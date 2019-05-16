Взаимная торговля Казахстана со странами ЕАЭС в январе - марте 2019 года снизилась на 0,3%

Нур-Султан. 15 мая. Kazakhstan Today - Взаимная торговля Казахстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в январе - марте 2019 года снизилась на 0,3%, передает Kazakhstan Today.

В январе-марте 2019 года взаимная торговля Республики Казахстан со странами ЕАЭС составила $4446,8 млн, что на 0,3% меньше, чем в январе - марте 2018 года, в том числе экспорт - $1344,5 млн (уменьшился на 4,8%), импорт - $3102,3 млн (увеличился на 1,7%)", - сообщили в Комитете по статистике МНЭ РК.

В общем объеме внешнеторгового оборота Казахстана со странами ЕАЭС на Российскую Федерацию приходится 92,8%, Кыргызскую Республику - 4,0%, Республику Беларусь - 3,1%, Республику Армения - 0,1%.

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