Казахстанцы не смогут купить жилье за рубежом на пенсионные деньги

Нур-Султан. 22 января. Kazakhstan Today - Министерство индустрии и инфраструктурного развития 21 января утвердило разработанные Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий, передает Kazakhstan Today.

Воспользоваться своими накоплениями казахстанцы могут для полного расчета при покупке жилья, участия в долевом строительстве или частного дома, включая приобретение земельного участка. Механизм на брифинге в Службе центральных коммуникаций объяснил заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Еркебулан Дауылбаев.

По его словам, использовать часть пенсионных накоплений допускается также для первоначального взноса при оформлении ипотеки, или рефинансирования, погашения задолженности. Это касается как квартир в многоэтажных домах, так и частного домовладения по системе жилстройсбережений и исламского банка. Можно оплатить и задолженность по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа. Ремонт допускается при получении займа на ипотеку в рамках одного договора банковского займа.

На законодательном уровне предусмотрена ответственность за нецелевое использование пенсионных накоплений и ограничение по приобретению получателем жилья у супруга и близких родственников. В течение 5 лет не допускается реализация недвижимого имущества, оформленного в собственность с использованием единовременных пенсионных выплат, через ипотеку со сроком погашения более 5 лет и наличия непогашенной задолженности. Уполномоченным оператором по осуществлению единовременных пенсионных выплат гражданам на улучшение жилищных условий могут выступать "Отбасы банк" и банки второго уровня", - отметил представитель ведомства.

Подать заявку на открытие специального счета можно в личном кабинете на сайте выбранного банка. После открытия специального счета необходимо заполнить электронные заявления на выплату с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, способов удержания и перечисления индивидуального подоходного налога. Документы в "Отбасы банк" можно предоставить в течение 45 рабочих дней, в банки второго уровня - сразу.

С 9 утра 23 января казахстанцы смогут воспользоваться своим правом через портал Enpf-otbasy.kz.

Это наша совместная деятельность с ЕНПФ, огромный объем работ, который мы проделали в течение 2020 года. Поэтому в названии мы решили отразить два органа, которые активно взаимодействовали. Сейчас на сайте будет надпись, что сервис начнет работать с 9.00 23 января", - сообщила председатель правления Отбасы банка Ляззат Ибрагимова.

Сервисы полностью готовы, но сейчас портал проходит техническую перепроверку, уточнила она.

Так как правила вышли вчера и были редакционного характера изменения, мы начали перепроверку всех форм заявлений, в том числе по ограничениям, которые вшиты на портал. Когда вы подаете заявления, ограничения, связанные с покупкой у родственников, пятилетние ограничения и так далее уже в нормативных документах вам на портале выходят в готовом виде. И вы через ЭЦП их только подписываете. Сегодня день проверки у нас", - пояснила она.

Ляззат Ибрагимова подчеркнула, что правилами снятия пенсионных накоплений покупка жилья за рубежом не предусмотрена.

В "Отбасы банке" разрешено приобретение недвижимости только на территории Республики Казахстан. В целях усиления контроля в правилах есть пункт, который упоминает, что купить жилье можно только на территории республики", - сообщила Ибрагимова.

Кроме этого, в "Отбасы банке" введут ограничение для входа на портал из-за рубежа в целях информационной безопасности. В первую очередь будут обслуживаться те IP-адреса, которые зарегистрированы на территории Казахстана.

Отбасы банк" планирует запустить онлайн-платформу для принятия заявок на использование пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий 23 января в 9 утра.

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