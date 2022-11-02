В правительстве рассмотрели меры по расширению кредитования экономики

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Талдыкорган. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - До 15 тысяч гектаров планируют довести площадь посевов сахарной свеклы за четыре года в Жетысуской области.

Сейчас в Жетысуской области работают два сахарных завода. Один из них, Аксуский, вынужден простаивать из-за сокращения посевов сахарной свеклы и отсутствия сырья.

По словам местных фермеров, вопрос увеличения посевов свеклы в следующем году будет зависеть от государственных преференций.

У нас есть возможность увеличить посевы сахарной свеклы вдвое. Но нужна поддержка государства. Культура затратная. Если цену на приемку поднимут, помощь большая нам будет", - сказал фермер Абылай Толебаев.

Сахарную свеклу из всех районов области в этом году по цене 30 тенге за 1 килограмм принимает Коксуский сахарный завод. Дальним регионам доплачивают за доставку по 5 тысяч тенге за тонну, сообщает "Хабар24"

С полей доставлено 70 процентов объемов собранного урожая. Предприятие уже приступило к переработке сладкого корня, произведено около 2 тонн сахара.

По заданию президента со следующего года поставили задачу об увеличении посевных площадей сахарной свеклы. Получается, увеличится и объем сахарной свеклы. Это мы тоже поддерживаем, потому что при увеличении объема свеклы нам придется тоже увеличить мощность завода - 5-6 тысяч тонн в сутки должны перерабатывать. Мы ждем, когда увеличится объем свеклы, это даст дополнительное время работы нашим работникам, увеличится срок работы, также стабильная зарплата для работников завода", - рассказал директор сахарного завода Алтынбек Абатов.

Кроме того, оба завода в регионе - Коксуский и Аксуский будут перерабатывать и сахарный тростник. Первый уже внедрил эту практику на производстве, второй прошел модернизацию.

Модернизация прошла там, увеличили суточную и годовую мощность. Но нехватка сырья, именно сахарной свеклы. В текущем году он не работал. Сейчас они устанавливают линию по переработке тростника и планируют со следующего года перерабатывать ежемесячно 10 тысяч тонн тростника. Кроме того, если мы обеспечим достаточный объем сахарной свеклы, то на следующий год он также будет перерабатывать сахарную свеклу", - рассказал руководитель управления сельского хозяйства Нурдаулет Кененбаев.

Вместе с тем при поддержке Министерства сельского хозяйства увеличится и приемная цена на 1 килограмм сладкого корня. В следующем году ее будут принимать по 40 тенге.

Чтобы заинтересовать крестьян вернуться к возделыванию сахарной свеклы, в регионе разрабатывают программу поддержки. В ней предусмотрено и участие самих заводов.

Самое мощное - это кооперация. У нас все страдают от того, что нет техники. Кооперация не в том плане, что все в общий котел работают. Должна создаться мини-МТС и обслуживать. Возможно, какие-то взносы будут, чтобы содержать этот кооператив. Эта компания не должна заниматься возделыванием, а должна оказывать только услугу, именно по мехобработке. Но в этом должны принимать участие сахзаводы. Они над этим работают сейчас", - сказал глава управления.

Также ведется работа с заводами-производителями по своевременному обеспечению крестьян минеральными удобрениями на основе предоплаты. Сейчас началась ревизия спецтехники на 19 СЗЦ, у кого нет - планируется давать ее в лизинг по выгодной процентной ставке.

Со следующего года начнется строительство новых ирригационных сетей в Кызылагашском массиве. Тогда будет освоено почти 6 тысяч гектаров пригодных к посеву площадей, львиная доля которых уйдет под сахарную свеклу. Кроме того, будет реализовано еще 14 проектов по водообеспечению. Реализация этих задач, по словам специалистов, даст возможность уже к 2026 году наладить производство белого сахара в регионе до 180 тысяч тонн.



