200 школьников из сел Карагандинской области участвуют в олимпиаде Myn bala

Караганда. 6 августа. Kazakhstan Today - 200 школьников из сел Карагандинской области поборются за победу в Национальной олимпиаде Myn bala, передает Kazakhstan Today.

Национальная олимпиада Myn bala, организатором которой является корпоративный фонд "Академия Елбасы", направлена на выявление и поддержку одарённых детей из глубинки. Она проводится ежегодно среди учащихся 5-6 классов сельских школ. Наградой является возможность обучаться в лучших учебных заведениях страны, сообщили в пресс-службе акима Карагандинской области.

В этом году в феврале - марте состоялся первый, заочный этап. Он проходил дистанционно. Информационно-аналитический центр обработал данные по успеваемости за две четверти по шести предметам: это математика, естествознание, информатика, а также казахский, русский и английский языки. По результатам отобрали 5 тыс. лучших пяти- и шестиклассников сельских школ по всей стране.

Сроки второго, очного этапа переносились дважды из-за карантина. Организаторы определились с новой датой. Финальный тур планируется провести 21-22 августа на базе Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Караганды.

Тысяча победителей олимпиады будет выявлена путём компьютерного тестирования. Требуется выполнить задания на логику и пространственное мышление.

От Карагандинской области во второй этап прошли 200 школьников.

Победителям предложат обучение в специализированных школах для одарённых детей. Все участники олимпиады получают бесплатный доступ к развивающей онлайн-платформе El Umiti для дальнейшего обучения и развития навыков.

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