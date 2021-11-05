За 9 месяцев в Казахстане зарегистрировано порядка 1,4 тысячи уголовных коррупционных преступлений

НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - За январь - сентябрь 2021 года в стране зарегистрировали 1,4 тыс. уголовных коррупционных преступлений - на 33,3% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В региональном разрезе больше всего таких преступлений зарегистрировано в столице: 140 случаев, минус 22,7% за год. Среди антилидеров также оказались Алматы (135 случаев, минус 19,2%), Туркестанская (107 случаев, плюс 5,9%) и Жамбылская (также 107 случаев, минус 23%) области. Меньше всего подобных преступлений зарегистрировано в Мангистауской области: всего 43 случая - на 47,6% меньше, чем годом ранее", - сообщает Finprom.kz.
По данным аналитиков, наибольший рост количества коррупционных преступлений наблюдается в Туркестанской области, наибольшее сокращение - в ЗКО (на 65,3%, до 51 случая).
Отмечается, что большая часть таких преступлений относилась к тяжкой степени: 937 правонарушений. К средней степени тяжести относились 340 случаев, к небольшой тяжести - 97 преступлений, к особо тяжким - 33 правонарушения.
При этом более трети всех нарушений в сфере коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: 488 случаев - на 2,4% меньше, чем годом ранее.
Популярными" статьями нарушений также стали получение взятки (383 правонарушения, минус 36,5% за год) и мошенничество (142 случая, минус 56,8%). Далее идут присвоение или растрата вверенного чужого имущества (141 преступление, минус 51% за год) и злоупотребление должностными полномочиями (120 случаев, минус 28,6%).
Численность лиц, преданных суду за коррупционные преступления, с начала года составила 739 человек - на 7,2% меньше, чем годом ранее.
Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались служащие акиматов и их структурных подразделений: 130 человек, минус 24% за год. Далее идут служащие органов внутренних дел (125 человек) и Министерства финансов (33 человека). По итогам трёх кварталов на коррупции также попались 4 судьи и 3 акима", - добавили аналитики.
Напомним, антикоррупционная служба провела спецоперацию в девяти регионах Казахстана по делу о хищении субсидий в сельском хозяйстве. На данный момент установлено более 30 человек, причастных к хищениям.