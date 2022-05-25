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За первую неделю проведения ЕНТ выявлен 21 нарушитель

24.05.2022, 10:07 9366
За первую неделю проведения ЕНТ выявлен 21 нарушитель
Фото: instagram/bilim_jane_gylym
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - На прошлой неделе за нарушение правил во время проведения тестирования из аудиторий был удален 21 человек, их результаты аннулированы. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Глава наццентра сообщил, что во время повторной проверки аномально высоких результатов был выявлен один случай нарушения правил тестирования.
 

Абитуриент во время январского тестирования набрал 72 балла, а на основном ЕНТ - 130 баллов. Так как результат резко подскочил на 58 баллов, было принято решение провести дополнительный усиленный контроль. В ходе проверки видеозаписей стало известно, что он во время тестирования использовал видеокамеру и мини-наушник, то есть нарушил правила ЕНТ", - написал Емелбаев на своей странице в Instagram.


 
По его словам, допустивший это сотрудник отстранен от тестирования. Также будет проведена служебная проверка и приняты соответствующие меры. 
 

Результаты тестируемого аннулированы, теперь его не допустят до сдачи второй попытки ЕНТ. Друзья, не нужно пытаться обмануть систему. Никто не избежит ответственности. Еще раз призываю вас соблюдать академическую честность. А контроль с нашей стороны будет усилен", - заключил Руслан Емелбаев.

 

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Последний звонок прозвенел для более 3,5 млн казахстанских школьников

25.05.2022, 12:20 1986
Последний звонок прозвенел для более 3,5 млн казахстанских школьников
НУР-СУЛТАН. 25 МАЯ - В школах Казахстана последний звонок прозвенел для рекордного числа учеников - 3 597 159 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Агентства РК по статистике, больше всего учеников числится в Алматинской и Туркестанской областях и городе Алматы.
 
По информации Минобразования, из 3,5 млн школьников - более 170 тысяч выпускники. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі". 
 
В Алматы торжественные линейки состоялись в 295 школах. Всего в этом году школы окончили 12 355 выпускников, из них на "Алтын белгi" претендуют 613, на аттестат с отличием - 973 школьника, информирует телеканал Almaty.tv.
 
В этом году с 26 мая по 17 июня для школьников будет организовано дополнительное обучение в целях повышения качества образования и восполнения пробелов в знаниях, допущенных в период пандемии и ограничительных мер.
 
Итоговые экзамены для учащихся 9-х, 11-х классов проводятся в соответствии с утвержденным графиком. В 9-х классах - с 28 мая по 6 июня, в 11-х - с 27 мая по 10 июня. Выпускники 11-го класса сдают экзамен по истории Казахстана в устной форме.
 
С этого года абитуриентам предоставляются две возможности сдать ЕНТ и поступить на грант. При обеих возможностях можно выбрать только одну комбинацию профильных дисциплин. Единое национальное тестирование началось с 16 мая и заканчивается 5 июля.
 

В МОН ответили, можно ли дарить цветы учителям

24.05.2022, 11:59 7811
В МОН ответили, можно ли дарить цветы учителям
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Министерство образования и науки Республики Казахстан подготовило рекомендации по проведению выпускных мероприятий "ТУЛЕК-2022 - Жана Казакстаннын ертені", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ежегодно в канун 1 сентября или 25 мая в обществе возникает вопрос: можно ли дарить цветы учителю и не считается ли это нарушением закона. Наша позиция - можно. Это ведь добрая традиция", - отметила председатель Комитета дошкольного и среднего образования Гульмира Каримова.

 
Всего, по данным МОН, последний звонок в 2022 году прозвенит для более чем 3,5 млн школьников страны, из них - более 170 тысяч выпускники. 8139 выпускников в этом году претендуют на знак "Алтын белгі".
 

В этом году эпидситуация позволяет провести мероприятие по случаю прощания со школой. Однако оно в обязательном порядке должно проводиться в стенах школы. Организации образования получили все необходимые рекомендации и инструкции", - рассказала Каримова.

 
Отмечается, что праздник "Последний звонок" во всех общеобразовательных школах республики планируется провести в единое время. В нем могут принять участие педагогический коллектив школы, выпускники, родители выпускников, ветераны педагогического труда, члены попечительских советов, представители шефствующих организаций, Министерства образования и науки и управлений образования областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, отделов образования, заинтересованных государственных органов и другие.
 
Также в МОН назвали ряд запретов при проведении выпускных. Так, выпускной должен быть проведен силами самой организации образования.
 
 Не допускается:
 
- привлечение аниматоров, праздничных агентств, артистов, частных студий для проведения торжеств за оплату;
 
- организация праздничных столов;
 
- проведение выездных экскурсий по городу (району) с привлечением автомобилей напрокат;
 
- сбор денежных средств на подарки администрации школы и педагогам;
 
- организация выпускных мероприятий в увеселительных заведениях.
 
В ведомстве напомнили, что праздник "Последний звонок" во всех школах Казахстана пройдет 25 мая 2022 года. Торжественное вручение аттестата - 16-17 июня 2022 года.

Напомним, в Казахстане усилены требования для получения знака "Алтын белгі".
 

Для охвата детей бесплатными кружками и секциями не хватает еще 50 млрд тенге

24.05.2022, 10:44 8891
Для охвата детей бесплатными кружками и секциями не хватает еще 50 млрд тенге
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта Республики Казахстан Бекболат Байжанов сообщил, что для полного охвата детей (4,5 млн) бесплатными кружками нужно 500 млрд на один год. На сегодня, чтобы довести нынешних детей до конца года, нужно дополнительно еще 50 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе конференции по теме бесплатных творческих кружков и секций ArtSport Бекболат Байжанов подтвердил, что на сегодня есть нехватка средств по регионам, уже прошли тематические совещания на уровне правительства с участием профильных госорганов, принято решение об улучшении платформы. 
 

Средства должны быть выделены из местных бюджетов акиматами. Местные управления спорта должны будут выйти с заявками в маслихаты, депутаты будут это рассматривать, в случае если найдут дополнительные средства, то средства будут выделены. По срокам до конца этого месяца должны рассмотреть вопрос", - цитирует Байжанова портал Zakon.kz.

 
Ранее глава Министерства культуры и спорта Даурен Абаев сообщил, что в системе государственного спортзаказа процветают мошеннические схемы, возникают вопросы к работе портала ArtSport, наблюдается множество случаев злоупотребления порталом как местными исполнительными органами, так и поставщиками услуг.
 
По словам Абаева, имеющиеся пробелы в работе системы допускают финансирование "мертвых душ", завышение цифр посещений, дублирование поставщиков. Процветают мошеннические схемы и злоупотребления. Министр отмечал, что необходима интеграция портала с государственными базами данных.
 
В свою очередь уполномоченный по правам ребенка в РК Аружан Саин призвала государственные органы совместно решать вопросы финансирования программы бесплатных секций и кружков и не распространять неподтвержденную информацию. 
 
По ее словам, недостаток средств для финансирования работы бесплатных кружков и секций детей связан с неправильным распределением бюджета со стороны местных исполнительных органов. Местные исполнительные органы не учли потребности своих регионов, сообщает портал Kazinform.kz.
 
По информации председателя Ассоциации поставщиков ArtSportEdu Ланы Болат, охват детей в возрасте от 4 до 17 лет бесплатными секциями и кружками составляет около 10-15%, или 700 тысяч детей из 4,5 млн. Всего по стране действуют 8,5 тысячи поставщиков услуг.
 

Те деньги, которые они заложили на год, их однозначно было недостаточно. Они закончились в первые месяцы. Со стороны Министерства культуры и спорта идет информация о том, что якобы дополнительные деньги выделяются, но по факту после заседания маслихатов мы видим, что деньги выделяются только для того, чтобы погасить долги, которые уже сформировались перед поставщиками услуг за детей, которые уже занимаются. Но, к сожалению, ни один регион не выделил достаточно денег, кроме Атырауской области", - сказала Аружан Саин во время конференции. 

 
По мнению Саин, заявления о мертвых душах и недобросовестных поставщиках нужно доказать, прежде чем о них говорить. 
 

Если мы говорим про вопросы нецелевого использования бюджетных средств, которые есть по всем видам направления: и в здравоохранении, и в соцзащите, и в образовании, наказывать детей за предполагаемые чиновниками нарушения никто не имеет права. Если есть недобросовестные поставщики, то их нужно выявить, доказать, что они совершают эти преступления, привлекать к ответственности тех, кто действует недобросовестно. А те, кто реально работает с детьми, делает свою работу как положено, в соответствии с нормативно-правовыми актами, не должны страдать, потому что в итоге страдают дети. Я призываю всех действовать в рамках закона", - заявила уполномоченный по правам ребенка.

 

Министр образования проинспектировал работу школьных столовых

24.05.2022, 09:36 9836
Министр образования проинспектировал работу школьных столовых
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - Министр образования и науки Республики Казахстан Асхат Аймагамбетов проверил работу школьных столовых в разных регионах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам министра образования, в работе школьных столовых есть несколько проблем, которые взяты на контроль и решаются на уровне нормативных правовых актов.
 

Ранее мы утвердили требование по безналичной системе оплаты в столовых. В этом есть несколько преимуществ. Это гигиенично и способствует быстрому продвижению очереди. Также отсутствие наличности у детей защищает их от возможных рисков. И родителям легче контролировать расходы. Но зачастую системы для безналичной оплаты отключают и не используют", - написал Аймагамбетов в своем Telegram-канале.

 
Также министр отметил, что разница цен на буфетную продукцию в одном и том же городе может составлять 50-70%.
 

Стоимость 0,5 литра воды за 300 тенге в школьной столовой или пирожки и булочки по цене, превышающей стоимость в кулинариях и магазинах, вызывают вопросы", - подчеркнул он.

 
Кроме того, Аймагамбетов акцентировал, что некоторые регионы "увлеклись передачей столовых через ГЧП частным предпринимателям".
 

Мы поддерживаем развитие ГЧП. Но порой это делается для того, чтобы избежать проведения конкурсов и напрямую (лет на 10-15) передать столовую предпринимателю. Во-первых, мы настаиваем на том, чтобы проводился конкурс, а не частная финансовая инициатива (ЧФИ) без конкурса. Во-вторых, важно, чтобы сумма вложения была адекватной, а не символической, к примеру 5-7 млн тенге. Важно помнить о качестве предоставляемых услуг и понимать, что средства будут расходоваться на закуп холодильников, плит, столов, стульев и др. То есть предприниматель будет вкладывать в свое же дело. В-третьих, мы ратуем за установление разумных сроков работы. Заключение договоров на 15-20 лет при заложенной сумме в 5-7 млн тенге вызывает вопросы", - пояснил он.

 
Также, по словам министра, в школьных столовых есть факты продажи продукции, запрещенной приказом Минздрава: фастфуд, газированные напитки, чипсы и т.д.
 

Сотрудники нашего министерства выехали в несколько регионов и выявили такие факты в ряде школ. В особенности в Туркестанской области. При наличии подобных фактов необходимо незамедлительно обращаться в органы СЭС", - сказал он.

 
Аймагамбетов рассказал, что в министерстве была создана рабочая группа для решения этих проблем на нормативном уровне. Уже инициирован ряд дополнений в законодательство, в рамках которых закрепляются специальные нормы. 
 

Нормы по регулированию цен на буфетную продукцию в столовых, по проведению открытых и прозрачных конкурсов на разумный временной период при ГЧП, обеспечение безналичной оплаты и должного качества питания. Мы понимаем, что нужно считаться и с интересами предпринимателей, но для нас всегда в приоритете дети. А значит - защита их прав и интересов", - заключил глава МОН. 


Более 400 жалоб на плохое состояние 65 школьных столовых и туалетов поступило за неделю в МОН.
 

Золотые призеры Республиканской олимпиады среди школьников получат более 4,5 млн тенге

21.05.2022, 14:31 17361
Золотые призеры Республиканской олимпиады среди школьников получат более 4,5 млн тенге
Фото: facebook/Askhat Aimagambetov
АЛМАТЫ. 21 МАЯ - Все победители Республиканской олимпиады среди школьников получат крупное денежное вознаграждение, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующий указ подписал на днях президент Касым-Жомарт Токаев, сообщил в Facebook министр образования и науки Асхат Аймагамбетов. 
 

В этом году призовые места присудили 920 участникам из всех регионов страны. Золото у 183 школьников, серебро у 274, бронзовые медали завоевали 463 школьника", - сообщил глава ведомства.

 
По словам министра, для максимальной честности и открытости в этом году олимпиады на всех уровнях проходили в электронном формате.
 

Школьник, завоевавший золотую медаль, получит денежное вознаграждение в размере 1500 МРП, за серебряную медаль - 1000 МРП, за бронзовую - 500 МРП", - уточнил Аймагамбетов.

 
Напомним, МРП в Казахстане на 2022 год составляет 3060 тенге. Соответственно, золотые призеры получат 4 594 500 тенге, серебряные - 3 060 000 тенге, бронзовые - 1 530 000 тенге. 
 
Единовременное вознаграждение также получат педагоги, подготовившие школьников к соревнованиям. 
 

Кроме того, победителям и призерам международных олимпиад автоматически предоставляются гранты для поступления в казахстанские вузы", - подчеркнул глава МОН.

 

Как собираются повысить привлекательность воинской службы для молодежи, рассказал Аймагамбетов

20.05.2022, 15:15 21581
Как собираются повысить привлекательность воинской службы для молодежи, рассказал Аймагамбетов
Фото: telegram/СЦК
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Вопросы военно-патриотического воспитания в школах, обучения в военных вузах страны и повышения привлекательности службы в армии обсудили на встрече министр образования и науки Асхат Аймагамбетов и министр обороны Руслан Жаксылыков, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Для повышения привлекательности прохождения срочной воинской службы мы рассматриваем возможность выделения 5-процентной квоты по получению грантов для обучения в вузах гражданам, прошедшим срочную воинскую службу, а также выпускникам кадетских классов. Это более чем 3000 грантов ежегодно", - сообщил Аймагамбетов в своем telegram-канале

 
Также, по его словам, выпускников вузов предлагается освободить от 3-летней отработки гранта, если они пройдут воинскую службу. Сейчас требование по отработке предъявляется ко всем обучившимся за счет государства.
 
Также министры предлагают:
 
  • предоставлять гранты для обучения в вузах детям военнослужащих, погибших при несении воинской службы или при участии в миротворческих операциях;
  • открыть массовые онлайн-курсы для тех, кто проходит срочную воинскую службу; 
  • сделать перезачет результатов обучения солдат и через прохождение краткосрочных курсов и последующей сдачи квалификационного экзамена выдавать дипломы о получении рабочей специальности; 
  • открыть колледжи в некоторых воинских частях; 
  • оптимизировать и провести ревизию военных кафедр при вузах, провести переаттестацию их работников и принять четкие, прозрачные и честные правила приема для обучения; 
  • актуализировать учебную программу НВТП в сторону получения практикоориентированных знаний и навыков;
  • обеспечить учебные полигоны для проведения 5-дневных военно-полевых сборов и др.
 

Новый предмет появится с 1 сентября в казахстанских школах

20.05.2022, 13:24 22471
Новый предмет появится с 1 сентября в казахстанских школах
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет "Трудовое обучение", сообщил в ходе парламентских слушаний в сенате заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Известно, что трудовое воспитание имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения. Поэтому в новом учебном году с первого класса будет вводиться предмет "Трудовое обучение". Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Уже сегодня около 7% школ имеют этот опыт", - сообщил Тугжанов. 

 
Он также рассказал, что в новом учебном году с седьмого класса в школах впервые появятся педагоги-профориентаторы, которые будут помогать учащимся с выбором будущей профессии.
 
Ранее сообщалось, что из школьных предметов исключат самопознание.
 

В школах Казахстана устанавливают таблички с QR-кодами на веб-сайт по защите прав детей

18.05.2022, 12:23 27226
НУР-СУЛТАН. 18 МАЯ - Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки Республики Казахстан в рамках Года детей запустил интернет-ресурс Bala Qorgau. В школах устанавливаются специальные таблички с QR-кодом и адресом веб-сайта, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Просканировав QR-код, школьники попадают на сайт Bala Qorgau, где они могут задать интересующие их вопросы. Учащиеся и родители также могут анонимно обратиться за помощью или сообщить о противоправных действиях в организациях образования. Обратившимся гарантируется анонимность", - сообщили в пресс-службе МОН РК. 

 
По данным министерства, на сегодня QR-таблички уже установлены в нескольких школах Нур-Султана и Алматы. В дальнейшем они будут установлены и в других организациях образования. Уже поступило более 100 обращений, в основном они касаются вопросов взаимоотношений детей и родителей. 
 
Сообщается, что на сайте школьники и родители могут найти советы, как быть в той или иной ситуации.
 

К примеру, ребята могут узнать, как завести новых друзей, как не попасть в плохую компанию и т.д. Вопрос можно задать как открыто, так и анонимно. Для этого необходимо оставить заявку на сайте, консультанты перезвонят и ответят на волнующие детей, родителей вопросы", - добавили в ведомстве.

 

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