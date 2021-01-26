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В Отбасы банке назвали причины аннулирования заявок на снятие пенсионных накоплений

25.01.2021 15715
В Отбасы банке назвали причины аннулирования заявок на снятие пенсионных накоплений
Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - В "Отбасы банке" назвали причины, по которым может быть аннулирована заявка на снятие пенсионных накоплений, передает Kazakhstan Today.
 
По информации банка, аннулирование заявки или запрос системы на округление суммы на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz, может быть вызвано следующим причинами:
 
1. Если в строке сумма указано "0", то ваша заявка будет аннулирована.
 
2. Если сумма указана с дополнительными знаками.
 

Например, сумма для изъятия в виде "1.000.000" или "1000000,00", а также с указанием тиынов, система не примет и запросит указать округленную сумму. Для того чтобы система приняла запрос, нужно указать сумму в виде "1000000" или "1234567" - без дополнительных знаков", - пояснили в пресс-службе.

 
3. Если вы всё вводили верно, то вам необходимо обновить систему или войти заново.
 

Для работы на онлайн-платформе вам необходимо иметь актуальную ЭЦП и установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz", - рассказали в банке.

 
В организации также проинформировали о запуске функции по отмене заявки на платформе enpf-otbasy.kz.
 

Теперь, если вы ошиблись с вводом данных или решили изменить цель на использование единовременных пенсионных выплат, вы можете отменить заявку в личном кабинете", - говорится в сообщении.

 
Для отмены заявки необходимо:
 
1. Зайти в личный кабинет и нажать вкладку "мои заявки".
 
2. Выбрать заявку, которую хотите отменить.
 
3. В нижней части экрана нажать "отменить заявку".
 

Для работы на онлайн-платформе вам необходимо иметь актуальный ЭЦП и установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz", - добавили в Отбасы банке.

 
 
Правила использования пенсионных для улучшения жилищных условий можно посмотреть здесь.
 

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