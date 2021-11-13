В Туркестанской области 250 тыс. человек не обеспечиваются качественным электроснабжением

ТУРКЕСТАН. 12 НОЯБРЯ - Счетный комитет подвел итоги аудита использования бюджетных средств, выделенных Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В данном регионе в связи с переносом областного центра в город Туркестан и соответствующим увеличением бюджетных инвестиций возросло количество объектов строительства в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, жилья, а также системы транспортных и инженерных коммуникаций, озеленения, благоустройства и жилых домов. Планируется дальнейшая реконструкция и застройка духовно-культурного центра города", - сообщает пресс-служба Счетного комитета.

В то же время проверка показала, что при общем освоении средств на уровне 99,0%, показатель достижения целевых индикаторов составил 80,1 %. Это свидетельствует о слабой зависимости между освоением средств и достижением целевых индикаторов.

В частности, приобретенные в конце 2020 года по госпрограмме "Нурлы жер" 160 квартир на общую сумму порядка 2,0 млрд тенге для социально уязвимых слоев населения и (или) малообеспеченных многодетных семей так и не подключили к инженерным сетям и они остаются незаселенными до сегодняшнего дня. Еще 78 квартир не приобретены из-за отсутствия софинансирования из местного бюджета.

В итоге на 1 августа текущего года 238 из 3330 очередников этой категории (или 7%), при полном освоении бюджетных средств, выделенных для этих целей, не обеспечены социальным жильем.

Проверка также показала, что население области по-прежнему не обеспечено в должной мере водой, газом и электричеством.

Так, в 151 из 697 населенных пунктов области (21,7%) подача воды осуществляется по графику, что негативно влияет на качество жизни населения.

В 172 населенных пунктах отмечается дефицит мощности электроэнергии, в результате более 250 тыс. человек (12,3%) не обеспечиваются качественным электроснабжением.

Вследствие некачественного планирования, а также принятия в эксплуатацию несоответствующих требованиям эксплуатирующей организации объектов газоснабжения в 2018-2020 годах, только 7 объектов из 111 своевременно подключены к централизованному газоснабжению. Более того, 43 построенных объекта на момент аудита не функционировали. В результате без ожидаемого доступа к газу оказалось порядка 168 тыс. жителей области и соответственно не достигнут эффект от использования затраченных бюджетных средств.

Построенные в 2020 году подъездные железнодорожные пути в рамках ДКБ-2020 для обеспечения отстоя вагонов нефтехимического завода на станции Бадам Ордабасинского района не используются по назначению. В этой связи бюджетные средства на сумму 1 млрд тенге затрачены неэффективно.

В 2018-2020 годах из-за неравномерного планирования строительства школ, сложился угрожающий рост дефицита ученических мест в Туркестане, Сайрамском и Сарыагашском районах. Отмечается ряд системных проблем в техническом оснащении школ региона.

Кроме того, установлены факты необоснованного субсидирования сельхозпроизводителей, а также ненадлежащего мониторинга использования субсидий, приведшее к перепродаже просубсидированного скота, неиспользованию поливного оборудования, к затягиванию ввода инвестиционных объектов, что нивелирует эффект господдержки развития сельхозпроизводителей на сумму 1,3 млрд тенге. Допускались факты отзыва электронных счетов-фактур, использованных 8 сельхозпроизводителями для подтверждения получения субсидий в общей сумме 0,2 млрд тенге, что указывает на признаки схемы для необоснованного получения субсидий.

Выделяемые ежегодно целевые трансферты из республиканского бюджета в сфере здравоохранения не повлияли на показатели роста ожидаемой продолжительности жизни, которые в Туркестанской области по сравнению с другими регионами республики находятся на последних позициях.

По итогам аудита Счетный комитет дал соответствующие рекомендации правительству по совершенствованию законодательства. Акиму Туркестанской области поручено принять меры по устранению выявленных нарушений и недостатков и рассмотрению ответственности должностных лиц, допустивших нарушения действующего законодательства. В органы, уполномоченные рассматривать дела об административных правонарушениях, направлены материалы по 19 фактам нарушений.

По отдельным фактам нарушений материалы переданы в правоохранительные органы для принятия процессуального решения.



