждан будут переселять в регионы, где прежде всего имеются рабочие места. В связи с этим акиматы регионов расселения должны будут разработать дорожные карты по дополнительному стимулированию переселения и трудоустройству прибывающих граждан.
 

Международные резервы Казахстана снизились на 2,1 млрд долларов США - Нацбанк

11.10.2022, 10:55 22446
Международные резервы Казахстана снизились на 2,1 млрд долларов США - Нацбанк
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Валовые международные резервы страны за сентябрь снизились на 2,1 млрд долларов США и составили 84,4 млрд долларов США, сообщил на заседании правительства председатель Национального банка Республики Казахстан Галымжан Пирматов.
 

Несмотря на снижение ЗВА с начала года на 1,6 млрд долларов США на фоне проведения интервенций в феврале-марте этого года, выплаты государственного долга, а также снижения цены на золото, уровень ЗВА является достаточным и позволяет покрыть порядка 7,3 месяца импорта", - разъяснил Галымжан Пирматов.

 
По его словам, для выделения трансфертов в республиканский бюджет на сумму 3,7 трлн тенге с начала года продано валютных активов на 3,4 млрд долларов США.
 

На фоне риторики центробанков развитых стран по ужесточению ДКП рынки облигаций и акций продемонстрировали сильное падение с начала года, что повлияло на снижение активов Нацфонда в сентябре: портфель облигаций развитых стран снизился на 722 млн долларов США и портфель акций - на 1 255 млн долларов США", - рассказал глава Нацбанка.

 
Касательно пенсионных активов ЕНПФ спикер сообщил, что на конец сентября текущего года они составили 14,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 1,0 трлн тенге, или 8,0%.
 

Объем инвестиционного дохода с начала года составил 742,0 млрд тенге, пенсионных взносов - 1238,5 млрд тенге, пенсионных выплат - 197,4 млрд тенге, досрочных изъятий - 858,5 млрд тенге", - уточнил он.

 
В целом доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев составила 7,5%. При этом накопленная доходность пенсионных активов за 5 лет составила 55,8% при накопленной инфляции 53,7%.

В Казахстане месячная динамика инфляции, несмотря на снижение с пика после шокового значения в марте текущего года, начала ускоряться, значительно превышая среднегодовые значения. В годовом выражении инфляция достигла 17,7%. Наибольший вклад продолжает вносить рост цен на продукты питания, который в годовом выражении достиг 22,2%. Непродовольственная инфляция также ускорилась до 17% из-за продолжающегося удорожания импортных товаров и поддерживаемого спроса на них. Инфляция платных услуг достигла 12,3%.
 

Наибольший рост цен за последние два месяца наблюдался по арендной плате за жилье как на фоне полномасштабного начала учебного года офлайн, так и на фоне притока населения из соседней страны после объявленной частичной мобилизации, а также по услуге образования, канцелярским товарам", - рассказал глава Нацбанка.

 
Устойчивость высоких инфляционных процессов на фоне фискального стимулирования и усиление спроса в экономике, в том числе с учетом новых внешних шоков, поддерживающих высокие инфляционные ожидания, требуют дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики, отметил Пирматов.
 
Он проинформировал, что за сентябрь курс тенге по отношению к доллару США ослаб на 0,9%, до 476,53 тенге за доллар.
 

Давление на обменный курс тенге, как и на валюты развивающихся рынков, продолжают оказывать активное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС США, глобальное укрепление курса доллара США, эскалация геополитических конфликтов", - пояснил председатель НБ РК.


Напомним, Нацбанк пересмотрел прогноз по инфляции в сторону увеличения.
 

С начала года рост ВВП Казахстана составил 2,8%

11.10.2022, 10:49 23066
С начала года рост ВВП Казахстана составил 2,8%
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В январе-сентябре темп роста экономики Казахстана составил 2,8%. В том числе рост в реальном секторе составил 3,1%, в сфере услуг - 1,9%, сообщил на заседании правительства министр национальной экономики Алибек Куантыров.
 
По информации главы МНЭ, среди отраслей положительный рост демонстрируют сельское хозяйство, информация и связь, строительство, транспорт и складирование, обрабатывающая промышленность, торговля и горнодобывающая промышленность.
 

Отмечается ускорение темпов роста инвестиций в основной капитал до 7%. Приток инвестиций в образование вырос на 45,7%, в торговлю - на 23,3%, в строительство - на 22,9%, по операциям с недвижимостью - на 17,5%, в горнодобывающую промышленность - на 10,7%, в транспорт и складирование - на 9,2%, в сельском хозяйстве - на 7,5%", - проинформировал Куантыров.

 
В региональном разрезе наилучшие показатели отмечаются в Кызылординской, Алматинской и Акмолинской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте.
 
В январе-августе текущего года внешнеторговый товарооборот вырос на 36,3% и составил 86,3 млрд долларов США. В том числе показатель по экспорту вырос на 50,6% и составил 56 млрд долларов США. При этом экспорт обработанных товаров вырос на 36,5%, до 16,6 млрд долларов США.
 

Импорт товаров составил 30 млрд долларов США. В целом положительный торговый баланс составил 26,4 млрд долларов США", - уточнил спикер.

 
Министр также доложил, что с начала года зафиксировано снижение на 8,9% в добыче прочих полезных ископаемых.
 

В отмеченном периоде объем выполненных строительных работ увеличился на 5,1%. Положительный рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольший рост строительно-монтажных работ отмечается в городе Шымкенте, а также в Кызылординской, Акмолинской, Алматинской и Туркестанской областях", - рассказал Куанытров.

 
В январе-сентябре введено 10,5 млн квадратных метров жилья, что на 0,9% больше аналогичного периода 2021 года, уточнил спикер.
 
В сельском хозяйстве объем валового выпуска увеличился на 6,9%. Положительный рост производства в отрасли зафиксирован в 16 регионах. Наибольший рост показали Костанайская, Акмолинская, Мангистауская и Северо-Казахстанская области.
 

Общая ситуация в региональном разрезе по 7 экономическим показателям выглядит следующим образом. По всем показателям положительный рост отмечается 6 регионах - в Акмолинской, Жамбылской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях, а также в городах Алматы и Шымкенте. По 6 показателям наблюдается рост в 8 регионах. Это Актюбинская, Алматинская, Жетісу, Карагандинская, Кызылординская, Павлодарская, Восточно-Казахстанская области и город Астана", - подытожил министр.


В Миннацэкономики озвучили три сценария развития экономики Казахстана.
 

Госаудит выявил нарушения на 288 млрд тенге в сфере госзакупок

11.10.2022, 10:20 23076
Госаудит выявил нарушения на 288 млрд тенге в сфере госзакупок
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - За 9 месяцев текущего года камеральным контролем охвачено более 475 тысяч процедур государственных закупок на сумму порядка 10 трлн тенге. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов Республики Казахстан Ерулан Жамаубаев.
 
По итогам проверок установлены нарушения по 31 650 процедурам, из которых объектами госаудита исполнено 93% уведомлений об устранении нарушений. Проведено 1851 аудиторское мероприятие.
 

Аудитом охвачено порядка 3,6 трлн тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на 288 млрд тенге. Нарушения устранены на 272 млрд тенге путем восстановления поставкой товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету", - рассказал Жамаубаев.

 
Также министр назвал министерства и ведомства, где за три квартала текущего года сложились наиболее крупные суммы неосвоения бюджетных средств.
 

По республиканскому бюджету произведены расходы на сумму 12,9 трлн тенге. Неисполнение составило 494 млрд тенге, из них 9 млрд тенге - экономия. Не освоено 485 млрд тенге", - проинформировал глава Минфина.

 
Наиболее крупные суммы неосвоения, по его словам, сложились в министерствах просвещения, науки и высшего образования, внутренних дел, культуры и спорта.
 

Основные причины неосвоения: процесс реорганизации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, несвоевременное принятие нормативных правовых актов по реализации бюджетных программ (подпрограмм), проведение оплаты за фактически оказанный объем услуг", - пояснил Жамаубаев.

 
Расходы местных бюджетов за указанный период составили 7,2 трлн тенге. При этом не исполнено 155 млрд тенге.
 

В текущем году регионам предусмотрено целевых трансфертов на сумму 3,4 трлн тенге. На 1 октября им выделено 2,1 трлн тенге. Из них освоено 100%. Экономия - 7,7 млрд тенге, не освоено 39 млрд тенге, перевыполнено 47 млрд тенге", - сказал спикер.

 
Наибольшее неосвоение сложилось в Мангистауской, Западно-Казахстанской областях и Астане.
 

Основные причины неосвоения: корректировка проектно-сметной документации, несвоевременное предоставление актов выполненных работ, длительное проведение конкурсных процедур, позднее предоставление счета к оплате в органы казначейства", - добавил Жамаубаев.

 

Рост цен на отдельные виды мяса в Казахстане составил 15% за год

11.10.2022, 10:12 18646
Рост цен на отдельные виды мяса в Казахстане составил 15% за год
Астана. 11 октября. KAZAKHSTAN TODAY - По итогам сентября текущего года рост цен на мясо различных видов за месяц составил от 0,6% до 1,8%, за год - от 7% до 15%.
 
Заметнее всего за месяц подорожала говядина с костями - на 1,8%. Свинина выросла в цене на 1,5%, конина - на 1,3%. Меньше всего подорожала баранина - на 0,6%. В годовой динамике заметнее всего подорожала конина - на 15%. Баранина и свинина подорожали на 12,7%, популярная у казахстанцев говядина - на 7%, информирует energyprom.kz.
 
В сентябре 2022 года в городах РК розничные цены на говядину с костями составили в среднем 2387 тенге за килограмм, на баранину - 2660 тенге за килограмм, на свинину - 2033 тенге за килограмм, на конину - 2932 тенге за килограмм.
 
По данным анализа, производство свежего или охлажденного мяса крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей и животных семейства лошадиных за январь-август текущего года составило 46,8 тысячи тонн - на 8,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
 
При этом отмечается, что в январе-августе 2021 года выпуск в секторе демонстрировал спад на 4,6%.
 
Потребление мяса в домохозяйствах РК в первом полугодии выросло на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, составив 19,5 килограмма в среднем на душу населения. При этом в сельской местности в среднем на душу населения потребляли 20,9 килограмма мяса (плюс 2,4%), в городской - 18,5 килограмма (плюс 2,9%).
 
За январь-июнь 2022 года основной объем потребления мяса в Казахстане пришелся на говядину: 12 килограммов в среднем на душу населения - на 2,1% больше по сравнению с первым полугодием 2021-го. Следом идут конина и баранина: 3,2 килограмма и 2,6 килограмма соответственно. На свинину пришлось 1,7 килограмма в среднем на душу населения.

Напомним, на 19% подорожал хлеб в Казахстане за год.
 

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