За 9 месяцев в Казахстане зарегистрировано порядка 1,4 тысячи уголовных коррупционных преступлений

НУР-СУЛТАН. 5 НОЯБРЯ - В Нур-Султане задержали няню за кражу крупной денежной суммы в семье работодателей. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но не успела воспользоваться крадеными деньгами, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции города Нур-Султан, с заявлением в полицию обратилась жительница города, которая сообщила о краже из квартиры 8700 долларов.

Как сообщила заявительница, в краже она подозревает 35-летнюю женщину, которая работает в семье няней. У заявительницы женщина работала с августа текущего года. Воспользовавшись отсутствием хозяев квартиры, она похитила денежные средства из дамской сумочки, которая находилась в спальной комнате.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая в краже была задержана по "горячим следам" по месту жительства. Похищенные денежные средства были найдены при ней и изъяты. Женщина успела обменять 2 тысячи долларов, но воспользоваться крадеными деньгами не успела, так как была задержана оперативниками", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая дала признательные показания, ее проверяют на причастность к ранее совершенным аналогичным преступлениям на территории столицы.



