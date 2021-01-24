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В Казахстане начался прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений

23.01.2021 22897
В Казахстане начался прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений
Алматы. 23 января. Kazakhstan Today - В Казахстане сегодня заработала платформа по использованию части пенсионных накоплений enpf-otbasy.kz, передает Kazakhstan Today.
 
На платформе можно рассчитать свой порог достаточности для снятия накоплений, узнать свою доступную сумму для снятия.
 
Пенсионные накопления можно использовать на: 
 
  • погашение задолженности по ипотечному займу, в том числе в рамках финансирования исламским банком (частичное или полное);
  • приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп);
  • получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений в Отбасы банке;
  • внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа (в том числе в рамках финансирования исламским банком);
  • погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;
  • строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка);
  • рефинансирование ипотечного жилищного займа;
  • лечение.
 
Для использования накоплений на улучшение жилищных условий необходимо: 
 
  • узнать доступную для использования сумму пенсионных накоплений, выбрать цель использования необходимой суммы и подать заявку на портале enpf-otbasy.kz;
  • открыть специальный счет в Отбасы банке (даже если вы являетесь клиентом банка) через мобильное приложение ЖССБ24 или видеобанк;
  • получить одобрение и направить необходимую сумму на выбранную цель.
 
Ранее сообщалось, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития 21 января утвердило разработанные Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий. 
 
Законодательством предусмотрена ответственность за нецелевое использование пенсионных накоплений и ограничение по приобретению получателем жилья у супруга и близких родственников. Установлен запрет на продажу жилья, приобретенного с использованием пенсионных средств, в течение 5 лет.
 

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