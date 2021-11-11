Санкт-Петербургская академия танца Бориса Эйфмана проведет просмотр талантов в Казахстане

АЛМАТЫ. 10 НОЯБРЯ - Юным талантам из Казахстана представиться возможность поступить в одно из лучших хореографических училищ России и получить общее образование и профессиональную хореографическую подготовку по инновационной системе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Санкт-Петербургской академии танца в настоящий момент уже обучаются 3 юных казахстанца. По окончании балетного училища воспитанники получают диплом о среднем профессиональном образовании по специальности "артист балета, преподаватель". Академия танца Бориса Эйфмана - единственное хореографическое училище в России, которое принимает детей с 8 лет. Обучение, проживание в интернате и питание для всех воспитанников из стран СНГ предоставляются бесплатно.

Дети, успешно прошедшие просмотр, получат рекомендации на вступительные экзамены, которые пройдут в Санкт-Петербурге или приглашение на недельную бесплатную стажировку