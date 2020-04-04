В МОН решили отказаться от онлайн-занятий для школьников

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Нур-Султан. 3 апреля. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки РК решило отказаться от онлайн-занятий для школьников. При этом сохраняется дистанционное обучение, передает Kazakhstan Today.

Как отметил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, в целом учителя за такое короткое время успели приспособиться к дистанционному обучению, была проведена очень большая работа. Однако в то же время было выявлено много неудобных моментов, в том числе технического плана.

Мы увидели, что в целом подключение через онлайн-стриминг на самом деле в масштабах всей страны просто нереально. И в связи с имеющимися проблемами - неэффективно. Мы увидели, что многие родители не могли подключиться, обрывалась связь. Мы видим, что в целом Интернет в нашей стране на самом деле не приспособлен для того, чтобы 2,5 миллиона детей выходили в прямые эфиры и обучались через онлайн-системы", - сказал министр на брифинге в СЦК.

В связи с этим в ведомстве приняли решение о том, что нет необходимости проводить обучение детей онлайн.

Поэтому онлайн-занятий у нас не будет, в основном мы будем основываться на других механизмах", - отметил глава МОН РК.

Он напомнил, что с понедельника для казахстанских школьников начнется четвертая четверть. Большинство детей будут обучаться дистанционно - через телеканалы, через радио, через почту (для маленьких населенных пунктов).

Кроме этого, более 1000 школ в Казахстане начнут обучение в очной форме.

Более 1080 школ, мы планируем, что с начала следующей четверти, с понедельника, будут обучаться в обычном режиме. Это отдаленные сельские населенные пункты. Там количество детей от 5 до 90-100. Но даже при этом мы приняли решение, что там должны быть соблюдены очень строгие санитарные требования. Большинство этих школ обучаются в одну смену, там достаточно большие здания... но даже при этом мы приняли решение, что там обучение должно идти в две смены. Между этими сменами должно быть достаточно времени для проветривания и других процедур", - добавил министр.

По его информации, традиционной формой обучения будут охвачены около 60 тыс. детей.

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