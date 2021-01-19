МОН предлагает включить 37 вузов в список объектов, не подлежащих приватизации

Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Минобразования и науки разработало и внесло на обсуждение проект постановления правительства, которым вносятся поправки в перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению, передает Kazakhstan Today.

Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА".

Согласно документу, перечень объектов, не подлежащих отчуждению, предлагается дополнить пунктом 4 следующего содержания:

4. Контрольный пакет акций:

Некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";

НАО "Евразийский национальный университет Л.Н. Гумилева";

НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая";

НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева";

НАО "Казахский национальный женский педагогический университет";

НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова";

НАО "Атырауский институт нефти и газа";

НАО "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова";

НАО "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина";

НАО "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова";

НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева";

НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова";

НАО "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова";

НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова";

НАО "Карагандинский технический университет";

НАО "Карагандинский индустриальный университет";

НАО "Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Есенова";

НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова";

НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова";

НАО "Кызылординский университет имени Коркыта ата";

НАО "Павлодарский педагогический университет";

НАО "Рудненский индустриальный институт";

НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева";

НАО "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати";

НАО "Торайгыров университет";

НАО "Университет Шакарима города Семея";

НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова";

НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет";

НАО "Новый университет Астаны";

НАО "Медицинский университет Караганды";

НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова";

НАО "Медицинский университет Семей";

НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";

Акционерного общества "Южно-Казахстанская медицинская академия";

Некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный аграрный университет";

НАО "Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина";

НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана".

Обсуждение проекта постановления продлится до 29 января.

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