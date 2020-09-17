25 казахстанских вузов лишись 60 лицензий

Нур-Султан. 16 сентября. Kazakhstan Today - Министерство образования и науки Казахстана лишило лишил 25 вузов 60 лицензий, передает Kazakhstan Today.

В рамках поручения главы государства по обеспечению качества высшего образования МОН РК принимаются необходимые меры. Комитетом по обеспечению качества в сфере образования и науки МОН РК осуществлен возврат 60 приложений к лицензиям от 25 вузов", - сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что большая часть была отозвана после проведения комитетом проверок. В основном эти вузы осуществляли подготовку кадров по таким направлениям, как "Педагогические науки", "Искусство", "Гуманитарные науки", "Естественные науки", "Технические науки", "Услуги", "Социальная работа", "Социальные науки".

По результатам проведенных проверок выявлено, что вузами не соблюдались нормативные правовые акты. Нарушения допускались в части приема абитуриентов, повышения квалификации профессорско-преподавательского состава (ППС), конкурсного замещения ППС, планирования педагогической нагрузки ППС, итоговой аттестации обучающихся, учета бланков дипломов и так далее", - отметили в ведомстве.

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