В Павлодарской области расследуют факт избиения ребенка в детском саду

Аксу. 18 августа. Kazakhstan Today - Избиение ребенка в детском саду города Аксу попало на видео, передает Kazakhstan Today.

По факту избиения ребенка началась доследственная проверка, сообщает 24.kz

Как рассказала жительница города Аксу Татьяна Мукушева, она получила записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, как воспитательница бьет ее 3-летнего сына. Инцидент произошел в детском саду №20. Камеры запечатлели, как в игровой комнате один из мальчиков повздорил с другим, а воспитательница вместо того, чтобы успокоить детей, подняла руку на ребенка. На записях видно, что она несколько раз наносит удары руками и ногой.

Как выяснилось, второй ребенок - это ее сын, и она решила наказать обидчика. Об этом женщина рассказала в телефонном разговоре. Получив записи с видеокамер, мать пострадавшего ребенка обратилась в полицию.

"Она его около 6 раз била, швыряла, один раз пинала. Со своим сыном даже, за руку взяла и пинала, в грудь била, упал, истерил. Она за своего сына заступалась, а за моего ребенка некому было заступиться", - говорит Татьяна Мукушева, мать пострадавшего ребенка.

Методист отдела образования Аксу Зайра Абдрахманова сообщила, что приказом директора детского сада женщина была отстранена от работы воспитателя, переведена на другую работу. "Перевод оказался в том, что женщина находится сейчас в положении. Она собирается в сентябре уходить в декретный отпуск, поэтому совсем уволить с работы мы ее не могли. Сейчас мы ее перевели в прачечную", - отметила она.

Просмотров: 4302