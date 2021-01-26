В Отбасы банке назвали причины аннулирования заявок на снятие пенсионных накоплений

Нур-Султан. 25 января. Kazakhstan Today - В "Отбасы банке" назвали причины, по которым может быть аннулирована заявка на снятие пенсионных накоплений, передает Kazakhstan Today.

По информации банка, аннулирование заявки или запрос системы на округление суммы на онлайн-платформе enpf-otbasy.kz, может быть вызвано следующим причинами:

1. Если в строке сумма указано "0", то ваша заявка будет аннулирована.

2. Если сумма указана с дополнительными знаками.

Например, сумма для изъятия в виде "1.000.000" или "1000000,00", а также с указанием тиынов, система не примет и запросит указать округленную сумму. Для того чтобы система приняла запрос, нужно указать сумму в виде "1000000" или "1234567" - без дополнительных знаков", - пояснили в пресс-службе.

3. Если вы всё вводили верно, то вам необходимо обновить систему или войти заново.

Для работы на онлайн-платформе вам необходимо иметь актуальную ЭЦП и установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz", - рассказали в банке.

В организации также проинформировали о запуске функции по отмене заявки на платформе enpf-otbasy.kz.

Теперь, если вы ошиблись с вводом данных или решили изменить цель на использование единовременных пенсионных выплат, вы можете отменить заявку в личном кабинете", - говорится в сообщении.

Для отмены заявки необходимо:

1. Зайти в личный кабинет и нажать вкладку "мои заявки".

2. Выбрать заявку, которую хотите отменить.

3. В нижней части экрана нажать "отменить заявку".

Для работы на онлайн-платформе вам необходимо иметь актуальный ЭЦП и установить сертификаты nclayer. Установить сертификаты можно на сайте Pki.gov.kz", - добавили в Отбасы банке.

Правила использования пенсионных для улучшения жилищных условий можно посмотреть здесь

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