В алматинских школах и вузах к 30-летию Независимости провели открытые уроки

АЛМАТЫ. 8 СЕНТЯБРЯ - В Алматы к 30-летию Независимости РК во всех школах проведены классные часы и открытые уроки на тему "Тауелсіздік жетістігі" ("Достижение Независимости"), передает KAZAKHSTAN TODAY.

В гимназии №140 имени Мукагали Макатаева школьникам рассказали об этапах обретения суверенитета, развитии независимого государства и о важнейшей роли Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в становлении страны, которая сегодня продолжает успешно развиваться.

Мы постоянно рассказываем ученикам об обретении независимости. Не только на уроках истории, но и, например, на классных часах, потому что в этом и заключается воспитание патриотизма. Дети должны знать историю страны, ее главные государственные символы – флаг, герб и гимн. Во многом с этого начинается становление личности", - отметила директор гимназии №140 Сания Тилеубай.

Одна из встреч на эту тему состоялась в Казахском национальном медицинском университете имени Асфендиярова. Обсуждение прошло в двух форматах – онлайн и офлайн. Встречу открыл проректор университета по корпоративному развитию Убайдилла Датхаев.

На заре независимости я был молодым и, можно сказать, видел, как страна развивается, стал свидетелем многих перемен. В частности, с обретением суверенитета большие возможности появились у учащихся, в частности, нашего университета. Сегодня в вуз с лекциями приезжают ведущие профессора из разных уголков мира, наши студенты также могут выехать за пределы страны на учебу. Возможность получать опыт за рубежом есть и у молодых ученых, которые, вернувшись, успешно применяют его в родной стране", - подчеркнул выступающий.

Поддержали проректора и будущие медики, отметив, что с обретением независимости у них стало гораздо больше возможностей получить качественное образование, используя передовые мировые знания и опыт.

Еще один спикер собрания - кандидат исторических наук, профессор Жанна Мажитова - выступила перед студентами онлайн, кратко напомнив об этапах обретения независимости и подчеркнув важность суверенитета для государства.

Нужно осознавать, насколько мы счастливый народ, потому что живем в независимой стране. Это не просто громкие слова. К сожалению, многие народы только мечтают сегодня о том, что обрели мы. Так что суверенитет действительно имеет особое значение, - говорит Жанна Мажитова. - К тому же независимость не была подарком судьбы. История Казахстана полна взлетов и падений. Мы прошли долгий путь и должны всегда помнить об этом, ведь сегодня наступила наша очередь писать историю. Казахстан – полиэтничное государство, у нас в стране много религиозных конфессий. При этом мы живем в мире и согласии. В этом огромная заслуга Лидера нации Нурсултана Назарбаева, который стоял у истоков обретения независимости и формирования успешного суверенного государства. Сегодня его дело успешно продолжает нынешний глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев".

В завершение беседы проректор университета Убайдилла Датхаев отметил, что такие встречи в вузе проводятся регулярно. Такие встречи мотивируют студентов покорять новые вершины, стимулируют учиться как можно лучше, чтобы потом работать на благо страны.

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