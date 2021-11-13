Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом ввели на полгода в Казахстане

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Соответствующий приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан" подписали министры энергетики, финансов, внутренних дел и председатель Комитета национальной безопасности Казахстана.
Согласно приказу, опубликованному в информационно-правовой системе нормативных правовых актов "Адилет", вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов (ТН ВЭД ЕАЭС 2709, 2710, 2902, 3403, 3811, 3826 - среди них светлые нефтепродукты - ИФ), за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, а также в отдельных емкостях объемом не более 20 литров.
Совместный приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.
Как сообщалось ранее, первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков сообщил о возможном введении ограничений на вывоз сжиженного газа.
Также напомним, что в октябре в Казахстане на 6 месяцев введен запрет на вывоз черных и цветных металлов.