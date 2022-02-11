Система Orphus

Введенный мораторий на повышение тарифов комуслуг позволит сэкономить населению более 3 млрд тенге

10.02.2022, 09:34 19951
Введенный мораторий на повышение тарифов комуслуг позволит сэкономить населению более 3 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В период действия моратория на повышение тарифов комуслуг население сэкономит более 3 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, в рамках поручения главы государства введен мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, тепло- и газоснабжение).
 
КРЕМ проведена соответствующая работа по сдерживанию тарифов для населения на уровне декабря 2021 года сроком на 180 дней.
 
Были скорректированы тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года.
 

Предпринятые меры позволят достигнуть экономического эффекта в период действия моратория, что положительно скажется на доходах населения, которое сможет сэкономить порядка 3,2 млрд тенге, в том числе по сферам: теплоснабжения - 1 442 млн; электроснабжения - 839,7 млн; водоснабжения - 367,6 млн; водоотведения - 224,6 млн; газоснабжения - 318,7 млн", - проинформировали в комитете.

 

новости по теме

Прорабатываются 11 проектов с общим объемом инвестиций почти в 1,5 млрд долларов - Токаев

10.02.2022, 21:50 7516
МОСКВА. 10 ФЕВРАЛЯ - Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин выступили с совместным заявлением после завершения переговоров, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Президент Казахстана отметил, что переговоры затронули практически все аспекты сотрудничества между государствами.
 

Будь это в связи с экономикой, инвестиционной сферой, и, конечно же, наши подходы к основным международным проблемам. В открытом доверительном ключе мы обсудили основные темы текущей казахстанско-российской повестки, с удовлетворением отметили в высшей степени успешное развитие всесторонних контактов между нашими странами. С учетом огромного потенциала взаимовыгодного сотрудничества подтвердили обоюдное стремление к углублению политических, экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Президент РК и РФ договорились поддерживать положительную динамику взаимной торговли.
 

Действительно, несмотря на карантинные меры, достигнут самый высокий результат в прошлом году: объем торговли превысил 21 млрд долларов. Российские компании входят в пятерку ведущих инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем их вложений превысил 17 млрд долларов", - сказал президент Казахстана.

 
Он также отметил, что в Казахстане Россия является лидером по количеству предприятий с иностранным капиталом.
 

Наши страны уже завершили 13 крупных проектов, на стадии реализации восемь проектов на сумму более 2,5 млрд долларов. Прорабатываются еще 11 проектов с общим объемом инвестиций почти в 1,5 млрд долларов", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Напомним, по итогам переговоров Токаев и Путин подписали 11 документов.
 
Ранее президент РК Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным отметил важную роль ОДКБ в обеспечении тыла в Казахстане, а также сказал, что "Казахстан и Россия являются соседями от Бога". 
 
В российском Кремле прошли переговоры на высшем уровне президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, в ходе которых будут рассмотрены перспективы развития многопланового стратегического партнерства двух стран. 
 

В Восточном Казахстане 45 руководителей дорожных служб привлечены к ответственности

10.02.2022, 18:04 10941
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 10 ФЕВРАЛЯ - В Восточно-Казахстанской области по результатам проверки дорог привлечены к ответственности 45 руководителей дорожных служб, передает KAZAKHSTAN TODAY
 

Проведено более 400 обследований дорог, по результатам которых 45 руководителей дорожных служб, допустивших нарушения по их содержанию, привлечены к административной ответственности. В списке есть акимы городов, сельских округов, руководители и специалисты отделов ЖКХ, представители квазигосударственного сектора, юридические лица подрядных организаций", - сообщили в департаменте полиции ВКО. 

 
В департаменте подчеркнули, что снижение уровня аварийности на дорогах является главной задачей органов внутренних дел.
 

В текущем году в Усть-Каменогорске и Семее будут установлены и модернизированы 6 светофоров, также в этих городах продолжатся работы по строительству более 30 правоповоротных съездов, которые ранее хорошо себя зарекомендовали для разгрузки и увеличения пропускной способности, на 51 перекрестке", - рассказали в ведомстве. 

 
Также средний ремонт покрытия проезжей части предстоит выполнить на 230 км автомобильных дорог республиканского и местного значения. Продолжаются работы по реконструкции 842 км дорог республиканского значения "Алматы - Усть - Каменогорск" и "Омск - Майкапчагай". В Усть-Каменогорске и Семее планируется расширить 7 наиболее загруженных улиц. 
 
Применение современных средств организации дорожного движения, замена знаков, ремонт покрытия автодорог запланированы во всех городах и районах области, отметили в полиции. 
 

На 10-25% занижались цены на сжиженный газ и зерно на товарных биржах РК

10.02.2022, 15:33 13121
На 10-25% занижались цены на сжиженный газ и зерно на товарных биржах РК
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Мониторинг сделок за 2019 год по сжиженному газу и зерну, реализованным через товарные биржи Казахстана, установил занижение цен на 10-25%, сообщил депутат сената Даурен Адильбеков, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По мониторингу сделок за 2019 год по сжиженному газу и зерну, реализованным через товарные биржи РК, установлено занижение цен на 10-25% от рыночных цен в стране импорта", - сказал Адильбеков. 

 
Депутаты считают целесообразным в целях усиления контроля по вывозу капитала из страны исключить льготы по освобождению от контроля сделок, совершенных на товарных биржах РК. Кроме того, для определения рыночной цены необходимо использовать цену на соответствующем рынке.
 

Квоту на привлечение иностранной рабочей силы сократили в Казахстане

10.02.2022, 10:07 18936
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Министерство труда и социальной защиты населения РК во исполнение поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе текущего года, сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 16% - до 23 560 единиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Исполнение данного поручения касается всех категорий специалистов, за исключением узких и профильных, по которым в стране существует дефицит", - пояснили в пресс-службе Минтруда.

 
Для местных исполнительных органов квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории республики на 2022 год была сокращена c 28 352 до 23 560 единиц - на 4 792 единицы (16 %).
 

В результате квота на привлечение ИРС в 2022 году распределена на четыре категории следующим образом: 1 243 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 6 499 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 11 110 и 2 396 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 2 312 человек", - рассказали в ведомстве. 

 
По информации пресс-службы, на 1 февраля 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 932 иностранных гражданина.

Ранее сообщалось, что в 2022 году общая квота установлена в размере 0,31% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 28,3 тыс. единиц.
 

В Кызылординской области наблюдается нехватка кормов для скота

10.02.2022, 08:07 21196
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В двух районах Кызылординской области наблюдается нехватка кормов для скота. Мажилисмены просят правительство посодействовать в решении проблемы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Акимы Аральского и Казалинского районов подтвердили, что ранее заготовленное ими сено и корма уже заканчиваются, возникает острая необходимость в закупе дополнительного объема. Если правительство страны и национальная компания "Казакстан темір жолы" не будут решать такие вопросы, то где же наше "Слышащее государство" и социальные обязательства бизнеса?" - сказал депутат Галым Амреев, обращаясь с депутатским запросом на имя первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

 
По его словам, в прошлом году из-за аномальных погодных условий и засухи в Мангистауской и Кызылординской областях сложилась критическая ситуация с кормами и сеном. На сегодняшний день проблема заготовки определенного объема сена была решена при участии самих жителей и предпринимателей Кызылординской области, а также активной поддержке акиматов Актюбинской, Туркестанской и Жамбылской областей. 
 

Так как пострадали северные районы Кызылординской области, где холодная и длинная зима, до сих пор остается угроза потери скота для населения и животноводов из-за отсутствия достаточного объема кормов и сена до нового урожая", - сказал Галым Амреев. 

 
По его информации, только в двух пострадавших районах области с населением 170 тыс. человек поголовье скота составляет более 500 тыс. 
 

Это означает, что все население сел живет за счет разведения скота, других доходов нет", - пояснил он. 

 
Кроме того, депутат сообщил, что для доставки кормов в Мангистаускую область были предоставлены льготы по тарифам на железнодорожный транспорт. В прошлом году в Акмолинской области для отправки в Кызылординскую область был собран достаточный объем сена. Мининдустрии и национальной компании "Казакстан темiр жолы" было дано поручение, но до настоящего времени оно не исполнено. 
 

В этой связи с учетом готового для транспортировки объема сена прошу решить поднимаемый вопрос, чтобы жители Аральского и Казалинского районов получили хотя бы 10-15 вагонов сена бесплатно", - заключил депутат.


 

В Азербайджан при поддержке правительства РК экспортировано 40 грузовых локомотивов

09.02.2022, 18:09 32161
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - При поддержке правительства Республики Казахстан сегодня с завода Alstom в Азербайджан был экспортирован 40-ой грузовой локомотив, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В октябре 2021 года министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и президент компании Alstom по региону Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю ДеЛеоне подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В 2014 году Alstom подписал контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 млн евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производятся в Нур-Султане", - говорится в сообщении пресс-службы.

 
Помимо электровозов в Азербайджан поставляются также рельсы. Казахстан выступает в качестве важного транспортного узла, связывающего Европу, Ближний Восток, Азию и Россию через новый Шелковый путь. Казахстанская железнодорожная сеть протяженностью около 21 000 километров является третьей по величине сетью в мире и представляет собой значительный рынок для работ по техническому обслуживанию. 
 
Отмечается, что взаимная торговля Казахстана с Азербайджаном за 2021 год составила 332,2 млн долларов, что в 3 раза выше по сравнению с 2020 годом. 
 

В целом, экспорт из Казахстана в Азербайджан за 2021 год вырос в 3,4 раза и составил 287,9 млн долларов. Импорт в Казахстан из Азербайджана за 2021 год вырос на 77,3% и составил 44,4 млн долларов", - проинформировали в пресс-службе главы правительства.

 
Министерство торговли и интеграции для активного продвижения экспорта обработанных товаров оказывает всемерную поддержку казахстанским производителям через программу экспортной акселерации, вывод на платформу на Alibaba, торгово-экономические миссии, а также оказывает полную консультационно-аналитическую поддержку. 
 

В 2022 году в рамках программы экспортной акселерации запланирован выход казахстанских производителей и поставщиков услуг на рынок Азербайджана. Данный инструмент позволит дополнительно нарастить объемы экспорта, а также вывести новые казахстанские товары в Азербайджан", - отмечается в сообщении правительства РК. 

 
Программа "Экспортная акселерация" запущена по поручению главы государства в 2020 году и направлена на ускоренное продвижение товаров и услуг, обладающих наибольшим экспортным потенциалом. По итогам 2021 года в рамках программы "Экспортная акселерация" на внешние рынки выведены 130 новых игроков.
 

В Минфине рассказали, в каких случаях граждане могут объявить себя банкротами

09.02.2022, 17:32 33186
В Минфине рассказали, в каких случаях граждане могут объявить себя банкротами
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ – Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал об основных нововведениях законопроекта "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" и в каких случаях граждане могут объявить себя банкротами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во исполнение поручения главы государства от 5 января текущего года министерством возобновлена работа по внедрению института банкротства физических лиц. С учетом международного опыта предлагается три вида процедур в зависимости от суммы и длительности долга", - сообщил на брифинге в СЦК Марат Султангазиев.

 
По словам спикера, первая процедура - восстановление платежеспособности.
 

Оно предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается судебными органами при задолженности, превышающей 5 млн тенге. Для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора", - проинформировал Султангазиев.

 
По его словам, в случае если у человека нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности, то предлагается применить процедуру банкротства в 2 видах.
 
Процедуру внесудебного банкротства можно применить в 3 случаях:
 
1. В случае если имеется просрочка перед банками и микрокредитными организациями более 5 лет;
 
2. В случае если долг, не превышающий 300 тыс. тенге (100 МРП), не погашен в течение 12 месяцев. При этом отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг;
 
3. В случае если долг до 5 млн тенге (1 600 МРП) не погашен в течение 6 месяцев. 
 

Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин подает через веб-портал "Электронное правительство". Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение "E-salyq-Azamat". Будет разработан отдельный модуль", - заявил первый вице-министр финансов.

 
Он также отметил, что после приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на соответствие требованиям.
 
По его словам, судебное банкротство будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 млн тенге. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. 
 

Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника", - сообщил спикер.

 
Он отметил, что долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат.
 

Одновременно с возможностью списания, также предусмотрены и ограничения по банкротам…Надо обратить внимание на последствия, которые возникают после банкротства", - сказал Султангазиев.

 
В частности, по его словам, проектом закона предлагается ограничить получения займов и кредитов в течении 5 лет. Также предусматривается ограничения на выезд за пределы страны в течение 3 лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны. 
 
Повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет.
 

В Нацбанке рассказали о причинах укрепления тенге

09.02.2022, 15:15 32001
В Нацбанке рассказали о причинах укрепления тенге
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о причинах укрепления национальной валюты тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основными факторами положительной динамики национальной валюты является высокая цена на нефть, которая держится выше отметки 90-91 долларов за баррель, снижение геополитических рисков по ситуации с Украиной и, как следствие, укрепление российского рубля (на 3% с начала месяца). Поддержку нацвалюте также оказывают снижение спроса на инвалюту со стороны юридических лиц после активных наращиваний позиций в ноябре-декабре, а также благоприятный сезонный фактор перед налоговыми платежами эскпортеров в республиканский бюджет", - заявила Молдабекова в интервью изданию kapital.kz

 
По ее словам, ситуация на валютном рынке после беспрецедентных событий в начале января полностью нормализовалась.
 

После почти недельного отсутствия торгов образовался накопленный спрос на иностранную валюту, и в условиях ограниченного числа продавцов 12 и 13 января Национальный банк провел валютные интервенции. Их объем составил 240 млн долларов. В дальнейшем вмешательство НБРК в течение месяца не требовалось", - подчеркнула Молдабекова.

 
Она отметила, что с начала февраля тенге укрепился на 1,3%, до уровня 427,95.
 
На сегодняшний день курс тенге по отношению к доллару на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составляет 426,70 тенге за доллар. 


 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения целых регионов?

      Архив опросов