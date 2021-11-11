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Санкт-Петербургская академия танца Бориса Эйфмана проведет просмотр талантов в Казахстане

10.11.2021, 19:42 16687
Фото: Академия танца Бориса Эйфмана
АЛМАТЫ. 10 НОЯБРЯ - Юным талантам из Казахстана представиться возможность поступить в одно из лучших хореографических училищ России и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Санкт-Петербургской академии танца в настоящий момент уже обучаются 3 юных казахстанца. По окончании балетного училища воспитанники получают диплом о среднем профессиональном образовании по специальности "артист балета, преподаватель". Академия танца Бориса Эйфмана - единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 8 лет. Обучение, проживание в интернате и питание для всех воспитанников из стран СНГ предоставляются бесплатно.
 
Дети, успешно прошедшие просмотр, получат рекомендации на вступительные экзамены, которые пройдут в Санкт-Петербурге или приглашение на недельную бесплатную стажировку
 
Записаться на просмотр можно на сайте Академии.
 
 

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В Казахстане изменили правила дистанционного обучения

09.11.2021, 14:21 56188
В Казахстане изменили правила дистанционного обучения
Фото: из открытых источников
НУР-СУЛТАН. 9 НОЯБРЯ - Приказом министра образования и науки РК от 3 ноября 2021 года внесены изменения в правила организации учебного процесса по дистанционным образовательным технологиям, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, к организациям образования, реализующим учебные программы начального, основного среднего, общего среднего и дополнительного образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:
 
1)        наличие телекоммуникационных каналов, обеспечивающих подключение к сети Интернет для организации учебной деятельности;
 
2)        наличие средств оперативного доступа к информационным ресурсам, цифровым ресурсам;
 
3)        наличие информационной системы, включающей учебно-методическую, организационно-административную информацию для обучающихся, видеоуроки;
 
4)        подключение к системе электронных журналов и дневников в соответствии с приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 6 апреля 2020 года № 130 "Об утверждении Перечня документов, обязательных для ведения педагогами организаций среднего, технического и профессионального, послесреднего образования, и их формы (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 20317);
 
5)        наличие у педагогов организаций образования сертификатов о прохождении курсов по информационным технологиям;
 
6)        обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами;
 
7)        соблюдение минимальных требований к программно-аппаратному комплексу и прикладному программному обеспечению.
 
К организациям образования, реализующим образовательные программы высшего и послевузовского образования, устанавливаются следующие требования по предоставлению дистанционного обучения:
 
1)        наличие информационно-технологической инфраструктуры для бесперебойной организации дистанционного обучения устойчивого сетевого соединения, серверного оборудования, системы хранения данных, функционирование систем кибербезопасности, коммуникационных каналов связи, обеспечивающих подключение к сети Интернет, систем аутентификации для идентификации личности обучающегося, системы обнаружения заимствований, онлайн-прокторинга;
 
2)        функционирование информационной системы управления образованием, в том числе платформы управления обучением, включающей веб-сайт, образовательный портал, автоматизированную систему обеспечения кредитной технологии обучения, совокупность цифровых образовательных ресурсов;
 
3)        обеспечение информационной безопасности систем и защиты данных на основе разработанной Политики безопасности организации образования в соответствии с международным стандартом ISO/IEC 27001, ISO/IEC 27002;
 
4)        обеспечение учебного процесса цифровыми образовательными ресурсами, функционирование онлайн-курсов (структурированный дизайн курса, карта формируемых результатов обучения, спецификация системы оценивания, описание показателей и критериев оценивания);
 
5)        обеспечение доступа обучающихся к образовательному порталу и информационным системам, в которых размещены учебный, справочный и методический материалы, а также к системе тестирования и открытым электронным ресурсам, источникам;
 
6)        обеспечение наличия цифровых сервисов по предоставлению образовательных услуг: электронное расписание учебных занятий и экзаменов и всех видов контроля учебных достижений обучающихся, система самооценивания; электронная библиотека; электронный документооборот, онлайн-регистрация на получение места в общежитии;
 
7)        обеспечение условий для дистанционного обучения обучающихся с особыми образовательными потребностями;
 
8)        наличие системы мониторинга качества образовательных услуг в соответствии с внутренней системой обеспечения качества.
 

В Казахстане сократилось число вузов, выпускающих педагогов

08.11.2021, 15:52 86536
НУР-СУЛТАН. 8 НОЯБРЯ - В Казахстане число вузов, выпускающих педагогов, сократилось с 86 до 50, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Осуществлен возврат 138 приложений к лицензиям по педагогическим направлениям", - сообщили в пресс-службе Министерства образования. 

 
За последние два года министерство предоставило вузам различные возможности для улучшения качества образовательных услуг. К примеру, с сентября этого года преподавателям вузов повысили заработную плату, законодательно разрешили привлекать к работе гораздо большее количество практикующих специалистов, являющихся профессионалами в своем деле. Кроме того, с начала года МОН РК разработано более 300 образовательных программ, которые адаптированы под современные запросы рынка труда. Вузам предоставлена академическая самостоятельность, введена система сертификации выпускников, отметили в ведомстве. 
 

Вопрос квалификации педагогов, которые в будущем будут работать с детьми, крайне важен для нас. Учеников в школах должны обучать профессионалы, любящие свое дело. Поэтому в этом вопросе, действительно, главное не количество, а качество работы вузов, выпускающих педагогов. Компромиссов и уступок быть не может. У нас есть вузы, которые осуществляют качественную подготовку будущих учителей. Тем не менее результаты проверок в некоторых вузах неутешительны и показывают, что не все университеты соответствуют предъявляемым требованиям. Министерство дает время для того, чтобы качество образовательных услуг было приведено в соответствие с требованиями. В случае, если вуз не проводит работу по улучшению качества, мы принимаем более жесткие меры, а именно - лишаем лицензии. К примеру, теперь у нас меньше вузов, которые будут выпускать педагогов. Но зато их будут готовить более конкурентоспособные вузы. Со временем это даст положительный эффект", - отметила председатель комитета по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК Гулзат Кобенова.

 

Казахстанские родители жалуются на снижение успеваемости детей

07.11.2021, 10:28 135217
Казахстанские родители жалуются на снижение успеваемости детей
Фото: klimkin from Pixabay
НУР-СУЛТАН. 7 НОЯБРЯ - Родители казахстанских школьников говорят о том, что успеваемость детей после первой четверти учебного года существенно снизилась, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В сюжете "31 канала" сообщается, что в Министерстве образования по итогам успеваемости выявили рост качества образования. Родители, в свою очередь, говорят о том, что дети получают низкие оценки, особенно по точным наукам, поскольку осваивать материал дистанционно было сложно.
 
Однако в министерстве большой проблемы не видят. Наоборот, выявили рост качества образования по сравнению с первой четвертью прошлого года на 1,8%. Но есть снижение на 2,7% по сравнению с позапрошлым годом, до пандемии. Хотя в первой четверти было повторение пройденного в прошлом году материала.
 

В основном снижение качества знаний по сравнению с показателем за 2019 год дала математика в 5-6 классах, то есть трудности при переходе учащихся из начальной школы в среднее звено. И предметы алгебра, химия в 7 классе", - рассказала заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Сапура Тулекова.

 
Однако о снижении уровня успеваемости школьников говорит и возросший спрос на услуги репетиторов. Стали востребованными даже педагоги по истории и биологии. На курсах тоже заметили резкий спад знаний у учащихся, особенно у семиклассников. 
 

Зарплату подняли учителям, и для того, чтобы наши педагоги не разбежались по школам, естественно, нам тоже пришлось поднять цены на свои услуги", - пояснила руководитель образовательного центра "Полиглот" Юлия Ротман.

 
Час групповых занятий по английскому или математике стоит 2000 тенге, индивидуальные занятия - от 2500. В Министерстве образования полагают, что заполнить пробелы дети вполне могут в летних школах, а также на дополнительных занятиях для отстающих учеников.
 
 

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