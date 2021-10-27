В Национальном банке РК рассказали о причинах повышения базовой ставки

НУР-СУЛТАН. 26 ОКТЯБРЯ - Заместитель председателя Национального банка РК Акылжан Баймагамбетов рассказал о причинах повышения базовой ставки, передает KAZAKHSTAN TODAY.

При принятии решения по базовой ставке мы анализируем действие множества факторов как во внешнем секторе, так и внутренней экономике. В рамках текущего решения к наиболее значимым я бы отнес следующие внутренние факторы. Во-первых, инфляция складывается выше траектории базового сценария 7,5-8,5% на конец 2021 года. Этот фактор самый важный, и все наши действия направлены на вхождение инфляции в целевой коридор 4-6% к концу 2022 года. Во-вторых, это расширение спроса на товары и услуги. Связано оно с активным процессом восстановления казахстанской экономики и ростом потребительской активности населения. Номинальные потребительские расходы домашних хозяйств выросли во втором квартале до 19,5%, в реальном выражении - на 8,1%. Такой рост потребления объясняется двузначными темпами роста денежных доходов населения на 12,9% за 8 месяцев с начала года, или на 4,9% в реальном выражении. Быстро растущий спрос, превышает расширение предложения и влияет на ускорение инфляционных процессов. Казахстан здесь не является исключением, подобные тенденции наблюдаются во всем мире", - сказал Акылжан Баймагамбетов.

В-третьих, он отметил, что на данный момент наблюдается рост инфляционных ожиданий населения. Количественная оценка ожидаемой через год инфляции повысилась и по итогам сентября составила 9%. Это отчасти связано с восприятием текущего роста цен, которое сейчас находится на повышенных уровнях. По итогам опроса, 71% респондентов по-прежнему отмечают сильный рост цен за последний год, что является одним из самых высоких показателей за всю историю опроса.

Мы продолжим отслеживать и анализировать действие основных факторов инфляции, и все наши действия, я повторюсь, будут направлены на вхождение в целевой коридор 4-6% к концу 2022 года", - сообщил он.

По его словам, Национальный банк реагирует на эти объективные факторы повышением базовой ставки для продолжения стимулирования экономических агентов к сберегательному поведению. Это решение также поможет не допустить возникновения нежелательных равновесий на денежном и валютном рынках.

Кроме того, заместитель председателя Нацбанка сообщил, какие факторы инфляции вносят наиболее существенный вклад в ускорение потребительских цен.

В целом во многих странах мира на сегодня отмечается повышенное инфляционное давление - это глобальный тренд. С ускоренным ростом цен столкнулись как развитые, так и развивающиеся страны. Именно повышение цен на продовольствие остается основным драйвером мировой инфляции. Половину вклада у нас в годовую инфляцию по-прежнему вносит рост цен на продукты питания, который в сентябре ускорился до 11,5%. Непродовольственная инфляция составила 7,5%, инфляция платных услуг - 6,8%", - сказал он.

Акылжан Баймагамбетов отметил, что внутренние дисбалансы существенно влияют на инфляционные процессы. Межсезонный шок привел к нехарактерному ускорению роста цен на овощи до 31% в июне, тогда как в июне 2020 года они выросли лишь на 2,6%. "Мы это отмечали в прошлых интервью. Да, при этом мы видим стабилизацию ситуации, так как в сентябре наблюдалось замедление в годовом выражении роста цен на овощи (до 23,5%), но это сезонное снижение цен, а показатель остается в зоне высоких двузначных цифр. Принимая во внимание окончание сезона овощей открытого грунта, существуют риски роста цен на овощи", - добавил он.

Не стоит забывать и о внешних факторах, которые влияют на динамику цен на продовольствие внутри страны. Индекс продовольственных цен ФАО в сентябре вырос на 32,8%. Ускорение роста мировых цен на продовольствие наблюдается с середины прошлого года. При этом рост цен фиксируется по всем основным товарным группам. Стоит выделить удорожание зерновых культур, растительных масел, молочной продукции, мяса, сахара.

Вклад продовольственной инфляции - половина, поэтому ее не проигнорируешь. Но вы правы, непродовольственные товары тоже важны. Общее проинфляционное давление на них оказывают расширение потребительского спроса, отложенный спрос, не удовлетворенный за время карантина, а также повышение реальных денежных доходов населения. Все это связано с восстановлением экономической активности из-за смягчения карантинных ограничений. В частности, в сентябре ускорение непродовольственной инфляции было обусловлено ростом цен на предметы домашнего обихода, одежду, обувь, ГСМ, тот же дизель, о котором все говорят, и твердое топливо", - сказал спикер.

По его информации, в сентябре было зафиксировано ускорение инфляции платных услуг. Начало учебного года сопровождалось резким повышением цен на аренду жилья и стоимость образования. Удорожание услуг аренды произошло на фоне роста цен на недвижимость. Растет стоимость и регулируемых услуг. В сентябре их рост составил 5,6%. Сказывается эффект отложенной инфляции. Сдерживание тарифов на электроэнергию в прошлом выливается в росте на 8,3% (10,1% в августе) в настоящем, что конечно же через косвенный эффект влияет на совокупный инфляционный фон.

Мы также наблюдаем повышенный уровень инфляционных ожиданий с весны текущего года - как со стороны населения, так и предприятий. В основном этому способствовали всплески роста цен на ГСМ, электроэнергию и, конечно же, продукты питания", - сказал Акылжан Баймагамбетов.

По-прежнему сохраняется высокая чувствительность ожиданий к наиболее потребляемым товарам - социально значимым продуктам питания, таким как мясо, овощи, хлеб.

Нацбанк предполагает, что реализация комплекса мер антиинфляционного реагирования и повышение базовой ставки окажут положительное влияние на динамику ожиданий и стабилизируют их в дальнейшем.

Также, по словам Акылжана Баймагамбетова, имеет место быть и на сегодня актуально понятие "импорта инфляции".

Экономические и инфляционные процессы у нас в стране не могут не зависеть от внешнеэкономических факторов. Это связано с высоким уровнем внешнеторгового оборота Казахстана (около 50% к ВВП). "Импорт инфляции" следует рассматривать через анализ ситуации с инфляцией в странах – наших торговых партнерах. Например, в сентябре годовая инфляция в Евросоюзе достигла 3,6%. Подобная ситуация там наблюдалась только в период финансового кризиса 2008 года. Другой крупный торговый партнер Казахстана - Россия, на долю которой за 8 месяцев текущего года приходится почти 41% от общего импорта (примерно 40,7%). Годовая инфляция там ускоряется и по итогам сентября достигла 7,4%, а с учетом недельной динамики в октябре – 7,8% что почти вдвое превышает таргет (примерно 4%)", - сказал он.

Импорт потребительских товаров имеет прямой эффект на инфляцию. Его доля в течение последних несколько лет практически не меняется и играет существенную роль в потреблении. За последние 7 лет доля импорта в потреблении колеблется в пределах 37-39%. Существенное присутствие импортной продукции наблюдается прежде всего в потреблении непродовольственных товаров (доля в 2020 году - 60%).

Если говорить об импорте в целом, то он безусловно также оказывает давление и на платежный баланс. В начале ноября Национальный банк опубликует предварительную оценку платежного баланса за 9 месяцев текущего года. Но уже сегодня, имея на руках статистику за 8 месяцев, мы можем сказать, что давление со стороны импорта не ослабевает. Посудите сами, за 8 месяцев 2021 года импорт потребительских товаров вырос на 23,9% в сравнении с 2020 годом и составил 7,7 млрд долларов. При этом лидируют именно непродовольственные потребительские товары, которые выросли на 29,8%. Так как Казахстан является открытой экономикой и при этом не производит широкий ассортимент потребительских товаров внутри страны, мы вынуждены импортировать такие товары из-за рубежа. Соответственно, рост цен за рубежом на эти товары будет существенно отражаться и на внутренних ценах", - проинформировал Акылжан Баймагамбетов.

Он отметил, что Национальный банк преследует главную цель - возвращение инфляции к среднесрочному таргету. "Базовая ставка - это наш ключевой инструмент для достижения цели. Вне зависимости от степени ее влияния, она формирует важные для нас инфляционные ожидания в экономике. Именно поэтому мы отвечаем повышением базовой ставки на ускорение инфляционных процессов в стране. В то же время мы обращаем внимание на целый ряд факторов при принятии решений, в том числе и на перспективы развития мировой и национальной экономик, которые определяют инфляционный фон. Как вы знаете, текущее восстановление носит хрупкий характер, особенно в развивающихся странах. На основе регулярных опросов предприятий мы видим, что деловая активность в Казахстане не закрепляется в положительной зоне - выше 50. В сентябре Индекс деловой активности составил 49,8 пункта. В этих условиях Национальный банк принимает взвешенные и сбалансированные решения. На трех последних заседаниях мы последовательно повышаем базовую ставку, подняв ее с 9% до 9,75%. При этом мы сопровождаем каждое из этих решений заявлением о продолжении нормализации денежно-кредитной политики при сохранении проинфляционного давления в экономике", - сказал Акылжан Баймагамбетов.

Правительство и акиматы продолжают реализацию Комплекса мер антиинфляционного реагирования. Решения, которые принимает Национальный банк, базируются в том числе на оценке его результативности.

Поэтому мы продолжим проведение дезинфляционной денежно-кредитной политики. Нашей главной целью, напомню, является стабилизация инфляции в текущем году и ее возвращение в целевой коридор 4-6% в 2022 году", - заключил спикер.