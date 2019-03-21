В Жезказгане 30 семей получили ключи от квартир в новом доме

Жезказган. 20 марта. Kazakhstan Today - В канун Наурыз мейрамы в Жезказгане 30 семьям вручили ключи от квартир в новом доме, передает Kazakhstan Today.



Все новоселы стали участниками программы льготного кредитования Жилсройсбербанка Казахстана. В числе владельцев новых квартир есть люди, которые стояли в очереди на получение арендного жилья от государства. Но тем не менее они решили воспользоваться возможностью получить заём на покупку недвижимости. Этому способствовали хорошие условия кредитования: годовая ставка вознаграждения 5% и размер первоначального взноса 20% от стоимости квартиры, сообщили в акимате Карагандинской области.



Строительство жилья в Жезказгане будет продолжено. В этом году начнут строить 60-квартирный жилой дом за счет средств республиканского бюджета. Также планируют сдать в эксплуатацию 90 квартир, построенных за счет частных инвестиций. Это жилье будет также реализовано по программе льготного кредитования 7-20-25.



Всего к 2020 году 226 жителей Жезказгана отпразднуют новоселье. Это хороший показатель, учитывая, что с 2011 по 2017 годы в городе не строили жилые многоэтажки.



С 2017 года в городе также создают условия для индивидуального жилищного строительства. Проведены инженерные сети, которые охватывают 600 земельных участков. В этом году планируется обустроить еще 502 участка.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства