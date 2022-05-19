Вопрос по снижению пенсионного возраста в РК решат до конца 2022 года - Тугжанов
18.05.2022, 10:32 17876
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - В конце 2022 года в Казахстане решат вопрос по снижению пенсионного возраста. Об этом после заседания правительства сообщил заместитель премьер-министра Республики Казахстан Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В следующем году, возможно, снизят пенсионный возраст в Казахстане. Данный вопрос решат в конце 2022-го. Об этом заявил заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов в кулуарах правительства, информирует телеканал Astana.tv.
В рамках Социального кодекса все эти вопросы будем обсуждать. До конца года решим", - сказал Тугжанов.
Напомним, в Казахстане с 1 января 2022 года увеличился возраст выхода женщин на пенсию. Так, если в 2021 году женщины выходили на пенсию в 60 лет, то с 1 января этого года они выходят на пенсию только тогда, когда им будет 60 лет и 6 месяцев. Для реализации изменения планируется довести пенсионный возраст женщин до 63 лет в течение 10 лет - с 2018 по 2027 годы. Мужчины выходят на пенсию в 63 года.
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Глава государства: работа акимов будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса
19.05.2022, 19:19 131
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанскими бизнесменами подчеркнул, что формирование привлекательного бизнес-климата включает в себя не только изменение законов и предоставление государственных субсидий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Определяющую роль здесь играет эффективность реализации всех принятых решений и процедур на региональном, локальном уровне", - сказал глава государства.
Президент обратился к присутствовавшим на встреча акимам:
Вы должны взять на карандаш и принять во внимание все высказанные замечания. Здесь присутствует лишь небольшая часть бизнес-сообщества. В основном они представлены в областях и поэтому давайте вместе работать над текущими задачами, которые требуют неотложного решения. И работа акимов в значительной степени будет оцениваться по параметрам привлекательности бизнеса в тех или иных областях".
Глава государства подчеркнул, что такие встречи будут продолжаться, и они будут носить деловой характер.
Президент поручил разработать долгосрочную Концепцию налоговой политики
19.05.2022, 19:10 146
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанскими бизнесменами прокомментировал упреки предпринимателей касательно постоянных изменений и непредсказуемости государственных политик, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На прошлой встрече я поручил разработать Новую экономическую политику. Не могу сказать, что эта работа проходит успешно. Наблюдается дефицит мыслей и идей. Это касается и антикризисных мер. Мною было поручено создать Рабочую группу при правительстве с приглашением предпринимателей и экономистов, проявляющих повышенную активность в блогосфере и высказывающих различные критические замечания. Но этих людей надолго не хватило, с идеями и конкретными предложениями, как мне доложили, тоже напряженка", - сказал глава гсоударства.
Он добавил, что тем не менее от правительства и Администрации президента ожидаю доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро-, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее.
На заседании Высшего совета по реформам мною были даны указания по его совершенствованию. Эту работу следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы. Обращаюсь ко всем присутствующим: лозунг "Жа?а ?аза?станды бірге ??рамыз" - не пустые слова. Участие предпринимателей, представителей реального сектора экономики в этом деле критически важно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам отдельного внимания требуют налоговая политика и администрирование. В этой сфере сегодня наблюдается определенный дисбаланс.
Например, некоторые крупные компании в рамках действующих режимов ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. Освобождение доходов целых групп бизнеса или видов деятельности вместо точечных стимулирующих мер становится инструментом для манипуляций", - сказал президент.
По словам главы государства, необходимо подумать над исправлением таких перекосов, которые не просто приводят к потерям бюджета, а способствуют расслоению в обществе, снижают справедливость распределения национального благосостояния.
После того как государство и бизнес придут к консенсусу нужно стабилизировать налоговое законодательство и прекратить практику спорадических изменений. Поручаю правительству совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную Концепцию налоговой политики. В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране. Налоговая политика в основных ее параметрах должна быть стабильна", - сказал Токаев.
Он отметил необходимость отдельное внимание следует уделить упрощению процессов уплаты налогов, их администрированию с исключением человеческого фактора за счет или путем цифровизации. Эту работу нужно проводить вдумчиво, исходя из сегодняшних и будущих реалий и общегосударственных задач.
К началу следующего года ожидаю взвешенных предложений от правительства", - сказала глава государства.
Токаев: ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту
19.05.2022, 18:55 426
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с казахстанскими бизнесменами акцентировал внимание на формировании привлекательного инвестиционного климата, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В условиях глобальной турбулентности и неопределенности, усиления внешних и внутренних вызовов, как правило, роль государства усиливается. Однако нашей стратегической целью всегда будет создание сильного и ответственного частного бизнеса", - сказал глава государства.
Он подчеркнул, что для построения сильной и устойчивой рыночной экономики необходима системная работа по выявлению и устранению факторов неравной конкуренции. Риски ее возникновения кроются в неэффективных процедурах предоставления мер государственной поддержки, их выборочности. Это касается налоговых льгот, выделения земельных участков, госзакупок и административного регулирования в целом.
К примеру, сейчас для МСБ практически единственным способом получения доступа к земле является реализация инвестиционных проектов с обязательным участием социально-предпринимательских корпораций. Другими словами, вместе с базовым фактором производства предпринимателю навязывается государственное участие", - сказал президент.
По его словам, бизнес жалуется на отсутствие возможности получить участки на общих основаниях.
Предполагалось, что системным решением этой проблемы станет создание прозрачной карты земельных ресурсов. Но работа в этом направлении ведется очень медленно. Действующий электронный ресурс неудобен для пользователей, остается открытым вопрос актуальности данных, нет интеграции с другими системами. Правительству нужно взять этот вопрос под особый контроль", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что эффективная реализация проекта позволит оперативно перейти к следующему шагу - внедрению автоматизированного механизма подачи и рассмотрения заявки на получение земель. Такую систему необходимо запустить до конца года.
Отдельного внимания требует вопрос применения ценовых ограничений на конкурентных рынках. Ценовые ограничения начали активно применять на продовольственных, лекарственных и прочих рынках розничной торговли. Возможно, это необходимо именно сейчас, на критическом этапе нашего развития. Но Правительству нужно думать о применении рыночных механизмов регулирования цен. Обобщенно говоря, нужно в ускоренном темпе усиливать конкуренцию во всех отраслях", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что ложное ощущение контроля может привести к тотальному дефициту и падению качества товаров. Нужен баланс. Избыточное ценовое регулирование конкурентных товарных рынков лишает страну частных вложений.
Как следствие государство вынуждено инвестировать в такие отрасли, тем самым увеличивая свое присутствие в бизнесе в лице непрозрачных, неповоротливых операторов. Следует быть предельно внимательными и не отходить от базовых принципов рыночной экономики. Это касается как товарных рынков, так и тарифов на услуги естественных монополий", - добавил Касым-Жомарт Токаев.
Он подчеркнул, что даже в таких непростых условиях будут приложены все усилия, чтобы сохранить и нарастить объемы инвестиций из Евросоюза, США, Китая, других стран, обладающих не только финансовыми, но и широкими технологическими компетенциями.
Все более значимыми торгово-инвестиционными партнерами становятся братская Турция и страны Центральной Азии. Нужно выйти из текущего кризиса без потерь, сохранив налаженные связи и цепочки. Данную работу следует активизировать, но, конечно, с учетом санкционного контекста", - сказал президент.
"Халык банк" начал прием заявок на льготное автокредитование
19.05.2022, 18:02 966
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - "Халык банк" подключился к участию в программе льготного автокредитования. Таким образом, на сегодня прием заявок от граждан принимают 3 казахстанских банка: "Евразийский банк", "Банк ЦентрКредит" и "Халык банк", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Напомним, программа льготного автокредитования стартовала в Казахстане 16 мая.
Оператором программы определен Фонд развития промышленности, общая сумма финансирования - 100 млрд тенге из средств АО "Жасыл Даму", - напомнили в пресс-службе МИИР РК.
Вчера, 18 мая 2022 года, в соответствии с распоряжением министра индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбека Ускенбаева Фонд развития промышленности ответил на вопросы граждан о необходимости страхования автомобилей, приобретаемых по программе льготного кредитования.
Программой предусмотрено ограничение для банков по соблюдению максимального размера годовой эффективной ставки на уровне не более 7,5% с учетом затрат потребителя по страхованию и оформлению автомобиля.
К примеру, при стоимости автомобиля 10 млн тенге размер страхового тарифа не должен превышать 1,5% (150 тысяч тенге) от стоимости автомобиля. Дополнительно для снижения финансовой нагрузки на потребителя банкам-участникам направлено условие о страховании на ежегодной основе (а не единовременно на весь период кредитования)", - говорится в сообщении фонда.
Таким образом, владельцы новых автомобилей, приобретаемых по программе, смогут страховать ценное движимое имущество не единым авансовым платежом за весь срок кредитования, а по факту - за каждый год пользования льготным кредитом.
Акмолинскую область в прошлом году посетили более 1 млн туристов
19.05.2022, 16:35 2721
Фото: Depositphotos
КОКШЕТАУ. 19 МАЯ - Акмолинскую область в прошлом году посетили свыше 1 млн туристов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Текущий внутренний турпоток региона составил более 1 млн человек (в том числе количество остановившихся в местах размещения - 324,8 тысячи человек; отдыхавших в санаторно-курортных организациях - 27,2 тысячи человек; количество посетивших ГНПП "Бурабай" - 655,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Кокшетау" - 22,3 тысячи человек, количество посетивших ГНПП "Буйратау" - 2,0 тысячи человек)", - сообщила пресс-секретарь управления предпринимательства и туризма Акмолинской области Камила Балгожа.
По данным управления, культурно-исторический сегмент кластера представлен 900 памятниками. Кроме того, в области действуют 73 туристских маршрута.
Несмотря на последствия пандемийного бума, 2021 год для Акмолинской области ознаменовался значительным ростом количественных и качественных показателей развития туристской отрасли региона", - отметили в ведомстве.
Подчеркивается, что общее количество мест размещения составляет 341 объект.
За 2021 год на 18% увеличилось количество койко-мест и составило 15,1 тысячи, это значит, что регион одномоментно может принять более 15,0 тысячи туристов", - проинформировали в ведомстве.
Также сообщается, что объем оказанных услуг местами размещения вырос на 64 % по отношению к прошлому году и составил 10,5 млрд тенге.
Количество мест размещения в курортных зонах увеличилось по сравнению с прошлым годом на 11,5% и составило 213 единиц с количеством номеров 3770 единиц и объемом оказанных услуг на 9,1 млрд тенге", - подчеркнули в управлении предпринимательства и туризма Акмолинской области.
Отмечается, что Щучинско-Боровская курортная зона - приоритетная территория для реализации туристского потенциала страны, которая включена в ТОП-10 карты туристификации Казахстана.
В 2022 году количество мест размещения в Щучинско-Боровской курортной зоне составляет 189 единиц с общей емкостью фонда 3233 номера с единовременной вместимостью 8584 койко-места", - добавили в управлении.
Кроме того, в ведомстве сообщили, что имеющийся уже сейчас номерной фонд позволяет принять и обслужить в летний период около 1 млн человек.
Ранее сообщалось, что количество внутренних туристов в Казахстане за 9 месяцев превысило допандемийный уровень.
В рамках реализации госпрограммы развития туристской отрасли РК в 2019 - 2021 годах на реализацию 80 проектов было выделено 126,1 млрд тенге государственных инвестиций, в том числе в 2021 году профинансировано 39 проектов на сумму 59,8 млрд тенге. Осуществлено строительство и реконструкция порядка 250 километров автодорог до туристических дестинаций, 88 километра ливневых канализаций, 115 километров водоснабжения, 96 километров линий электропередачи, 147 километров газоснабжения, 69 километров канализационных сетей и других проектов сопутствующей инфраструктуры", - уточнила Актоты Раиымкулова.
Также в Казахстане в рамках развития внутреннего туризма выполняются социально значимые рейсы в такие туристические дестинации, как Туркестан, Алаколь, Балхаш, Щучинско-Боровская курортная зона.
Кроме того, в Казахстане популярные туристические маршруты будут охвачены метеорологическим мониторингом.
В пандемию резко возросло количество туристских фирм и отдельных активистов, стремящихся знакомить казахстанцев с красотами нашей страны. Развитие активного туризма в нашей стране повышает спрос на гидрометеорологическое обеспечение. Точность прогнозов и заблаговременность оповещения по осадкам и штормовым предупреждениям формирует доходы целых отраслей во внутреннем туризме", - сообщили в пресс-службе РГП "Казгидромет".
Новые оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане
19.05.2022, 15:47 3621
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Казахстане приказом министра энергетики Болата Акчулакова утверждены предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Предельные цены установлены на период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года, сообщается на сайте adilet.zan.kz.
В приложении 1 указаны предельные цены оптовой реализации товарного газа на внутреннем рынке.
В приложении 2 указаны предельные цены оптовой реализации товарного газа для промышленных потребителей-инвесторов, приобретающих товарный газ для производства компримированного и (или) сжиженного природного газа на внутреннем рынке.
Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
В РК овощи подорожали на 2% за месяц
19.05.2022, 13:30 6361
НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Республике Казахстан овощи подорожали на 2% за месяц и почти в полтора раза за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По состоянию на 11 мая 2022 года цены на социально значимые продовольственные товары выросли за неделю на 0,2%, с начала месяца - на 0,4%, с начала года - на 15,3%, за год - на 20,3%. Непосредственно в сегменте овощей картофель за неделю подорожал на 1,4%, репчатый лук - на 1,9%, морковь - на 2%. С начала месяца картофель вырос в цене на 2,7%, морковь - на 3,2%, репчатый лук - на 5,6%. В апреле текущего года цены на свежие овощи увеличились на 1,7% за месяц и сразу на 46% за год", - сообщает energyprom.kz.
По данным аналитиков, средняя цена килограмма картофеля в розничных точках продаж в апреле составляла 180 тенге , капусты - 277 тенге , лука - 137 тенге , свеклы - 283 тенге , моркови - 186 тенге , огурцов - 707 тенге , помидоров - 944 тенге .
Всего за месяц лук подорожал на 16,2%, капуста - на 9,8%, свекла - на 9%, морковь - на 8,5%, картофель - на 5,9%. Помидоры и огурцы, напротив, подешевели - на 6,2 и 11,2% соответственно. Частично такие скачки цен объясняются появлением на рынке свежих овощей текущего сезона, это нормальное явление. Но вот годовое удорожание уже не объяснить сезонностью, и здесь пессимистичные показатели говорят сами за себя", - отметили они.
Также сообщатся, что Казахстан увеличил экспорт овощей по некоторым позициям. Так, за январь-февраль текущего года экспорт перцев вырос сразу в 19,1 раза за год, до 380,5 тонны, огурцов - на 65,3%, до 412 тонн, репчатого лука - на 20,4%, до 10,8 тысячи тонн.
В то же время сократился экспорт по таким позициям, как картофель (сразу в 73,9 раза, до 698,3 тонны), столовая морковь (в 38,6 раза, до 20,7 тонны), капуста (в 4,4 раза, до 399,6 тонны), помидоры (в 3,3 раза, до 1,2 тысячи тонн).
В сегменте импорта овощей в РК отмечен значительный рост завоза перцев (в 8,7 раза, до 11,4 тысячи тонн), огурцов (в 2,6 раза, до 5,8 тысячи тонн), капусты (в 2,5 раза, до 32,4 тысячи тонн), помидоров (в 2,2 раза, до 15,9 тысячи тонн), баклажанов (в 1,7 раза, до 399,8 тонны) и чеснока (также в 1,7 раза, до 1 тысячи тонн)", - сообщили аналитики.
Отмечается, что сократился импорт по таким категориям товаров, как репчатый лук, свекла, картофель, морковь и бахчевые культуры.
Импорт перевесил экспорт в таких категориях, как морковь (в 196,4 раза), капуста (в 81,2 раза), перцы (в 29,9 раза), огурцы (в 14 раз), помидоры (в 13,3 раза), картофель (в 3,9 раза). Среди основных видов овощей экспорт превысил импорт репчатого лука - в 97,8 раза", - проинформировали эксперты.
По данным аналитиков, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2021 году выросла на 1,5%, до 22,9 млн гектаров. 64,1% всей этой площади пришлось лишь на три региона: Костанайскую (5,2 млн гектаров), Акмолинскую (5,1 млн гектаров) и Северо-Казахстанскую (4,3 млн гектаров) области.
Урожайность овощей открытого грунта увеличилась на 0,8%, до 268 центнеров с гектара, картофеля - на 0,3%, до 207,4 центнера с гектара. Отмечается, что урожайность по овощам растет из года в год.
Тем временем сбор овощей открытого грунта увеличился на 3,9% за год, до 4,8 млн тонн. Сбор картофеля вырос на 0,6%, до 4 млн тонн. В то же время сбор свеклы, напротив, сократился на 28,8% за год, до 332,2 тысячи тонн (показатель подает с 2018 года)", - добавили эксперты.
Товарооборот между ЕАЭС и странами ШОС, не входящими в союз, вырос на четверть
19.05.2022, 13:17 5951
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 19 МАЯ - Товарооборот Евразийского экономического союза и стран Шанхайской организации сотрудничества, не входящих в союз, в прошлом году увеличился на четверть по сравнению с 2019, допандемийным годом и достиг почти 200 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Направления для углубления сотрудничества между Евразийским экономическим союзом и Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС) обсудили председатель коллегии ЕЭК Михаил Мясникович и генеральный секретарь ШОС Чжан Мин 18 мая в штаб-квартире комиссии в Москве.
Мясникович предложил продолжить работу по объединению потенциалов двух объединений и в целях реализации меморандума о взаимопонимании между ЕЭК и секретариатом ШОС, который был заключен в сентябре 2021 года, в скором времени согласовать план совместных мероприятий на 2022-2025 годы.
Проект документа уже подготовлен и направлен в адрес секретариата ШОС. Стороны выразили намерение подписать документ в сентябре текущего года на саммите ШОС, который пройдет в Самарканде в рамках председательства Узбекистана, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
ЕАЭС и ШОС способны сформировать каркас обновленной системы международных отношений", - сказал председатель коллегии.
В свою очередь Чжан Мин подчеркнул, что сегодня в мире происходят серьезные изменения, которые влияют на всех членов организаций.
Судя по всему, полностью меняется система межгосударственных взаимоотношений, которая сложилась по итогам Второй мировой войны. И мы готовы обсуждать, как мы вместе можем противостоять появляющимся вызовам, чтобы обеспечить долгосрочные интересы всех наших стран", - сказал генсек ШОС.
Чжан Мин сообщил, что лидеры стран ШОС отметили необходимость сопряжения китайской инициативы "Один пояс, один путь" и "Большого евразийского партнерства", опорой которого является Евразийский экономический союз.
Михаил Мясникович в свою очередь обратил внимание собеседника на большие возможности, которые открываются для бизнеса стран ШОС ввиду изменяющейся геополитической обстановки, включая санкционное давление на ряд государств - членов союза.
Предприятиям нужно ориентироваться на работу "вдолгую", чтобы оформить основу экономического сотрудничества в рамках Большого евразийского партнерства. Через систему таможенно-тарифного и технического регулирования, которые выведены в ЕАЭС на наднациональный уровень, мы могли бы создать благоприятные условия для их работы. Кроме того, есть хорошие перспективы сотрудничества в энергетическом секторе, а также в логистике", - отметил Мясникович.
В рамках встречи стороны также уделили отдельное внимание взаимодействию в финансовой сфере, в частности по вопросам взаиморасчетов и ценообразования в национальных валютах.
Михаил Мясникович пригласил генерального секретаря ШОС принять участие в предстоящем Евразийском экономическом форуме в Бишкеке и мероприятиях комиссии в рамках юбилейного Петербургского международного экономического форума.
В образовательных учреждениях РК участились случаи противоправных действий в отношении детей со стороны персонала. Считаете ли Вы необходимым ввести усиленный контроль и уголовную ответственность за произвол в отношении детей?