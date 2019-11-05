Алматы. 4 ноября. Kazakhstan Today - Посол по особым поручениям Республики Казахстан Кайрат Лама Шариф посетил КазНУ имени аль-Фараби в целях обсуждения совместных действий Министерства иностранных дел РК и университета по реализации плана мероприятий, посвященных празднованию 1150-летия аль-Фараби, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе университета, в ходе рабочего визита состоялась встреча посла с ректором КазНУ академиком Галымом Мутановым, где Кайрат Лама Шариф ознакомил представителей университета с календарным планом основных мероприятий МИД РК по юбилею аль-Фараби в зарубежных странах. В ходе встречи была достигнута договоренность о совместной работе по проведению Года аль-Фараби и обмене информацией с Посольствами РК за рубежом о мероприятиях, посвященных 1150-летию великого мыслителя.

Ректор КазНУ Галым Мутанов отметил, что университет, достойно носящий имя великого мыслителя, проводит огромную работу по продвижению образа аль-Фараби как одного из величайших умов мировой цивилизации и его ключевых идей. Созданный в КазНУ центр аль-Фараби ведет активные комплексные исследования идей великого философа и их значения в эпоху глобализации в коллаборации с ведущими зарубежными научными школами. К 1150-летию аль-Фараби КазНУ совместно с медиакомпаниями Голландии и Турции создал цикл документальных фильмов об ученом.

"В целях популяризации образа аль-Фараби в высокой научно-технологической среде, КазНУ запустил в космос первый казахстанский наноспутник "Аль-Фараби-1" с космодрома Индии и второй наноспутник "Аль-Фараби-2" с космодрома в США (Калифорния). Ведется работа по созданию "Научно-технологической долины Аль-Фараби" по модели "Silicon Valley", ядром которого выступит международный IT-технопарк Альянса университетов Шелкового пути, объединяющий более 130 вузов мира", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, на основе идеи аль-Фараби о добродетельном обществе КазНУ разработал и внедрил модель университета нового поколения - Университет 4.0. Она реализуется на основе концепции "al-Farabi University Smart City" и базируется на симбиозе высокотехнологической и духовно-нравственной платформ. Модель Университет 4.0 презентована в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, где была рекомендована для широкого распространения на международном уровне. В целях реализации этой модели КазНУ совместно с Альянсом цивилизаций ООН реализует международный проект "Формирование граждан добродетельного общества. Миссия современных университетов".

В рамках модели Университет 4.0 он стал основой создания международной сети центров аль-Фараби в 12 ведущих вузах мира) открыты дома-музеи аль-Фараби в Стамбуле и Дели.

Также в юбилейный год КазНУ планирует открытие научно-образовательных центров аль-Фараби в ОАЭ, Болгарии, Японии, Литве и других странах, а также филиала университета в Египте.

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