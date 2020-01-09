Железнодорожный грузооборот между Казахстаном и Китаем вырос на четверть

Нур-Султан. 8 января. Kazakhstan Today - Грузооборот железнодорожного транспорта между Китаем и Казахстаном за 2019 год вырос на 25%, передает Kazakhstan Today.

В 2019 году грузооборот железнодорожного транспорта между Китаем и Казахстаном составил 17,6 млн тонн, что 25% выше показателя 2018 года. Более 6,8 млн тонн груза принято из КНР, что на 24% выше аналогичного показателя 2018 года. Из Казахстана в КНР отправлено 10,8 млн тонн. Рост к предыдущему году - на 26%", - сообщили в пресс-службе АО "КТЖ- Грузовые перевозки".

Отмечается, что объемы перевозок грузов через пограничные железнодорожные переходы РК и Китая выросли благодаря совместным усилиям АО "НК "Казакстан темир жолы", государственной корпорации "Китайские железные дороги", АО "КТЖ-Грузовые перевозки" и ООО "Урумчийская железная дорога".

На сегодняшний день обмен грузовых поездов через пограничный переход Достык-Алашанькоу достиг 17 поездов в сутки, что является рекордным показателем", - добавили в ведомстве.





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