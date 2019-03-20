В январе в Казахстане введено 5 объектов возобновляемых источников энергии

Астана. 19 марта. Kazakhstan Today - В январе этого года в Казахстане было введено 5 объектов возобновляемых источников энергии (ВИЭ), сообщается в аналитическом отчете АО "Самрук-Энерго" по рынку электроэнергии и угля Казахстана за январь 2019 года, передает Kazakhstan Today.

Речь идет о ветровых электростанциях (ВЭС) Кербулак-1 - 4,5 МВт и ВЭС Кербулак-2 - 4,5 МВт в Алматинской области; солнечных электростанциях (СЭС) "Гульшат" КПМ Дельта - 40 МВт в Карагандинской области; ВЭС Ветроэнерготехнологии - 52,8 МВт в Мангистауской области; Биогазовой установке агрофирмы "Курма" - 1,3 МВт в Карагандинской области.

Количество действующих объектов ВИЭ в республике составило 72 с суммарной мощностью 634 МВт (ГЭС - 200,25 МВт; ВЭС - 183,25 МВт; СЭС - 249 МВт; биогазовая установка - 1,65 МВт).

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО "Самрук-Энерго" (малые ГЭС, ВЭС, СЭС) за январь 2019 года составила 26 млн кВт-ч, или 27,5% от общего объема вырабатываемой объектами ВИЭ электроэнергии.

В целом, по данным системного оператора электростанций РК, в январе 2019 года было выработано 9944,4 млн кВт-ч электроэнергии. В январе 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года производство электроэнергии значительно увеличилось (рост 20% и выше) в Туркестанской области. В то же время, снижение производства электроэнергии (более 5%) наблюдалось в Алматинской, Жамбылской, Костанайской и Павлодарской областях.

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