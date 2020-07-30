В РК принят план действий по поддержке экономики и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации

Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Правительством Казахстана совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят План совместных действий по поддержке экономики и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации, сообщил в СЦК министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.

План совместных действий включает мероприятия с конкретными сроками и формой завершения по четырем направлениям. Это поддержка занятости и доходов населения, срочные меры поддержки МСБ, активное импортозамещение, макроэкономическая стабильность. Новая экономическая реальность требует кардинальных изменений в экономической политике для обеспечения качественного и устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе", - сказал министр.

По его словам, Стратегический план до 2025 года в новой редакции будет сформирован до 1 августа.

Главной задачей станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении её самодостаточности, эффективном развитии импортозамещения, формировании новых экосистем по развитию глубоких переделов в обрабатывающей промышленности, таргетированном привлечении инвестиций, а также активном наращивании экспортного потенциала страны", - уточнил Даленов.

По его словам, у правительства есть план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, предусматривающий финансовые и нефинансовые меры по 10 направлениям. В нем наряду с налоговыми стимулами предусматриваются меры по расширению кредитования, развитию инфраструктуры, поддержке внутреннего производства, предпринимательства и сохранению занятости. В сентябре на рассмотрение депутатов отдельным законопроектом будет внесён второй пакет поправок.

По информации министра, планируется создание Фонда развития промышленности, заключение оффтейк-контрактов, увеличение возмещения до 80% транспортных затрат при экспорте продукции высоких переделов. При этом через фонд обрабатывающие предприятия смогут кредитоваться по ставке не более 3%. Через лизинговое финансирование будут реализованы проекты по строительству высокотехнологичного литейного завода, завода по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей и завода по производству автомобильных шин, сообщает СЦК

Введение форвардных контрактов для сельхозтоваропроизводителей и внедрение механизма финансирования по принципу "от поля до прилавка" позволят обеспечить постоянный закуп и сбыт аграрной продукции.

Пилотный проект "от поля до прилавка" в этом году планируется реализовать в Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях. Для этого проводятся все необходимые подготовительные работы", - сказал Даленов.

Он также анонсировал запуск пилота по льготному кредитованию 5-10-20, обеспечение закупа отечественных стройматериалов при строительстве объектов "ДКЗ", запуск Дорожной карты по цифровизации госуслуг и мер господдержки содействия занятости в рамках госпрограммы "Енбек", сокращение срока регистрации безработных через веб-портал "Электронного правительства", упрощение процедур кредитования субъектов МСБ.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства