Нацбанк выделил 42 гранта по совместным программам с Назарбаев Университетом и Университетом Нархоз

Нур-Султан. 18 сентября. Kazakhstan Today - В 2020 году Национальный банк РК выделил 42 гранта в рамках совместных программ по подготовке кадров с АОО "Назарбаев Университет" и НАО "Университет Нархоз", передает Kazakhstan Today.

Основной целью данных программ является подготовка квалифицированных кадров в органы госуправления и финансовой сферы, поддержка талантливой молодежи и содействие развитию в Казахстане системы профильного высшего образования в сфере финансов", - сообщили в пресс-службе Нацбанка.

По результатам вступительных экзаменов и на основании решения приемной комиссии на программу Master of Science in Finance Назарбаев университета на 2020-2022 учебный год зачислены 12 магистрантов. Также по итогам конкурсного отбора 30 магистрантов приняты в университет Нархоз на программы "Финансовый аналитик", "Финансовый риск-менеджмент", "Макроаналитика и прогнозирование", "Актуарий".

При сотрудничестве Национального банка с университетом Нархоз с 2003 по 2018 год по программам "Финансовый аналитик", "Финансовый риск-менеджмент", "Актуарий" подготовлено более 700 магистрантов", - отметила директор департамента развития человеческого капитала Нацбанка Шолпан Токбергенова.

Также с 2017 года в рамках партнерства с Назарбаев университетом обучение по программе Master of Science in Finance прошли 39 магистрантов. Большая часть выпускников данных программ трудоустроена в Национальный банк и финансовые организации Республики Казахстан", - добавила она.

По окончании обучения для выпускников программы предусмотрено трудоустройство в Национальном банке, Агентстве по регулированию и развитию финансового рынка, а также дочерних организациях НБК.

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