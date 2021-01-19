МОН предлагает включить 37 вузов в список объектов, не подлежащих приватизации

Нур-Султан. 18 января. Kazakhstan Today - Минобразования и науки разработало и внесло на обсуждение проект постановления правительства, которым вносятся поправки в перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению, передает Kazakhstan Today.
Проект постановления размещен на портале "Открытые НПА".
Согласно документу, перечень объектов, не подлежащих отчуждению, предлагается дополнить пунктом 4 следующего содержания:
4. Контрольный пакет акций:
- Некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";
- НАО "Евразийский национальный университет Л.Н. Гумилева";
- НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая";
- НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева";
- НАО "Казахский национальный женский педагогический университет";
- НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова";
- НАО "Атырауский институт нефти и газа";
- НАО "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова";
- НАО "Аркалыкский педагогический институт имени И. Алтынсарина";
- НАО "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова";
- НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева";
- НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова";
- НАО "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова";
- НАО "Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова";
- НАО "Карагандинский технический университет";
- НАО "Карагандинский индустриальный университет";
- НАО "Каспийский университет технологии и инжиниринга имени Есенова";
- НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова";
- НАО "Костанайский региональный университет имени А. Байтурсынова";
- НАО "Кызылординский университет имени Коркыта ата";
- НАО "Павлодарский педагогический университет";
- НАО "Рудненский индустриальный институт";
- НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева";
- НАО "Таразский региональный университет имени М.Х. Дулати";
- НАО "Торайгыров университет";
- НАО "Университет Шакарима города Семея";
- НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова";
- НАО "Южно-Казахстанский государственный педагогический университет";
- НАО "Новый университет Астаны";
- НАО "Медицинский университет Караганды";
- НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова";
- НАО "Медицинский университет Семей";
- НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";
- Акционерного общества "Южно-Казахстанская медицинская академия";
- Некоммерческого акционерного общества "Казахский национальный аграрный университет";
- НАО "Казахский агротехнический университет имени С. Сейфуллина";
- НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана".
Обсуждение проекта постановления продлится до 29 января.
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