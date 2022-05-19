Вопрос по снижению пенсионного возраста в РК решат до конца 2022 года - Тугжанов

НУР-СУЛТАН. 19 МАЯ - В Республике Казахстан овощи подорожали на 2% за месяц и почти в полтора раза за год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 11 мая 2022 года цены на социально значимые продовольственные товары выросли за неделю на 0,2%, с начала месяца - на 0,4%, с начала года - на 15,3%, за год - на 20,3%. Непосредственно в сегменте овощей картофель за неделю подорожал на 1,4%, репчатый лук - на 1,9%, морковь - на 2%. С начала месяца картофель вырос в цене на 2,7%, морковь - на 3,2%, репчатый лук - на 5,6%. В апреле текущего года цены на свежие овощи увеличились на 1,7% за месяц и сразу на 46% за год", - сообщает energyprom.kz .

По данным аналитиков, средняя цена килограмма картофеля в розничных точках продаж в апреле составляла 180 тенге , капусты - 277 тенге , лука - 137 тенге , свеклы - 283 тенге , моркови - 186 тенге , огурцов - 707 тенге , помидоров - 944 тенге .





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Всего за месяц лук подорожал на 16,2%, капуста - на 9,8%, свекла - на 9%, морковь - на 8,5%, картофель - на 5,9%. Помидоры и огурцы, напротив, подешевели - на 6,2 и 11,2% соответственно. Частично такие скачки цен объясняются появлением на рынке свежих овощей текущего сезона, это нормальное явление. Но вот годовое удорожание уже не объяснить сезонностью, и здесь пессимистичные показатели говорят сами за себя", - отметили они.

Также сообщатся, что Казахстан увеличил экспорт овощей по некоторым позициям. Так, за январь-февраль текущего года экспорт перцев вырос сразу в 19,1 раза за год, до 380,5 тонны, огурцов - на 65,3%, до 412 тонн, репчатого лука - на 20,4%, до 10,8 тысячи тонн.

В то же время сократился экспорт по таким позициям, как картофель (сразу в 73,9 раза, до 698,3 тонны), столовая морковь (в 38,6 раза, до 20,7 тонны), капуста (в 4,4 раза, до 399,6 тонны), помидоры (в 3,3 раза, до 1,2 тысячи тонн).

В сегменте импорта овощей в РК отмечен значительный рост завоза перцев (в 8,7 раза, до 11,4 тысячи тонн), огурцов (в 2,6 раза, до 5,8 тысячи тонн), капусты (в 2,5 раза, до 32,4 тысячи тонн), помидоров (в 2,2 раза, до 15,9 тысячи тонн), баклажанов (в 1,7 раза, до 399,8 тонны) и чеснока (также в 1,7 раза, до 1 тысячи тонн)", - сообщили аналитики.

Отмечается, что сократился импорт по таким категориям товаров, как репчатый лук, свекла, картофель, морковь и бахчевые культуры.

Импорт перевесил экспорт в таких категориях, как морковь (в 196,4 раза), капуста (в 81,2 раза), перцы (в 29,9 раза), огурцы (в 14 раз), помидоры (в 13,3 раза), картофель (в 3,9 раза). Среди основных видов овощей экспорт превысил импорт репчатого лука - в 97,8 раза", - проинформировали эксперты.

По данным аналитиков, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в 2021 году выросла на 1,5%, до 22,9 млн гектаров. 64,1% всей этой площади пришлось лишь на три региона: Костанайскую (5,2 млн гектаров), Акмолинскую (5,1 млн гектаров) и Северо-Казахстанскую (4,3 млн гектаров) области.

Урожайность овощей открытого грунта увеличилась на 0,8%, до 268 центнеров с гектара, картофеля - на 0,3%, до 207,4 центнера с гектара. Отмечается, что урожайность по овощам растет из года в год.

Тем временем сбор овощей открытого грунта увеличился на 3,9% за год, до 4,8 млн тонн. Сбор картофеля вырос на 0,6%, до 4 млн тонн. В то же время сбор свеклы, напротив, сократился на 28,8% за год, до 332,2 тысячи тонн (показатель подает с 2018 года)", - добавили эксперты.