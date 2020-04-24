Казахстан победил в Высоком суде Англии по делу Стати об активах Нацбанка

Нур-Султан. 23 апреля. Kazakhstan Today - Казахстан победил в Высоком суде Англии по делу против молдавских бизнесменов Стати, передает Kazakhstan Today.

Казахстан и Национальный банк Казахстана (НБК) нанесли еще одно поражение двум молдавским бизнесменам, Анатолу и Габриэлю Стати, которые предприняли юридические действия, чтобы заморозить более полумиллиарда долларов наличных НБК, находящихся в лондонском филиале Bank of New York Mellon (BNYM)", - заявили в пресс-службе Министерства юстиции РК.

В ведомстве напомнили, что в октябре 2017 года стороны Стати получили от бельгийских судов исполнительный приказ, адресованный BNYM, на основании которого BNYM заморозил счета Нацбанка РК на сумму около $22 млрд. Министерству юстиции и Нацбанку удалось снизить сумму арестованного имущества до $530 млн.

Сообщается, что 25 мая 2018 года бельгийский суд сделал отсылку в суд Англии для разрешения спора, в результате чего английский суд рассмотрел данный вопрос в четырехдневном судебном процессе и вынес решение 22 апреля 2020 года.

Юристы Стати сообщили английскому суду, что денежные средства в размере $530 млн представляют собой задолженность BNYM перед Республикой Казахстан и поэтому входят в сферу применения бельгийского ареста.

По информации Минюста, судья Тир отклонил их аргументы и постановил, что:

1. Республика Казахстан не является стороной глобального депозитарного соглашения между BNYM и НБК;

2. обязательства BNYM по глобальному депозитарному соглашению принадлежат исключительно НБК (а не Республике Казахстан);

3. BNYM не имеет обязательств по выплате денежных средств Республике Казахстан в соответствии с глобальным депозитарным соглашением;

4. Республика Казахстан не имеет каких-либо прав требования к BNYM в отношении денежных средств на депозитах в BNYM в соответствии с глобальным депозитарным соглашением.

В очередной раз Высокий суд Англии вынес решение против Стати. Три года назад суд установил, что существует достаточно доводов полагать, что арбитражное решение было добыто мошенническим путем со стороны Стати. Теперь суд постановил, что они заморозили активы стороннего юридического лица. Мы по-прежнему полны решимости принять все необходимые меры для борьбы с мошенничеством Стати в каждой юрисдикции, которую они выбрали для принятия мер", - прокомментировал министр юстиции РК Марат Бекетаев.

В пресс-службе также отметили, что это судебное решение является последним в многолетних усилиях Стати по исполнению арбитражного решения на $530 млн против Республики Казахстан. Министерство юстиции Казахстана продолжает противодействовать исполнению арбитражного решения на том основании, что решение было получено путем мошенничества со стороны Стати. Три года назад тот же английский суд пришел к выводу, что существует достаточно доказательств, чтобы предварительно полагать, что арбитражное решение было получено путем мошенничества, и приказал рассмотреть это дело по существу.

Во избежание дальнейшего судебного процесса по рассмотрению доказательств мошенничества по существу, стороны Стати решили прекратить данные разбирательства , при этом приняв на себя обязательства никогда более не возбуждать исполнительное производство в отношении Казахстана на территории Англии и возместить Республике значительные финансовые издержки. При этом в качестве официальной причины прекращения процесса в Англии стороны Стати утверждали, что у них не было достаточных средств для продолжения судебного разбирательства. Это обоснование не было принято Высоким судом Англии, который установил, что истинной причиной прекращения производства в Англии было нежелание идти на риск получения отрицательного судебного решения по существу мошенничества сторон Стати. На данный момент финансирование судебных разбирательств, по-видимому, не является проблемой для сторон Стати (и/или для их инвесторов), поскольку ими была нанята крупная международная юридическая фирма King & Spalding для представления их интересов в Англии", - заявили в Минюсте.

В то же время в ведомстве проинформировали, что судебные тяжбы продолжаются в других юрисдикциях.

Как сообщалось ранее, в декабре прошлого года Апелляционный суд Брюсселя согласился с ходатайством Министерства юстиции РК о допуске новых доказательств, поскольку они относятся к "качеству права требования" сторон Стати - действительности арбитражного решения. Данные доказательства включают в себя переписку между Стати и КПМГ (аудиторы компаний Стати), которая показывает, что КПМГ пошла на экстраординарный шаг, отозвав все свои аудиторские заключения по финансовым отчетностям компаний Стати, заявив, что на них более не следует полагаться. Данный шаг был вызван доказательствами, показывающими, что Стати целенаправленно завышал сумму мнимых инвестиций через компанию, которой он тайно владел и которую контролировал. Финансовая отчетность, аудированная КПМГ не отражает эти факты. Эти же финансовые отчеты и аудиторские заключения были использованы сторонами Стати и трибуналом в арбитражном процессе.

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