Система Orphus

За 9 месяцев в Казахстане зарегистрировано порядка 1,4 тысячи уголовных коррупционных преступлений

04.11.2021, 13:30 28729
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - За январь - сентябрь 2021 года в стране зарегистрировали 1,4 тыс. уголовных коррупционных преступлений - на 33,3% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В региональном разрезе больше всего таких преступлений зарегистрировано в столице: 140 случаев, минус 22,7% за год. Среди антилидеров также оказались Алматы (135 случаев, минус 19,2%), Туркестанская (107 случаев, плюс 5,9%) и Жамбылская (также 107 случаев, минус 23%) области. Меньше всего подобных преступлений зарегистрировано в Мангистауской области: всего 43 случая - на 47,6% меньше, чем годом ранее", - сообщает Finprom.kz.

 
По данным аналитиков, наибольший рост количества коррупционных преступлений наблюдается в Туркестанской области, наибольшее сокращение - в ЗКО (на 65,3%, до 51 случая).
 
Отмечается, что большая часть таких преступлений относилась к тяжкой степени: 937 правонарушений. К средней степени тяжести относились 340 случаев, к небольшой тяжести - 97 преступлений, к особо тяжким - 33 правонарушения.
 
При этом более трети всех нарушений в сфере коррупционных преступлений пришлось на дачу взятки: 488 случаев - на 2,4% меньше, чем годом ранее.
 

Популярными" статьями нарушений также стали получение взятки (383 правонарушения, минус 36,5% за год) и мошенничество (142 случая, минус 56,8%). Далее идут присвоение или растрата вверенного чужого имущества (141 преступление, минус 51% за год) и злоупотребление должностными полномочиями (120 случаев, минус 28,6%).

 
Численность лиц, преданных суду за коррупционные преступления, с начала года составила 739 человек - на 7,2% меньше, чем годом ранее.
 

Среди служащих государственных органов на коррупционных преступлениях чаще всего попадались служащие акиматов и их структурных подразделений: 130 человек, минус 24% за год. Далее идут служащие органов внутренних дел (125 человек) и Министерства финансов (33 человека). По итогам трёх кварталов на коррупции также попались 4 судьи и 3 акима", - добавили аналитики.


Напомним, антикоррупционная служба провела спецоперацию в девяти регионах Казахстана по делу о хищении субсидий в сельском хозяйстве. На данный момент установлено более 30 человек, причастных к хищениям.  
 

Комментарии

новости по теме

За кражу крупной суммы денег задержали няню в Нур-Султане

05.11.2021, 17:32 3889
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержали няню за кражу крупной денежной суммы в семье работодателей. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но не успела воспользоваться крадеными деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султан, с заявлением в полицию обратилась жительница города, которая сообщила о краже из квартиры 8700 долларов. 
 
Как сообщила заявительница, в краже она подозревает 35-летнюю женщину, которая работает в семье няней. У заявительницы женщина работала с августа текущего года. Воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, она похитила денежные средства из дамской сумочки, которая находилась в спальной комнате. 
 

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана по "горячим следам" по месту жительства. Похищенные денежные средства были найдены при ней и изъяты. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но воспользоваться крадеными деньгами не успела, так как была задержана оперативниками", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, ее проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.
 

 

В Нур-Султане мужчина инсценировал кражу крупной суммы денег

05.11.2021, 17:10 1756
НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - Кражу крупной суммы денег инсценировал житель столицы. На "отчаянный" шаг его подтолкнул огромный долг, который он взял у своей знакомой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С заявлением в полицию обратился 42-летний мужчина и сообщил, что из его автомашины марки "Лексус" совершена кража сумки с большой суммой денег. Со слов потерпевшего в сумке находились 350 тысяч долларов, - сообщили в пресс-служба департамента полиции города Нур-Султан.

 
Оперативные работники просмотрели камеры видеонаблюдения. Кроме того, очевидцы предоставили видеозапись с места совершения преступления, где зафиксировано, как со стороны машины бежит неизвестный мужчина с сумкой в руках. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что заявивший о преступлении мужчина сам инсценировал кражу из салона автомашины. 
 
Как сообщили в пресс-службе ведомства, с целью уклонения от возврата денежных средств, подозреваемый задумал преступный план и нашел знакомого, который согласился на роль исполнителя. Заранее обговорил с ним точное время кражи, пути отхода и инсценировал кражу денежных средств из автомашины. 
 

В настоящее время исполнитель и инициатор данной кражи задержаны, они дали признательные показания. За заведомо ложный донос, организатора инсценировки водворили в изолятор временного содержания, проводится досудебное расследование", - говорит заместитель начальника департамента полиции города Нур-Султан Айдос Рысбаев.

 
 

В ЗКО суд приговорил беременную чиновницу к тюремному сроку

05.11.2021, 16:34 7291
УРАЛЬСК. 5 НОЯБРЯ - В Западно-Казахстанской области суд приговорил беременную чиновницу к тюремному сроку. Однако в связи с тем, что у осуждённой есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает портал "МОЙ ГОРОД", 2 ноября в Бурлинском районном суде вынесли приговор в отношении 28-летней чиновницы - главного специалиста отдела культуры и развития языков.
 
Женщина обвинялась в совершении преступления, предусмотренного статьей 189 УК РК (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества).
 

Из материалов дела следует, что она в 2019 году назначена на должность главного специалиста бухгалтерии районного отдела культуры и развития языков. Приказом руководства ей было доверено право второй подписи, и в период с 2019 по 2021 годы она, воспользовавшись электронной цифровой подписью руководителя учреждения, незаконно перевела на свой банковский счет 939 тысяч тенге".

 
Сама женщина полностью признала свою вину и возместила причиненный ущерб. К слову, женщина воспитывает 10-летнего ребенка, к тому же ждёт второго ребенка.
 

Экс-чиновницу признали виновной и приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исправительной системы средней безопасности. Кроме этого, ей пожизненно запретили занимать должности на государственной службе. Однако в связи с тем, что у осуждённой есть малолетний ребенок, суд решил отсрочить наказание на три года. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней". 

 
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Заболеваемость COVID-19 в стране растет. В связи с этим, считаете ли Вы, что дети должны вернуться к посещению школ?

      Архив опросов