В Нацбанке РК прокомментировали решение суда Англии в пользу казахстанской стороны в деле против Стати

Алматы. 23 апреля. Kazakhstan Today - 22 апреля 2020 года Высокий суд Англии вынес решение по судебному делу с участием Национального банка Республики Казахстан и Республики Казахстан в лице Министерства юстиции Республики Казахстан. В качестве ответчиков выступили Банк Нью-Йорка Меллон (BNYM), Анатол и Габриэл Стати и связанные с ними компании, передает Kazakhstan Today.

Это первый процесс в истории Высокого суда Англии, который прошел дистанционно из-за глобальной пандемии коронавируса при инициативе и усилиях казахстанской стороны. Юристы, эксперты и свидетели участвовали в заседаниях, находясь в Великобритании, Казахстане, Бельгии и США", - сообщили в Нацбанке.

Судебное разбирательство длилось с мая 2018 года. Для участия в процессе в Высоком суде Англии Национальным банком были привлечены известные юридические фирмы Stewarts и 3 Verulam Buildings.

Сообщается, что в ходе судебных слушаний Национальный банк доказал безосновательность доводов Стати и что BNYM как кастодиан имеет обязательства в отношении активов Национального фонда исключительно перед Национальным банком.

Это решение является важным звеном в цепи продолжительных судебных разбирательств, связанных с попытками Стати привести в исполнение арбитражное решение против Республики Казахстан. Как известно, ранее английский суд, исходя из имеющихся доказательств, установил признаки мошенничества со стороны Стати при получении данного арбитражного решения. Несмотря на это, в октябре 2017 года Стати удалось добиться наложения судебного ареста на активы Национального Фонда Республики Казахстан в сумме 22,6 млрд долларов США в Бельгии. В ходе дальнейших судебных разбирательств с участием Национального банка арест с большей части активов (за исключением 530 млн долларов, находящихся на кастодиальном хранении BNYM) был снят. Также бельгийский суд перенаправил в суд Англии вопрос о характере взаимоотношений, связанных с кастодиальным хранением активов Национального фонда.

Решение Высокого суда Англии, по сути, означает, что активы Национального фонда не подлежали аресту и, следовательно, Национальный банк вправе добиваться в судах Бельгии окончательного снятия ареста с активов Национального фонда Республики Казахстан. Национальный банк продолжает отстаивать свои права и интересы в зарубежных юрисдикциях и намерен добиться взыскания со Стати причиненного ущерба", - отметили в Нацбанке.

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