Система Orphus

В РК принят план действий по поддержке экономики и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации

29.07.2020, 16:58 5212
Нур-Султан. 29 июля. Kazakhstan Today - Правительством Казахстана совместно с Национальным банком и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка принят План совместных действий по поддержке экономики и населения на случай ухудшения социально-экономической ситуации, сообщил в СЦК министр национальной экономики Руслан Даленов, передает Kazakhstan Today.
 

План совместных действий включает мероприятия с конкретными сроками и формой завершения по четырем направлениям. Это поддержка занятости и доходов населения, срочные меры поддержки МСБ, активное импортозамещение, макроэкономическая стабильность. Новая экономическая реальность требует кардинальных изменений в экономической политике для обеспечения качественного и устойчивого развития страны в среднесрочной перспективе", - сказал министр.

 
По его словам, Стратегический план до 2025 года в новой редакции будет сформирован до 1 августа.
 

Главной задачей станет формирование новой структуры экономики, основанной на повышении её самодостаточности, эффективном развитии импортозамещения, формировании новых экосистем по развитию глубоких переделов в обрабатывающей промышленности, таргетированном привлечении инвестиций, а также активном наращивании экспортного потенциала страны", - уточнил Даленов.

 
По его словам, у правительства есть план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, предусматривающий финансовые и нефинансовые меры по 10 направлениям. В нем наряду с налоговыми стимулами предусматриваются меры по расширению кредитования, развитию инфраструктуры, поддержке внутреннего производства, предпринимательства и сохранению занятости. В сентябре на рассмотрение депутатов отдельным законопроектом будет внесён второй пакет поправок.
 
По информации министра, планируется создание Фонда развития промышленности, заключение оффтейк-контрактов, увеличение возмещения до 80% транспортных затрат при экспорте продукции высоких переделов. При этом через фонд обрабатывающие предприятия смогут кредитоваться по ставке не более 3%. Через лизинговое финансирование будут реализованы проекты по строительству высокотехнологичного литейного завода, завода по производству редукторов главных передач ведущих мостов грузовых автомобилей и завода по производству автомобильных шин, сообщает СЦК.
 
Введение форвардных контрактов для сельхозтоваропроизводителей и внедрение механизма финансирования по принципу "от поля до прилавка" позволят обеспечить постоянный закуп и сбыт аграрной продукции.
 

Пилотный проект "от поля до прилавка" в этом году планируется реализовать в Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях. Для этого проводятся все необходимые подготовительные работы", - сказал Даленов.

 
Он также анонсировал запуск пилота по льготному кредитованию 5-10-20, обеспечение закупа отечественных стройматериалов при строительстве объектов "ДКЗ", запуск Дорожной карты по цифровизации госуслуг и мер господдержки содействия занятости в рамках госпрограммы "Енбек", сокращение срока регистрации безработных через веб-портал "Электронного правительства", упрощение процедур кредитования субъектов МСБ.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая