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Экспорт скота, картофеля и моркови запретят в Казахстане

30.11.2021, 17:10 42202
Экспорт скота, картофеля и моркови запретят в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 30 НОЯБРЯ - Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в международных экономических организациях приняла решение одобрить введение полного запрета на вывоз с территории Республики Казахстан крупного и мелкого рогатого скота всех половозрастных групп на 6 месяцев, а также картофеля и моркови сроком на 3 месяца, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Министерства сельского хозяйства, в настоящее время на внутреннем рынке наблюдается рост цен на мясо крупного и мелкого рогатого скота. В ноябре текущего года цена на говядину по республике составила в среднем 2239 тенге за килограмм. Цена с начала года выросла на 15% или на 292 тенге. Средняя цена на баранину выросла на 21% (419 тенге) и составила 2409 тенге за килограмм.
 
При этом загрузка мясоперерабатывающих предприятий остается на низком уровне в 50%, за 10 месяцев текущего года переработано 173 тыс. тонн мяса, что составляет всего 18% от общего объема производства мяса.
 
Также наблюдается увеличение экспорта живых животных - бычков и баранчиков. За 10 месяцев текущего года вывезено 161 тыс. голов КРС, или в 5,6 раза больше уровня 2020 года, вывоз МРС увеличился в 6,7 раза и составил 112 тыс. голов МРС. При этом до конца текущего года вывоз может составить порядка 200 тыс. голов КРС, отметили в министерстве.
 
Сложившаяся обстановка может стать катализатором нового витка роста цен на мясо и мясопродукты, считают в Минсельхозе.
 
Как отметили в ведомстве, собранного урожая картофеля и моркови в текущем году, достаточно для внутреннего потребления и сохранения экспортного потенциала. Однако следует учесть, что в соседних странах наблюдается низкий урожай овощной продукции и картофеля, что влечет повышенный спрос и дополнительное давление на цены на внутреннем рынке.
 

Исходя из данных объективных показателей, для исключения возникновения дефицита на внутреннем рынке и стабилизации цен, Межведомственная комиссия приняла решение одобрить запрет на вывоз крупного и мелкого рогатого скота, картофеля и моркови с территории Республики Казахстан", - сообщили в Минсельхозе.

 
При этом, как подчеркнули в ведомстве, учитывая важность сохранения внешних экспортных рынков сбыта, принимая во внимание что ограничения вступят в силу в конце декабря, в течение месяца министерством будет осуществляться ежедневный мониторинг и анализ текущего положения. Также проводится совместная работа в виде обсуждений и консультаций по данному вопросу с профильными ассоциациями и союзами.
 
В случае стабилизации ситуации по обеспечению внутреннего рынка, будет рассмотрен вопрос по отмене ограничительных мер, отметили также в министерстве.
 
Как сообщалось ранее, в Казахстане запретят вывозить отдельные виды лесоматериалов.
 
Также напомним, что на полгода введен запрет на вывоз бензина, дизельного топлива, а также отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом.
 

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Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря

01.12.2021, 16:15 28783
Работу аэропорта Петропавловска могут приостановить с 10 декабря
Фото: pkzsk.info
ПЕТРОПАВЛОВСК. 1 ДЕКАБРЯ - Авиакомпания QAZAQ AIR накануне сообщила об отмене всех рейсов из/в аэропорта Петропавловска в связи с приостановлением действия сертификата годности аэропорта. Сегодня в авиакомпании уточнили, что действие сертификата продлено до 10 декабря, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Авиационная администрация Казахстана приняла решение приостановить действие сертификата годности аэропорта Петропавловска с 10 декабря 2021 года. Авиакомпания QAZAQ AIR информирует об отмене всех рейсов (IQ437 и IQ438) в период с 10 декабря по 31 декабря 2021 года", - заявили в авиакомпании.

 
Отмечается, что пассажирам предлагается полный возврат стоимости билетов по месту их приобретения. Если билет был приобретен в Авиакомпании, следует обратиться по электронной почте [email protected] 
 
Вместе с тем в Комитете гражданской авиации сегодня заявили о том, что рейсы в/из аэропорта Петропавловск выполняются в штатном режиме
 

Аэропорт города Петропавловск имеет сертификат годности аэродрома, выданный Авиационной администрацией Казахстана 6 августа 2021 года сроком на 1 год. По итогам проведенной сертификации между эксплуатантом аэродрома и Авиационной администрацией Казахстана составлен План корректирующих действий по устранению выявленных несоответствий. Аэропортом совместно с акиматом Северо-Казахстанской области принимаются меры по устранению выявленных несоответствий (устранено порядка 70%)", - проинформировали в КГА.

 
Вместе с тем о том, будет ли продолжено выполнение авиарейсов после 10 декабря, в сообщении КГА не говорится.
 

Товарооборот ЕЭК с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% до $5,2 млрд

01.12.2021, 14:42 57835
МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ - Товарооборот Евразийской экономической комиссии с Вьетнамом за 9 месяцев вырос на 15% до 5,2 млрд долларов, сообщил министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев в ходе встречи с министром промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиеном по поводу Соглашения о свободной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В октябре исполнилось пять лет с даты вступления документа в силу. В 2016 - 2020 годы товарооборот Евразийского экономического союза с Вьетнамом увеличился более чем на 40%, а по итогам девяти месяцев 2021 года возрос еще на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 5,2 млрд долларов", - рассказал Слепнев.

 
В то же время министр подчеркнул, что для дальнейшего сбалансированного роста торговли необходимо добиваться полномасштабного осуществления всех договоренностей, заложенных в соглашении, сообщили в пресс-службе ЕЭК.
 

Рассчитываем, что увеличению поставок продукции с высокой добавленной стоимостью на вьетнамский рынок будет способствовать, в частности, реализация приоритетных инвестиционных проектов, для которых соглашение создает благоприятные условия", - заявил Слепнев.

 
Министр по торговле ЕЭК также сообщил, что в рамках Соглашения о свободной торговле продолжается работа по созданию электронной системы сертификации и верификации происхождения товаров. Как ожидается, эта система будет способствовать снижению административных барьеров и развитию торговли между ЕАЭС и Вьетнамом.
 
Кроме того, в ходе встречи был обсужден ряд текущих вопросов взаимодействия. В частности, вопросы поставки удобрений на вьетнамский рынок, а также выполнения Вьетнамом экспортных обязательств в части ряда чувствительных товаров легкой промышленности.
 
В завершение встречи стороны договорились провести в I квартале будущего года заседание Совместного комитета, в задачи которого входит предметное рассмотрение вопросов, связанных с исполнением Соглашения о свободной торговле.
 

Основным содержанием предстоящей встречи можно сделать определение направлений углубленного отраслевого сотрудничества в традиционных и новых сферах", - отметил Слепнев.

 
Как сообщалось ранее, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) призвал Евразийскую экономическую комиссию ускорить переговорные процессы по торговому сотрудничеству ЕАЭС с другими странами. 
 

Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы

01.12.2021, 11:49 143074
Нацбанк выпускает в обращение юбилейную банкноту с портретом Елбасы
НУР-СУЛТАН. 1 ДЕКАБРЯ - Национальный банк Казахстана выпускает в обращение юбилейную банкноту номиналом 20 000 тенге, посвященную 30-летию Независимости Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщили в пресс-службе Нацбанка, дизайн юбилейной банкноты изготовлен по уникальной технологии: впервые в мире применена деметализированная полоса, расположенная по всей вертикали банкноты и содержащая голографические изображения номинала, логотипа 30-летия Независимости и факсимиле главы государства Касым-Жомарт Токаева.
 

Юбилейная банкнота имеет 27 защитных элементов. Дизайн банкноты выполнен в едином стиле с находящимися в обращении денежными знаками: лицевая сторона содержит преимущественно вертикальные изображения, оборотная сторона - горизонтальные. Банкнота выполнена в преобладающем сером цвете. Размер банкноты - 155x79 миллиметров", - отметили в ведомстве. 

 
На лицевой стороне банкноты изображены государственные символы Республики Казахстан, голографическое изображение портрета Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, монумент "Казак Елi" как символ независимости и государственности Казахстана, триумфальная арка "Мангiлiк Ел", фрагмент казахского национального орнамента ленты - "Баскур" по мотивам убранства традиционного жилища казахов - "Киіз Уй".
 
На оборотной стороне банкноты изображен портрет Первого Президента Республики Казахстан - Елбасы Н. А. Назарбаева, панорамный вид города Нур-Султан и резиденции Президента Акорда, изображение логотипа, посвященного празднованию 30-летия Независимости Республики Казахстан.
 

Юбилейная банкнота номиналом 20 000 тенге обязательна к приему по нарицательной стоимости на всей территории Республики Казахстан по всем видам платежей, а также для зачисления на банковские счета и для перевода, размена и обмена во всех банках Республики Казахстан", - сообщили в пресс-службе.

 
Как напомнили в Нацбанке, первая юбилейная банкнота с портретом Елбасы номиналом 10 000 тенге была выпущена в 2016 году и была приурочена к 25-летию Независимости Республики Казахстан.
 
В настоящее время в Казахстане в обращении находятся банкноты номиналами 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10 000 и 20 000 тенге.
 

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