В Казахстане 19 диссертационных советов вузов закрыты из-за несоответствия новым требованиям

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НУР-СУЛТАН. 1 НОЯБРЯ - 1 ноября стартует прием документов на второй вступительный экзамен для поступления в докторантуру. Он продлится до 15 ноября 2021 года, сообщила пресс-служба Министерства образования и науки РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Напомним, ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов сообщил о решении, принятом в пользу казахстанцев, желающих повторно попытать свои силы для поступления в магистратуру и докторантуру.

Теперь прием документов будет проводиться два раза в год. В конкурсе смогут принять участие как претенденты, которые не смогли поступить на грант летом, так и те, кто ранее не сдавал вступительный экзамен.

Напоминаем, что в этом году правила поступления в докторантуру изменены. Теперь прием в докторантуру осуществляется по результатам вступительного экзамена, который проходит в электронном формате в региональных центрах тестирования по принципу "1 поступающий -1 компьютер -1 камера". Эта мера направлена на обеспечение прозрачности процедуры сдачи экзамена.

Вступительный экзамен включает написание эссе, тест на готовность к обучению в докторантуре и экзаменацию по профилю группы образовательной программы.

Регистрация на участие во втором вступительном экзамене будет проходить на сайте Национального центра тестирования МОН РК app.testcenter.kz (http://app.testcenter.kz/).

Вступительный экзамен пройдет с 18 ноября по 11 декабря 2021 года.

Отметим, что проходной балл для поступления по государственному образовательному заказу и на платной основе составляет 75 баллов. Зачисление в докторантуру пройдет в период с 26 декабря по 10 января 2021 года.

Перечень документов для поступления в докторантуру:

1) документ об образовании (подлинник, представляется при подаче документов в приемную комиссию);

3) документ, удостоверяющий личность (требуется для идентификации личности);

4) сертификат, подтверждающий владение иностранным языком:

английский язык: IELTS Academic (International English Language Testing System Academic), пороговый балл - не менее 5,5;

TOEFL IBT (Test of English as a Foreign Language Internet-based test), пороговый балл - не менее 46;

TOEFL PBT (Test of English as a Foreign Language Paper-based test), пороговый балл - не менее 453;

немецкий язык: Deutsche Sprachpruеfung fuеr den Hochschulzugang (DSH, NiveauВ2/уровень В2), TestDaF-Prufung (Niveau В2/уровень В2);

французский язык: TFI (Test de Franзais International™?) - не ниже уровня В2 по секциям чтения и аудирования), DELF (Diplome d'Etudes en Langue franзaise) - уровень B2, DALF (Diplome Approfondi de Langue franзaise) - уровень В2, TCF (Test de connaissance du franзais) - не менее 50 баллов;

5) медицинская справка по форме 075/у;

6) шесть фотографий размером 3x4 сантиметра;

7) личный листок по учету кадров или иной документ, подтверждающий трудовую деятельность, заверенный кадровой службой по месту работы;

8) список научных и научно-методических работ (научные публикации, план проведения исследования, эссе и другие документы) за последние три календарных года.



