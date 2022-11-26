Жумангарин обсудил наболевшие вопросы с крупнейшими агропроизводителями страны

Астана. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В государственный бюджет Казахстана за 10 месяцев 2022 года поступило 11,7 трлн тенге налоговых поступлений, сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет за 10 месяцев 2022 года исполнен на 103,4%", - подчеркнули в ведомстве.

При плане 11 316,8 млрд тенге поступило 11 698,8 млрд тенге с перевыполнением на 382,0 млрд тенге, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,4 раза, или на 3400,2 млрд тенге, в том числе:

- республиканский бюджет исполнен на 101,1% (при плане 7867,3 млрд тенге поступило 7956,6 млрд тенге с перевыполнением на 89,3 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза, или на 2 518,5 млрд тенге;

- местный бюджет исполнен на 108,5% (при плане 3449,5 млрд тенге поступило 3742,2 млрд тенге с перевыполнением на 292,8 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 года на 30,8%, или на 881,7 млрд тенге.

В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наблюдается рост поступлений в республиканский бюджет по экспортным таможенным пошлинам на нефть и НДС на импорт из третьих стран в 1,7 раза, НДС на товары внутреннего производства - на 57,2%, КПН - на 51,8%, налог на добычу полезных ископаемых - на 24,1% и НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 16,9%", - отметили в комитете.

На рост поступлений повлияли следующие факторы.





За 10 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 46,9%, цинк - на 21,9%, алюминий - на 13,9% и золото - на 0,6%.

Также ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 43,1% (средняя ставка за 10 месяцев 2021года - $61,5 за 1 тонну, 10 месяцев 2022 года - $88,0 за 1 тонну).

Товарооборот с третьими странами за 10 месяцев текущего года увеличился на 43,6% (экспорт вырос на 48,3%, импорт - на 32,5%). Оборот по реализации за 10 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 22,0% (с 94 312 млрд тенге до 115 081 млрд тенге)", - добавили в КГД.