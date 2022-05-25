За первую неделю проведения ЕНТ выявлен 21 нарушитель

НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В школах Казахстана последний звонок прозвенел для рекордного числа учеников - 3 597 159 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным Агентства РК по статистике, больше всего учеников числится в Алматинской и Туркестанской областях и городе Алматы.

По информации Минобразования, из 3,5 млн школьников - более 170 тысяч выпускники. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі".

В Алматы торжественные линейки состоялись в 295 школах. Всего в этом году школы окончили 12 355 выпускников, из них на "Алтын белгi" претендуют 613, на аттестат с отличием - 973 школьника, информирует телеканал Almaty.tv

В этом году с 26 мая по 17 июня для школьников будет организовано дополнительное обучение в целях повышения качества образования и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии и ограничительных мер.

Итоговые экзамены для учащихся 9-х, 11-х классов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. В 9-х классах - с 28 мая по 6 июня, в 11-х - с 27 мая по 10 июня. Выпускники 11-го класса сдают экзамен по истории Казахстана в устной форме.

С этого года абитуриентам предоставляются две возможности сдать ЕНТ и поступить на грант. При обеих возможностях можно выбрать только одну комбинацию профильных дисциплин. Единое национальное тестирование началось с 16 мая и заканчивается 5 июля.