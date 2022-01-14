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Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Минсельхозе РК

13.01.2022, 14:10 13811
Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Минсельхозе РК
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Министерство сельского хозяйства доводит до сведения, что в результате регистрации вспышки ящура в Беляевском районе Оренбургской области Российской Федерации, 31 декабря 2021 года Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК ввел временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит из Оренбургской области восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья животного происхождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.

 
Отмечается, министерством создана рабочая группа для проведения эпизоотического мониторинга на приграничной территории. Рабочей группой в регионах проводится отбор проб для последующих лабораторных исследований в Национальном референтном центре по ветеринарии.
 

Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 12 января из принципа предосторожности были введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию восприимчивых к ящуру живых животных, продукции, сырья животного происхождения и кормов, за исключением товаров прошедших термическую обработку с территории Республики Казахстан", - заявили в Министерстве сельского хозяйства.

 
По итогам и результатам проведенной работы ветеринарной службой РК будут приняты соответствующие меры.
 
 

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Более чем на 20 процентов выросли зарплаты медиков и педагогов с 1 января

13.01.2022, 12:54 16216
Более чем на 20 процентов выросли зарплаты медиков и педагогов с 1 января
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - В Казахстане продолжается поэтапное повышение заработной платы работников социальной сферы. С 1 января 2022 года зарплата педагогов и работников сферы социального обеспечения увеличена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
С 2020 года началось поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тысяч педагогов, а с 2021 года - поэтапное повышение зарплаты 247 тысяч медработников, которые трудятся в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях. К 2023 году их заработная плата будет увеличена в два раза, сообщает Служба центральных коммуникаций при президенте РК.
 
С 1 января 2022 года заработная плата педагогов повышена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%.
 
Также с 1 января 2022 года на 25% повышены должностные оклады 21 тыс. работников сферы социального обеспечения. 
 

Рост зарплаты коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т. д.), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости", - говорится в материале.

 
В СЦК напомнили, что с 1 января 2021 года оклады соцработников были повышены на 50%. Также в 2021 году произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30% на 40% от должностного оклада. 

Напомним, в Казахстане на 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2022 году. Повышение затронет 591 тыс. человек. В результате в течение четырех лет их зарплата увеличится в два раза.
 

Грузоотправителей РК освободили от ряда плат, сборов и штрафов

13.01.2022, 12:51 16611
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - АО "НК "КТЖ" отменило штрафы, сборы и платы, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана. Решение принято в рамках закона РК "О железнодорожном транспорте", учитывая обращение Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", сообщили в КТЖ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, не будут начисляться:
 
- штраф за невыполнение заявки по плану перевозки грузов;
 
- плата за простой собственных (арендованных) вагонов, задержку контейнеров на магистральных, станционных путях, произошедшие по вине грузоотправителей, грузополучателей, ветвевладельцев, владельцев вагонов (контейнеров). 
 

Кроме того, в связи с форс-мажорными обстоятельствами сбор за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов с момента уведомления грузополучателей о прибытии груза на станцию назначения, взимается в однократном размере вместо 10-ти кратного", - уточнили в КТЖ.

 

KEGOC передал в госсобственность расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ

12.01.2022, 18:31 30886
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В соответствии с решением совета директоров АО "KEGOC" от 24 сентября 2021 года произведена безвозмездная передача в государственную собственность 100-процентной доли участия ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", принадлежащих АО "KEGOC", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Данная доля на основании договора дарения была передана Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Таким образом, РФЦ безвозмездно передан в собственность государства", - говорится в сообщении пресс-службы АО "KEGOC".

 
ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" создано Системным оператором АО "KEGOC" в соответствии с законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV "О поддержке использования возобновляемых источников энергии". 
 
Согласно уставу ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", видами деятельности являются:
 
- продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан);
 
- обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;
 
- финансовое урегулирование дисбалансов электрической энергии.
 

В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу

12.01.2022, 15:43 34926
В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создание государственного оператора по утилизационному платежу. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщил министр, ТОО "Оператор РОП" было создано постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 387 Экологического кодекса РК. В период с 2016 года по 1 января 2022 года объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд тенге. 
 
Полученные финансовые средства, по словам Брекешева, расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные ими средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, на решение экологических вопросов направлено 102 млрд тенге, налоги - 49,1 млрд тенге. 

 

На сегодняшний день остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 млрд тенге", - сказал министр. 

 
По его словам, в связи с поручением главы государства министерством предлагается создать рабочую группу по рассмотрению следующих вопросов: 
 
1) создание отдельного государственного оператора, либо на базе Фонда развития промышленности; 
 
2) пересмотр коэффициентов утилизационного платежа;
 
3) предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельскохозяйственной техники ваучеров за счет утилизационного сбора, с участием бизнеса, общественности и заинтересованных государственных органов.
 
 

Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января

12.01.2022, 15:21 35676
Аэропорт Алматы возобновит работу с 13 января
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Международный аэропорт Алматы возобновляет работу с 13 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 08.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпаний", - сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК. 



Напомним, аэропорт Алматы был закрыт с 5 января в связи с беспорядками - до улучшения ситуации в городе. 


9 января и. о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал подробности захвата международного аэропорта Алматы. По его словам, нападение на объект осуществляли около 800 преступников. Из-за произошедшего были отменены вылеты 60 рейсов. В здании терминала разграблены магазины и кассы. 
 

МТИ: введен запрет на экспорт овощей и скота из РК

12.01.2022, 13:56 37566
МТИ: введен запрет на экспорт овощей и скота из РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр торговли и интеграции Бахыт Султанов рассказал о принятии оперативных и системных мер по финансово-экономическому блоку правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Султанова, в рамках сдерживания продовольственной инфляции и усиления мер государственного регулирования цен на социально значимые продовольственные товары совместно с МИО принимаются меры по обеспечению физической и ценовой доступности основных видов продтоваров. 
 
Кроме того, совместно с Министерством сельского хозяйства будет обеспечен полный мониторинг балансов производства, потребления и перераспределения товаров. 
 
Также принимаются меры по привлечению импортных поставок продовольственных товаров в рамках взаимодействия со странами Центральной Азии. 
 

В случае необходимости своевременно будут приняты меры по экспортному ограничению. Уже установлен запрет по экспорту скота и овощей", - отметил глава МТИ.

 
Вместе с тем предпринимательский кодекс предусматривает инструменты применения пороговых и предельных цен. 
 
По словам министра, совместно с Агентством по защите и развитию конкуренции, министерствами национальной экономики и сельского хозяйства пересмотрены подходы по пороговым ценам. 
 

Это позволит не допустить риска дальнейшего роста цен. В случае существенного роста цен по отдельным товарам будет своевременно применен инструмент административного закрепления предельных цен в порядке, определенном антимонопольным органом", - пояснил Султанов. 

 
Также будут подготовлены срочные законодательные инициативы, связанные с функциональным усилением деятельности Комитета торговли. 
 
По диверсификации экономики и улучшению платежного баланса будут выработаны системные предложения по наращиванию несырьевого экспорта путем внедрения подходов "экспортной дисциплины", сообщил министр.
 
Будет использован опыт Юго-Восточной Азии и Восточной Европы для аккумулирования высококвалифицированных кадров, новых технологий в стране и взращивания новых активных игроков на международном рынке, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.
 

Важно акцентировать работу на международной торговле услугами и развитии трансграничной торговли. Для этого министерством будут выработаны предложения по развитию экспорта услуг и совместно с Национальным банком пересмотрена методика учета их экспорта. Продолжится работа по расширению кооперации и торговли с ближними соседями. Дальнейшее углубление торгово-экономических отношений, промышленной и инвестиционной кооперации будет нацелено на партнеров по ЕАЭС и ближайших соседей в Центральной Азии", - рассказал Султанов. 

 
Он подчеркнул, что экономическая политика правительства будет направлена прежде всего на улучшение благосостояния населения и рост качества жизни.
 

Бюджетная и фискальная политика будет сбалансирована и прозрачна. Решительные меры налогово-таможенного администрирования обеспечат дополнительные источники доходов. В целях развития частного сектора как драйвера экономического роста акцент будет сделан на усиление МСБ через развитие конкуренции. Будет повышена эффективность и прозрачность мер государственной поддержки малым предприятиям", - сказал глава МТИ. 

 
Через приватизацию и передачу в конкурентную среду будет сокращена доля государства в экономике, пересмотрены подходы управления государственными активами.
 

Наказание за нарушения в таможенной сфере ужесточат в Казахстане

12.01.2022, 13:40 38291
Наказание за нарушения в таможенной сфере ужесточат в Казахстане
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Об улучшении сферы таможенного администрирования, ставках акциза на ГСМ и необоснованного вывода капитала за рубеж рассказал министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, в рамках обеспечения дополнительных поступлений в бюджет разрабатываются механизмы повышения поступлений от недропользователей горно-металлургического комплекса с компенсацией нагрузки посредством дополнительных мер господдержки. 
 
Также будут пересмотрены ставки акциза на ГСМ и внедрены ограничения предельной наценки, позволяющие изымать излишние доходы продавцов в бюджет. 
 
В рамках улучшения таможенного администрирования будут усилены требования к уполномоченным экономическим операторам.
 

Всех уполномоченных экономических операторов мы включим в проект "Горизонтальный мониторинг" для онлайн доступа к их учетным системам. В целом будут приняты меры по ужесточению ответственности за нарушения в таможенной сфере", - сказал Жамаубаев на заседании правительства.

 
По его словам, в ближайшее время совместно с заинтересованными государственными органами будет начата комплексная проверка для обеспечения порядка на таможенной границе. Будет усилена работа по сокращению расхождений таможенной статистики с КНР и другими странами, которые за последние пять лет снижены с 60% до 40,4%. 
 
В части необоснованного вывода капитала из страны прорабатываются следующие поправки в законодательство: 
 
 - пересмотр льгот при налогообложении дивидендов, в том числе выплачиваемых нерезидентам из источников в Республике Казахстан;
 
 - введение ограничений на вычет по "нематериальным" услугам, полученным от аффилированных зарубежных компаний; 
 
 - введение ограничений льгот в рамках контролируемой иностранной компании.
 
Также разработан проект поправок по трансфертному ценообразованию. Это позволит обеспечить справедливые цены на казахстанский экспорт, отметили в пресс-службе премьер-министра РК.
 
Кроме того, в соответствии с поручением главы государства в феврале будет внесен проект закона по вопросам банкротства физических лиц
 
Касательно сокращения закупок из одного источника по госзакупкам, по словам министра, работа в данном направлении ведется на постоянной основе. 
 

Недавно вступил в силу ряд законодательных поправок по вопросам государственных закупок, которыми исключены шесть оснований осуществления госзакупок способом из одного источника. Это порядка 50% всего объема закупок из одного источника", - сказал Жамаубаев. 

 
Кроме того, по его словам, предусмотрена норма о приоритетном осуществлении заказчиком конкурентных способов закупок и персональной ответственности первого руководителя заказчика по закупкам из одного источника. 
 
В результате принятых мер по обеспечению прозрачности доля госзакупок снизилась с 92% в 2015 году до 45% в 2021 году. 
 
Министерство финансов обеспечит контроль за обоснованностью применения закупок из одного источника. По закупкам АО "ФНБ "Самрук-Казына" с текущего года закупки фонда и всех нацкомпаний регулируются законом "О закупках отдельных субъектов квазигосударственного сектора". 
 
Вместе с тем порядком закупок фонда предусмотрены отсылочные нормы на внутренние документы фонда. В этой связи, по словам министра, будет пересмотрен весь процесс осуществления закупок фонда и его дочерних компаний на уровне одного документа, исключив отсылки на иные внутренние документы. 

 

Миннацэкономики примет концепцию инвестиционной политики до 2025 года

12.01.2022, 12:44 31136
Миннацэкономики примет концепцию инвестиционной политики до 2025 года
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - Министр национальной экономики Алибек Куантыров в ходе заседания правительства рассказал о принимаемых мерах по увеличению доходной части бюджета и реформированию межбюджетных отношений, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Главой государства в ходе выступления в мажилисе 11 января даны поручения по комплексному улучшению социально-экономической ситуации в стране. По словам министра, для формирования программы предлагается проработка с госорганами вопросов, охватывающих меры сдерживания инфляции, обеспечения занятости, повышения уровня оплаты труда отдельных категорий граждан и другие мероприятия.
 
В рамках реализации закона по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности будет проведен полный пересмотр всего массива государственного регулирования. 
 
По укреплению доходной части бюджета прорабатывается ряд мер. 
 
Во-первых, получение дополнительных поступлений от горнорудного сектора. Предлагается установление механизма расчета дополнительного размера НДПИ по всем твердым полезным ископаемым с привязкой к конъюнктуре цен. 
 
Во-вторых, изъятие части маржи у цепочки производителей и поставщиков нефтепродуктов. 
 

Министерством в феврале текущего года планируется принятие Концепции инвестиционной политики до 2025 года. В рамках нее политика привлечения инвестиций будет пересмотрена с учетом требований ESG, глобального энергетического и технологического перехода", - сказал Куантыров. 

 
По дальнейшему реформированию межбюджетных отношений министерством прорабатываются следующие предложения. 
 
Первое. Аналогично механизму передачи поступлений КПН от МСБ, с 2023 года планируется передача отдельных видов налоговых поступлений на местный уровень. 
 
Второе. Предлагается минимизировать встречные финансовые потоки между центром и регионом. 
 
Для реализации предлагаемых мер будет подготовлен пакет поправок в бюджетное законодательство. 
 
В настоящее время данные подходы прорабатываются с центральными и местными исполнительными государственными органами, а также организациями, отметили в пресс-службе премьер-министра РК. 
 

Предложения по остальным поручениям главы государства будут тщательно проработаны и дополнительно представлены в ближайшее время", - добавил министр нацэкономики.


 

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