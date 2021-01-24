В Казахстане начался прием заявок на досрочное снятие пенсионных накоплений

На платформе можно рассчитать свой порог достаточности для снятия накоплений, узнать свою доступную сумму для снятия.
Пенсионные накопления можно использовать на:
- погашение задолженности по ипотечному займу, в том числе в рамках финансирования исламским банком (частичное или полное);
- приобретение жилья без ипотеки (полный выкуп);
- получение ипотечного жилищного займа по системе жилищных строительных сбережений в Отбасы банке;
- внесение первоначального взноса для получения ипотечного займа (в том числе в рамках финансирования исламским банком);
- погашение задолженности по договору аренды с правом выкупа;
- строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка);
- рефинансирование ипотечного жилищного займа;
- лечение.
Для использования накоплений на улучшение жилищных условий необходимо:
- узнать доступную для использования сумму пенсионных накоплений, выбрать цель использования необходимой суммы и подать заявку на портале enpf-otbasy.kz;
- открыть специальный счет в Отбасы банке (даже если вы являетесь клиентом банка) через мобильное приложение ЖССБ24 или видеобанк;
- получить одобрение и направить необходимую сумму на выбранную цель.
Ранее сообщалось, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития 21 января утвердило разработанные Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий.
Законодательством предусмотрена ответственность за нецелевое использование пенсионных накоплений и ограничение по приобретению получателем жилья у супруга и близких родственников. Установлен запрет на продажу жилья, приобретенного с использованием пенсионных средств, в течение 5 лет.
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